接近7吋的iPhone來了？iPhone 20 Pro螢幕尺寸與無邊四曲面曝光

iPhone 20 Pro爆料：適逢蘋果（Apple）將迎來iPhone 20周年的重大更新，傳下一代旗艦機型iPhone 20 Pro系列在螢幕規格上將迎來近年最大幅度變革，同時蘋果內部正測試一種名為「無邊四曲面」的顯示方案，並配合縮減面積的開孔螢幕與縮小版動態島。



傳下一代旗艦機型iPhone 20 Pro系列在螢幕規格上將迎來近年最大幅度變革。（AI生成）

螢幕規格解像度提升：測試「無邊四曲面」與縮小版動態島

據最新產業鏈消息，據供應鏈最新消息，2027年適逢初代iPhone問世20週年（2007年發布第一代），蘋果極可能效仿當年iPhone X跳過iPhone 9的做法，跳過iPhone 19直推iPhone 20系列。在螢幕規格上亦將迎來近年來最大幅度變革，Pro系列螢幕尺寸分別擴增至6.41吋與6.96吋。

iPhone 20 Pro系列螢幕尺寸分別擴增至6.41吋與6.96吋。（AI生成）

iPhone 20 Pro將搭載約2686×1236解像度的6.41吋螢幕；而頂配的iPhone 20 Pro Max則將螢幕尺寸拉升至接近7吋的6.96吋，解像度達2912×1340。同時，蘋果正於內部測試一種名為「無邊四曲面」的顯示方案，並配合縮減面積的開孔螢幕與縮小版動態島。

視覺無邊框原理：2D平面螢幕搭光學折射玻璃蓋板

許多果粉關心曲面螢幕帶來的綠邊與誤觸問題。據新浪網透露的技術細節表明，蘋果並非採用傳統Android陣營的大弧度曲面顯示面板，而是堅持採用2D平面螢幕面板，再透過邊緣經特殊研磨的玻璃蓋板進行光學折射，創造出視覺上完全無邊框的效果。這種設計既能維持平面螢幕在遊戲與文字輸入時的零誤觸優勢，又能呈現極具衝擊力的滿框畫面。同時，前置組件亦經過重構，Face ID感應器進一步隱藏，促使動態島佔用面積大幅縮減。

尺寸持續逼近平板，手感與重量成焦點

從6.3吋到6.41吋，再到接近7吋的6.96吋，螢幕面積增長直接挑戰用家的單手握持極限。據財聯社報道分析，蘋果敢於進一步放大螢幕，關鍵在於極窄邊框與光學曲面縮減了機身外框寬度，使得機身整體尺寸並未隨螢幕面積呈比例暴增。