iOS 27.0 電量測試｜蘋果配合iPhone 18 Pro Max 上市，推送 iOS 27，新系統夾帶大量強化的 Siri AI 功能，卻也同時喚醒了果粉最深的恐懼：電池狂暴掉電。YouTube 頻道「iAppleBytes」 在 9 月 18 日上傳了 iOS 27.0 電池續航力測試影片，用家可以留意自己使用的 iPhone 款式，再決定是否更新。



iOS 27 的 5 大升級重點：

大改版 Siri AI：Siri 升級為獨立的 Siri AI 智能體，對話更自然，並重做「郵件」等 App 的底層搜尋，能理解用戶意圖，並依據個人風格給予智慧回覆。

影像編輯進化：Apple Intelligence 將生成式 AI 深入整合，相片「Clean up」新增「Extend」延伸功能，可自訂改變照片畫面比例與視角。

液態玻璃介面：延續「Liquid Glass」設計語言，強化光線折射與對比度，並首度新增「調校滑塊」，供用戶自訂透明度與對比度。

日常操控優化：推出「iPhone Handoff」，允許同一個號碼在兩部 iPhone 間無縫切換；Safari 新增智慧分頁分類與價格變動通知。

系統效能與安全：底層程式碼優化，大幅提升 AirDrop 與日常反應速度；加強數位監管，新增網頁「瀏覽前詢問」等兒少防護機制。

蘋果配合iPhone 18 Pro Max 上市，推送 iOS 27

iOS 27 電池續航力測試

iPhone 16升級後｜續航力飆升至14小時40分鐘

YouTube 頻道「iAppleBytes」 在 9 月 18 日上傳了 iOS 27.0 電池續航力測試影片，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡；是次測試包括 iPhone SE 2020、iPhone 11、12、13、15 及 16 總共六款機型，升級後不同機型的命運大相逕庭。最震撼的是 iPhone 16，續航時間從 13 小時 38 分鐘飆升至 14 小時 40 分鐘，無痛增加超過 1 小時電量。

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iPhone 15 用戶就沒那麼好運，手機完成升級後，續航力少了43分鐘，有外國網民在討論區反映，手機在升級後僅用了不到半天，電量%直接從高水位暴跌45%，更反映手機發燙嚴重。

情報來源：iAppleBytes