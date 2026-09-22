iPhone 18 Pro Max落水測試！日本KOL新機浸水　可變光圈功能完好

iPhone 18 Pro與Pro Max正式發售當晚，日本知名內容創作者HIKAKIN開啟了一場名為「iPhone 18 Pro Max 2TB滿配50萬日元泡水直播」的特別活動。



他當天購入兩台全新機型：一台為自己準備的iPhone 18 Pro Max 2TB布根地紅色，另一台是贈予妻子的iPhone 18 Pro冰川色，合計售價逾80萬日元，折合約4萬元港幣。直播中他提到，自用機價格超過50萬日元（約港幣2.5萬），妻子那台也接近35萬日元（約港幣1.7萬），「已經和一台頂配MacBook Pro差不多貴了」。

日本知名內容創作者HIKAKIN開啟了一場名為「iPhone 18 Pro Max 2TB滿配50萬日元泡水直播」的特別活動。（YouTube@HikakinTV）

HIKAKIN將iPhone 18 Pro Max泡到浴缸，實測可變光圈鏡頭與浸水密封表現：

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開箱過程中，HIKAKIN對新機表現出高度認可，尤其盛讚布根地紅色在實物呈現上遠超預期，「比影片裏看到的還要漂亮」，甚至一度猶豫是否取消原定的浸水測試。

他坦言，內心其實對這項測試存在明顯抵觸：「剛拿到手第一天就要讓揚聲器接觸水，實在不太情願。」但考慮到自2016年iPhone 7起延續至今的年度慣例，他最終仍選擇按計劃進行。

直播中，他首先向觀眾清晰區分了「耐水」與「防水」的技術定義，強調iPhone僅具備一定耐水能力，並多次提醒：「切勿主動將設備浸入水中，這種行為毫無必要且風險極高。」

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隨後，他將兩台手機同時置於注滿清水的浴缸中，靜置約一分鐘，取出後立即進行功能驗證。結果顯示，兩部設備均運行如常，相機系統、可變光圈等核心功能未見異常，他當場確認「連1毫米的問題都沒有」。

除浸水測試外，他還對續航與快充性能進行了實測：影片連續播放最長可達45小時，電量從零充至50%僅需約15分鐘。作為長期依賴移動設備進行內容創作的創作者，他評價此次能效提升「對工作而言意義重大」。直播評論區中，不少觀眾留言表示：「每年最期待的就是這個環節。」

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