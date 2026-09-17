零跑純電動SUV抵港：B03X以19萬起主打極致寬敞實用大車廂空間

針對車主時常需要在香港狹窄街道穿梭以及泊車這種日常煩惱，零跑汽車最新引入香港的純電動SUV B03X，正好在兩者之間取得巧妙平衡。新車不僅具備適合市區穿梭的精巧外觀，更透過創新設計釋放出高達88.1%的實用率，讓用家毋須為泊車發愁的同時，依然能享受極致寬敞的乘坐體驗。



零跑純電動B03X抵港

B03X車廂空間有何獨特優勢？

從規格上看，B03X的車身總長度只有4270mm，搭配5.1米的迴轉半徑，非常適合香港狹窄的室內停車場環境，泊車掉頭皆得心應手。為了打破小車空間侷促的定律，設計團隊刻意將軸距拉長至2605毫米，從而創造出高達88.1%的空間利用率。後排乘客不僅享有979毫米的頭部空間，全平地台設計更大幅提升了長途乘坐的舒適感。

這款車的收納設計同樣充滿巧思，特別是行李箱採用了雙層結構。上層基礎容量為407升，若將後排座椅完全平放，則可瞬間擴充至927升。下層更隱藏了一個106升的防水儲物區，具備獨特的乾濕分離功能。即使擺放沾滿泥沙的戶外用品或雨具，事後亦只需用水直接沖洗，污水會經專用管道排出車外，確保車廂時刻保持整潔。更特別的是，後座坐墊支援高達60度的揭起角度，能額外騰出587毫米的車廂直立空間，方便運送盆栽或高身物件。

續航與快充表現滿足日常所需嗎？

對於經常穿梭港九新界的駕駛者而言，電動車的續航能力及充電效率絕對是購車首要考量。新車配備了一套53kWh的磷酸鐵鋰電池，在WLTP標準下能夠提供382公里的純電續航里程，應付一般上班族長達一星期的日常通勤可謂綽綽有餘。

動力輸出方面，前置馬達能提供145kW的峰值功率以及200Nm的峰值扭力，由靜止加速至時速100公里只需8.6秒。這種動力配置在市區燈位起步或公路上爽快超車已經十分從容。當電池電量偏低時，支援高達133kW的直流快充系統便大派用場，只需短短16分鐘即可將電量由30%補充至80%，大幅減輕了駕駛者的里程焦慮。另外，車輛標配高達3.3kW的V2L對外放電功能，無論是週末郊遊露營抑或遇到緊急停電情況，都能夠化身為流動電源，直接驅動各類中小型家電。

安全配置與智能科技有甚麼賣點？

為了營造高質感的數碼化車廂，中控台配備了14.6吋的高清觸控大螢幕，並配搭8.8吋的LCD電子儀錶板，支援Apple CarPlay以及Android Auto，充分迎合現代用家對智能手機連接的依賴。車內同時提供附帶NFC功能的手機無線充電板，配合前排兩個Type-C及後排各一的Type-A與Type-C接口，全車乘客的電子裝置都能隨時保持充足電量。至於行車安全層面，廠方採用了堅固的9橫7縱籠式車身設計，高強度鋼材比例高達77.5%，並配合CTC 2.0 Plus電池底盤一體化技術，在提升車體剛性的同時，亦令電池模組獲得IP67級別的防水防塵保護。

針對主動預警防護，車輛內置了多達15項ADAS駕駛輔助系統，當中涵蓋自動緊急煞車、盲點偵測及車道保持等實用功能。車廂內飾用料更獲得歐盟OEKO-TEX Standard 100母嬰級環保認證，確保物料不含甲醛及重金屬等有害物質，達至嬰兒可咬級別，為一家大小提供健康安心的乘坐環境。為完善用家體驗，零跑位於觀塘偉業街的汽車售後服務中心亦已正式試業，由專業團隊提供全方位維修支援。