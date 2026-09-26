行街怕被搶手機？iOS 27.2全新AutoLock功能　網驚：這才是真防盜

iOS 27.2全新AutoLock功能 | 剛發佈的iOS 27.2 Beta 2內藏一個名為「AutoLock」的未公開防搶奪機制。這項功能精準針對「手機在解鎖狀態下被暴力奪走」的情境，透過硬件感應器與生態圈連動，在賊人得手的零點幾秒內強制鎖定裝置，讓賊人措手不及。



識別搶奪式盜竊行為，並在竊賊利用該功能之前鎖定裝置。（Appleinsider）

iPhone如何即時偵測搶奪？拆解AutoLock五大異常判定機制

AutoLock捨棄了依賴單一感應器的簡陋做法，它建立了一套極為嚴格的多重數據交叉比對系統。現時測試版中，系統會即時偵測五種異常訊號來判定搶劫是否發生。裝置若出現異常的急遽加速，系統會率先警覺。iPhone接著會偵測與已配對Apple Watch的連線狀態。若手錶突然斷線，危機便浮現。此外，網絡連線長時間異常中斷，或是裝置在無人操作下維持解鎖狀態過久，皆是被納入計分的觸發條件。系統透過底層的投票機制決定是否強制執行鎖機。

運動誤觸怎麼辦？Face ID否決權與退避機制如何防誤鎖

防護機制過度敏感勢必惹惱用家。AppleInsider的報導指出，開發團隊特意引入了「否決（Veto）」系統。只要用家成功通過Face ID認證，即可阻擋鎖定。地點也是一大判別關鍵。手機若處於家中等熟悉位置，系統會自動放寬警戒標準。

某些特定的前景App活動也能暫停鎖定。這能避免用家在跑步或踩單車時遭遇鎖機窘境，極其人性化。科技媒體Apfelpatient更發現，若系統短時間內出現連續多次的錯誤觸發，將啟動退避機制，暫時停用該防護功能。

iOS 27.2全新AutoLock功能。（MacRumors）

iOS 27.2正式版何時上線？

這項防盜功能目前尚未向一般開發者開放。在現有的iOS 27.2 Beta 2版本中，蘋果僅在背景靜默運行AutoLock服務來收集感應器數據。實際的鎖定屏幕元件依舊未有開放。MacRumors早前曾披露此機制的初期開發進度，如今終於在程式碼中看見具體運作輪廓。