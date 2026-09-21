iOS 27電量續航力測試｜iPhone 16 續航增1小時，iPhone 15慘跌？
iOS 27.0 電量測試｜蘋果配合iPhone 18 Pro Max 上市，推送 iOS 27，新系統夾帶大量強化的 Siri AI 功能，卻也同時喚醒了果粉最深的恐懼：電池狂暴掉電。YouTube 頻道「iAppleBytes」 在 9 月 18 日上傳了 iOS 27.0 電池續航力測試影片，用家可以留意自己使用的 iPhone 款式，再決定是否更新。
iOS 27 的 5 大升級重點：
大改版 Siri AI：Siri 升級為獨立的 Siri AI 智能體，對話更自然，並重做「郵件」等 App 的底層搜尋，能理解用戶意圖，並依據個人風格給予智慧回覆。
影像編輯進化：Apple Intelligence 將生成式 AI 深入整合，相片「Clean up」新增「Extend」延伸功能，可自訂改變照片畫面比例與視角。
液態玻璃介面：延續「Liquid Glass」設計語言，強化光線折射與對比度，並首度新增「調校滑塊」，供用戶自訂透明度與對比度。
日常操控優化：推出「iPhone Handoff」，允許同一個號碼在兩部 iPhone 間無縫切換；Safari 新增智慧分頁分類與價格變動通知。
系統效能與安全：底層程式碼優化，大幅提升 AirDrop 與日常反應速度；加強數位監管，新增網頁「瀏覽前詢問」等兒少防護機制。
iOS 27 電池續航力測試
iPhone 16升級後｜續航力飆升至14小時40分鐘
YouTube 頻道「iAppleBytes」 在 9 月 18 日上傳了 iOS 27.0 電池續航力測試影片，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡；是次測試包括 iPhone SE 2020、iPhone 11、12、13、15 及 16 總共六款機型，升級後不同機型的命運大相逕庭。最震撼的是 iPhone 16，續航時間從 13 小時 38 分鐘飆升至 14 小時 40 分鐘，無痛增加超過 1 小時電量。
iPhone 15 用戶就沒那麼好運，手機完成升級後，續航力少了43分鐘，有外國網民在討論區反映，手機在升級後僅用了不到半天，電量%直接從高水位暴跌45%，更反映手機發燙嚴重。
情報來源：iAppleBytes