iOS 27 Apple Intelligence 20+新功能懶人包：AI實用功能全盤點

iOS 27 Apple Intelligence 20+新功能懶人包：Apple正式推出iOS 27系統更新，外界關注焦點全部落在Google合作開發的模型及新一代Apple Foundation Model驅動的Apple Intelligence升級上。這次系統直接塞入超過20項全新AI功能，從小幅修圖到徹底重構網頁體驗，幾乎把日常操作洗牌重來。這20多個亮點到底好不好用？有哪些是換機升級後必須嘗試的神級功能？這篇懶人包帶你一次看懂。



iOS 27 Apple Intelligence 20+新功能懶人包。（Apple）

相片編輯巨幅進化：空間重構與AI擴圖

如果用家經常把相片拍歪，或者構圖時不小心裁掉建築物頂端，iOS 27的相片App會是你最愛的地方。

1. 空間重構（Spatial Reframing）：結合Apple對空間模型的理解。拍完照片後用家只要拖移相片，就能實時預覽視角轉變。系統會自動生成轉角或透視後的背景，確保構圖與當時拍攝場景一致。

利用「空間重構」與擴充工具，用家可以隨意拖移照片主體。（Apple）

2. AI延伸擴圖（Extend）：拉直歪斜的地平線不再需要裁切相片。Extend工具能自動填補邊緣缺失的像素，給予主題更多空間。

3. 升級版橡皮擦（Clean Up）：舊版移除雜物偶爾會留下不自然的模糊塊，新版本在面對複雜背景時，邊緣填充效果更加逼真。

有了「擴展」工具，用家可以在不裁走任何重要的人或物件的前提下，給予相片主體更多空間、調整顯示比例，或者拉直歪曲的地平線。（Apple）

4. SynthID浮水印識別：為了因應越來越多的AI圖片，iOS 27的相片App開始支援SynthID標準，能自動標記圖片是否經由AI生成或修改。

每一張用18 Pro / 18 Pro Max / Duo拍出的照片，都帶有不可篡改的「純人工拍攝、未經 AI 生成」電子證書。（Apple）

根據Apple官方新聞稿顯示，這些圖像模型的運算均兼顧了私密雲端計算與裝置端內置模型，確保照片私隱不外洩。

Safari變身私人秘書：自動分類分頁與網頁監控

1. 自動主題標籤分組（Tab Grouping）：Safari能自動分析瀏覽內容，將無數的分頁依主題（如旅遊規劃、財經新聞）動態歸類。

可按主題自動歸類。（Apple）

2.「通知我」（Notify Me）：想買的商品缺貨或期待降價？用家只需對Safari設定監控，當網頁內容出現價格變動或補貨時，系統會第一時間推送通知。

只需標記某個商品網頁，當 Safari 偵測到價格調降或產品補貨時，系統會直接推播通知，徹底省去手動重整網頁的麻煩。（Apple）

3. 用講的做套件（Describe an Extension）：不需要懂程式碼，在Safari工具列輸入「幫我做一個儲存並評價食譜的按鈕」，AI就能直接生成客製化的瀏覽器延伸功能。

Siri AI升級：具備個人Context與畫面理解力

過往被戲稱為「笨助理」的Siri，在iOS 27終於邁入Siri AI時代。

1. 全螢幕視覺理解（Visual Intelligence）：不論在iPhone、iPad或Mac上，只要問Siri「螢幕上這間餐廳評價怎樣？」或「幫我找這張圖裡的同款衣服」，Siri都能直接讀取畫面並給予精準答案。

2. 跨應用個人背景理解：Siri能穿梭於訊息、郵件、日曆與相片之間，當用家問「公司上次傳給我的航班編號是多少？」它能自動檢索歷史對話並抽出解答。

3. 相機Siri模式（Siri mode）：打開相機直接對著路邊的植物或外文菜單問問題，Siri能進行即時翻譯與資訊檢索。

4. 跨App連續動作執行：一句指令就能讓Siri跨多個App運作，例如「把我昨天拍的咖啡廳照片寄給April，並附上備忘錄裡的地址」。

職場與日常溝通效率再突破

對於需要頻繁通話與處理郵件的打工仔，iOS 27提供極為實用的輔助工具。

1. 通話情境（Call Context）：撥打電話給商家或客服時，螢幕會自動彈出相關資訊，例如之前的預約編號、訂單確認碼，無需於通話中慌忙切換畫面搜尋。

用家致電商户時，「通話情境」會主動直接於「電話」app內顯示相關資訊。（Apple）

2. 個性化智能回覆（Smart Reply）：在「訊息」與「郵件」中，AI建議的回覆句子會學習用家的寫作風格與口吻，不再生硬。

3. 郵件建議與第三方連動：郵件App能主動辨識郵件內的待辦事項，並引導用家直接在第三方App建立任務或行程。

4. 自然語言新增日曆時間：打字輸入「下週三下午三點跟John在中環喝咖啡」，日曆會自動辨識聯絡人、地點並完成排程。

Apple Intelligence讓用家只需描述活動，即可於「日曆」新增或修改活動。（Apple）

系統層級與生成體驗全方位提升

除了上述核心App，iOS 27在底層系統上也全面導入生成式AI。

1. 自然語言描述快捷指令（Describe a Shortcut）：建立自動化不再需要繁瑣的條件設定。只需說出「幫我設一個睡前放鬆模式，開啟勿擾、調暗螢幕並把鬧鐘設為早上七點」，快捷指令App就會自動拉好流程。

2.「影像樂園」（Image Playground）寫實風格：圖像生成工具獲大升級，支援產生逼真的寫實風格照片，且能直接輸出為鎖定畫面桌布或聯絡人海報。

一位用家使用「影像樂園」，並輸入提示詞「Lying on a cloud in the sky with sleepwear on.」(身穿睡衣躺在天空的雲朵上)。（Apple）

3. Genmoji描述修圖：除了創建表情符號，現在能直接用文字指示修改已產生的Genmoji（如：「幫它戴上一頂紅帽子」）。

4. 智能檔案與資料夾命名：系統會根據檔案內的實質內容，自動提供精準的檔名與資料夾建議。

5. 聽寫與自動校對升級：採用AFM Core Advanced裝置端模型，全系統語音聽寫精準度大幅拉高，連講話時的標點符號與大小寫都能自動精準轉換。

自動校對讓用家在系統中打字輸入時，得到更適合的拼字及文法建議。（Apple）

如需了解包含家長控制與輔助使用在內的完整軟體更新詳情，可參閱Apple Support官方說明頁面。