瑪莎拉蒂×華為合作｜百年超跑自救！純電GT跑車與SUV曝光一車雙標

瑪莎拉蒂 華為合作｜據多家權威行業媒體引述消息指出，Stellantis集團正推進旗下瑪莎拉蒂與華為、江淮汽車（JAC Motors）的三方合作項目，目前方案已接近敲定。預計推出兩款全新新能源車型：大型純電GT跑車以及中大型純電SUV。這項合作打破了過往歐洲超奢華品牌在技術研發上的傲慢，標誌著傳統豪門正深度擁抱中國的新能源與智能駕駛生態。



瑪莎拉蒂 華為合作。（AI生成）

瑪莎拉蒂為何選擇華為？銷量暴跌下的絕境自救

資料顯示，瑪莎拉蒂在中國市場的銷量已從2021年的7,143輛陡降至2025年的1,374輛，全球出貨量與營運利潤更面臨沉重壓力。傳統的引擎聲浪與意式奢華敘事，在智能化時代對消費者的吸引力正快速衰退。

GranTurismo Trofeo。（Maserati）

傳統豪門轉型極慢，自行研發智能駕駛系統的成本過高。與華為合作，直接調用鴻蒙智行的技術底座，成為瑪莎拉蒂快速補齊「智能座艙」與「智能駕駛」短板的最優解。

尊界S800。（尊界）

誰負責大腦，誰負責皮囊？拆解「三方分工」架構

華為：輸出乾崑ADS高階智能駕駛系統、鴻蒙智能座艙以及核心電驅技術，作為整車的「智慧大腦」與動力核心。

江淮汽車（JAC Motors）：依託位於合肥的尊界超級工廠，承擔整車工程平台開發與製造生產，提供「骨架」。

瑪莎拉蒂（Maserati）：主導意式外觀與內飾美學設計，並開放其遍佈全球的經銷網絡，扮演「皮囊」與海外渠道角色。

新車將採用罕見的「一車雙標」策略：在中國內地，車款將歸入華為與江淮合作的超奢品牌「尊界（MAEXTRO）」體系發售；而在海外市場，則懸掛瑪莎拉蒂經典的三叉戟徽標銷售。

針對海外版本，車企計劃採用SKD（半散件組裝）模式——由合肥工廠生產白車身，再運往意大利摩德納（Modena）或卡西諾（Cassino）工廠完成最終奢華組裝與調校。這既能大幅降低生產成本，又能維持「意大利製造」的奢華品牌溢價。

據悉，在產品投放節奏上，雙方計劃優先推出大型純電GT跑車以鞏固品牌運動基因，隨後再推出中大型純電SUV補強產品線陣容。