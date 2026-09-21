OPPO Find X10評測　雙2億鏡頭配8000mAh電池　打破標準版極限

過去我們聊旗艦手機的標準版，多少都會帶着一點妥協的意味。但OPPO Find X10給我的第一印象，卻恰恰是反過來的。從它身上，很難挑出什麼明顯的短板。雙2億鏡頭群、8000mAh冰川電池、旗艦處理器等等很多過去更像是旗艦高配機型的能力，這次都出現在了標準版身上。



所以如果一定要給OPPO Find X10一個準確的定位，超級標準版可能比普通的標準版更合適。那它憑什麼讓標準版三個字往上走一檔，看完這篇詳細的體驗文章，相信你自有答案。

OPPO Find X10這次給我的整體感覺可以概括成四個字，輕盈、通透。（中關村在線提供）

外觀設計：清爽高級一眼輕盈

先從外觀說起。OPPO Find X10這次給我的整體感覺可以概括成四個字，輕盈、通透。我手上的冰藍配色採用了比較低飽和的冷調藍，視覺上並不張揚，更偏向一種清爽的科技感。

OPPO Find X10外觀展示：

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背板用的是絨光玻璃，它是在上一代備受好評的絨砂工藝基礎上迭代，保留了玻璃沉穩內斂的金屬光澤和細膩親膚的手感，同時用新工藝壓出一層更輕盈純淨的光感。實際拿在手裏的感覺，是有質感但不悶、通透但不廉價。

背部設計最值得關注的自然還是影像區域，OPPO Find X10鏡頭、閃光燈以及LUMO標識在背板上方進行了有節奏的排列，通過一體式冷雕工藝，把這些硬件元素整合到一起。仔細看會發現，鏡頭之間並不是簡單地擠在一起，而是通過疏密關係讓整個區域看起來更加規整。

同時，它還採用了黃金大R角設計，機身曲線更加貼合掌心，而中框也沒有採用非常強烈的金屬高光效果，而是使用超強鋁合金搭配全新砂效工藝，做出了類似月光一樣的微光質感。

翻到正面螢幕，OPPO Find X10採用6.59英寸直屏，螢幕邊框採用0.99mm極窄四等邊設計，四周邊框被進一步壓縮之後，正面的視覺重點基本全部集中到了螢幕上。這種設計對於日常使用的意義其實非常直接，邊框越窄，螢幕的完整感就越強。尤其是在看照片、影片或者瀏覽網頁的時候，視覺上更容易產生一種螢幕鋪滿正面的感覺。

這塊螢幕的素質也是相當頂，分辨率2768x1272，最高144Hz刷新率，並支持LTPO。但這塊螢幕真正值得聊的，其實不是刷新率，而是它在顯示和護眼上的整體思路。

首先是色彩，OPPO Find X10支持BT.2020超廣色域，色域覆蓋率達到95%，相比傳統DCI-P3，色彩豐富度提升40%，與此同時，螢幕採用全新發光材料，通過逐片校準以及雙產線優化，在擴大色域的同時繼續保證色彩準確性。

其次是護眼，這塊螢幕的深紅光佔比達到5.5%，相比上一代提升160%；有害藍光相比上一代降低38%。而且它採用的是硬件級低藍光，不需要通過明顯改變螢幕色溫來換取護眼效果。另外，全場景最低亮度可以做到1nit。晚上關燈之後，這一點尤其有意義，讓暗光環境下的顯示更加柔和。

再加上健康距離提醒、乾眼緩解提醒、暈動舒緩顯示以及6檔舒適亮度曲線，這塊螢幕已經不只是參數高，而是從不同使用環境去考慮視覺舒適度。

【延伸閱讀】OPPO Reno16手機評測 獨創裸眼3D背板超驚艷 6700mAh大電續航強（點擊連結看原文）

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雙2億第一次來到標準版，意義不只是像素更高

真正讓我覺得OPPO Find X10不像一台傳統標準版的，是它的影像。因為這次OPPO直接把雙2億鏡頭群放到了標準版上。先看硬件。主攝是一顆2億像素哈蘇超清主攝。長焦則是2億像素哈蘇超清長焦。

OPPO Find X10各個鏡頭拍攝樣張：

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除此之外，還有一顆5000萬像素超廣角鏡頭。如果只看這些數字，很容易得出一個簡單結論，OPPO Find X10就是把像素做高了。

但實際上，雙2億真正有價值的地方，是給了手機更大的細節儲備和構圖空間。主攝和長焦即使裁切到2X或5.6X，依然能夠保持光學品質。這意味着拍攝的時候，你不一定需要特別糾結現在到底應該切到哪個焦段，後期空間很足。

拍人像的時候，這種體驗尤其明顯，配合2億像素和1/1.56英寸大底，人物的毛髮、膚質以及妝容細節都能夠得到比較充分的保留。

硬件之外，我覺得OPPO Find X10這次影像更值得聊的，是哈蘇超清原相機。現在很多手機拍照都越來越會加工了。天空可以更藍，夜景可以更亮，人物可以更白，整個畫面也可以自動變得更加討喜。

但OPPO Find X10這一次反而在強調另一件事情，真實。哈蘇超清原相機的核心思路，就是儘量讓預覽和最終成片保持統一，同時減少對人物、色彩以及現場光影的過度加工。

看這張2億像素長焦拍攝的人像照片就知道了，皮膚的細膩紋理、一根根分明的髮絲、牛仔外套磨白的布料質感，全都還在，唇色也只是她原本的啞光紅。Find系列一直把還原真實放在更重的位置上，OPPO Find X10 依然如此，它不想給一張漂亮但通用的人像，而是把真實的那個人留下來。

而在色彩方面，OPPO Find X10加入了第二代丹霞色彩還原鏡頭，並配合LUMO色彩科學進行協同調校。這套系統主要解決的是複雜光源下的顏色還原。

像天空、綠植、美食、城市夜景這些場景，本身都有比較明顯的記憶色。如果算法把飽和度一股腦拉高，照片可能第一眼很漂亮，但和現場實際看到的顏色並不一樣。OPPO Find X10的思路則是儘量讓這些顏色回到更加自然的狀態。落在我們實際的樣張來看，無論是小熊還是大角蟲，顏色與肉眼所見一致，非常舒服。

除了2億像素長焦和廣角，OPPO Find X10這顆超廣角鏡頭拍攝素質同樣給足驚喜，視野拉開之後畫面沒有明顯鬆散，邊緣的樹梢、樓體線條和玻璃幕牆還能保住輪廓，尤其是拍攝建築場景，細節還原也很到位，它已經能獨立撐起一組照片。

當然，強調真實，並不代表OPPO Find X10要求所有照片都必須保持原樣。相反，它這次給了用戶更多後期表達的空間。LUMO調色盤就是其中一個比較有意思的功能。它提供了18款人像風格，可以在基礎風格上繼續調整，同時還支持柔光、美顏等效果。

還有一個我覺得比較符合日常使用場景的功能，是LUMO靈感構圖。很多人旅行拍照時並不是沒有好看的景色，而是站在景點面前以後不知道怎麼構圖。這時候OPPO Find X10可以通過靈感構圖給出一些參考，拍人像或是風景都能照顧到。這個功能的價值，我覺得並不是讓AI替你拍照片，而是讓手機在你沒靈感的時候給你一點啟發。

LUMO靈感構圖演示，動圖畫質有壓縮。（中關村在線提供）

如果說拍照部分是OPPO Find X10的核心優勢，那麼OPPO Find X10的影片拍攝能力則是這台手機讓我比較意外的地方。它支持OpenGate片門全開。傳統16:9影片拍攝時，畫面比例基本已經固定。而OpenGate可以直接利用傳感器原生4:3畫幅進行拍攝，後期再根據需要裁切成橫屏或者豎屏。

OpenGate片門全開。（中關村在線提供）

這樣做的好處就是，拍攝的時候不用過早決定最終發布的平台。以後要做橫屏影片還是豎屏影片，都擁有更大的後期裁切空間。更重要的是，OPPO Find X10並不是只有主攝支持OpenGate，而是超廣角、主攝、長焦三顆鏡頭全部支持。這意味着整個焦段都能夠服務於這種創作方式。

專業影片模式LUT預覽拍攝。（中關村在線提供）

此外，它還原生適配Blackmagic Camera，並支持O-Log2進行LUT還原預覽。對於普通用戶來說，這些功能可能不是每天都會用到，但如果你本身有影片創作需求，手機提供的後期空間就會明顯更大。

一台超級標準版，自然不能只有影像

在其他核心配置方面，OPPO Find X10更詮釋了何為超級標準版。晶片是天璣9600M，配合OPPO新一代潮汐引擎驅動。官方對這套組合的總結是三久，系統持久流暢、性能持久拉滿、電池持久耐用。落實到實際體驗就是，玩高幀遊戲或者旅行時連續拍照，畫面能穩住不掉幀，也不會用著用著變慢。

OPPO Find X10各項測試結果：

潮汐引擎做的事，說穿了是資源調度。同一顆晶片，怎麼按場景分配算力，才是各家拉開差距的地方，需要爆發時把性能放開，日常輕負載時及時收回來，避免長時間高負載之後的降頻和發熱。所以它宣傳的重點不是某一瞬間跑多快，而是長時間用下來能不能穩住。

從實測的遊戲數據就能看出潮汐引擎的威力，《崩壞：星穹鐵道》這類吃配置的打遊戲，黃金時刻跑圖平均幀率58.93幀，基本是貼着滿幀在走，實際的遊玩體驗也很流暢，基本上不會發生卡頓的問題，長時間遊戲溫度控制也很出色。

再看續航，8000mAh是這一代很實在的升級。這塊電池用的是硅碳負極材料，配上自研的球形硅碳專利技術、長效電池算法和智能充電策略，不僅提升了電池密度，不增加機身厚度，還做到了常用如新。

參數之外，我們也做了兩輪實測，看起來會更直觀一些。第一輪是5小時重度續航，把一天裏比較典型的場景壓縮進5小時連續跑，全程結束時，電量還剩76%，也就是說即便重度使用一天也沒有問題。

第二輪是30分鐘快充測試，在80W快充加持下，大約30分鐘左右就能回血一半，對一塊8000mAh的電池來說這個數據非常不錯，早上插上、出門前心裏就有底的節奏。最後再聊幾個容易被忽略的部分。

OPPO Find X10加入了新一代山海通信網絡引擎，通過360°環繞增強天線系統以及自研選網算法，在高鐵、人流密集或者戶外信號覆蓋較差的場景下，能夠獲取更多網絡資源。演唱會模式還支持多機協同選網，可以根據場館環境進行網絡優化。

此外，手機還擁有立體聲雙揚聲器、新一代X軸線性馬達，同時支持超聲波指紋解鎖。防護方面則支持IP69、IP68、IP66，並獲得瑞士SGS五星整機抗跌耐摔認證。這些配置放在一起看，會發現OPPO Find X10的產品思路其實非常明確，不是只把影像做好，然後把其他地方留給用戶妥協，而是儘可能把一台旗艦手機應該具備的體驗補齊。

ColorOS 17迎來大升級

最後，還想要和大家聊聊的就是全新升級的ColorOS 17了，這次的新系統可不是簡單的迭代那麼簡單，而是從流暢、AI能力、人文科技三大維度全面升級。

ColorOS 17三套引擎協同工作，極光引擎通過融合渲染架構，減少不同模塊各自繪製，關鍵場景下運行內存佔用和渲染負載大幅降低。（中關村在線提供）

先看流暢部分，ColorOS 17三套引擎協同工作，極光引擎通過融合渲染架構，減少不同模塊各自繪製，關鍵場景下運行內存佔用和渲染負載大幅降低，配合潮汐引擎根據應用使用頻率進行分級調度，記憶後台則讓同內存機型的後台保活率大幅提升。

落到實際使用中，無論是相冊滑動加載，小程序啟動，甚至是連結跳轉，速度都有非常明顯的提升。並且全新的流體設計帶來了凝光視效、流體動效和柔性反饋，滑動時加入漸進式動效，讓整個操作過程更有彈性。

落到實際使用中，無論是相冊滑動加載，小程序啟動，甚至是連結跳轉，速度都有非常明顯的提升。（中關村在線提供）

再看AI方面的升級，這次小布重點從回答問題轉向主動幫你辦事。小布建議新增點單卡、出行卡和到站提醒，融合導航流體雲還能把巴士、地鐵、叫車等出行資訊串聯起來，出站後還會推送對應的地標彩蛋。小布空間則進一步整合待辦、日報和行程規劃，把個人事務集中管理。

更值得關注的是小布Next，它相當於運行在手機裏的Agent框架，兼容Open Claw生態的Skill、MCP以及第三方Agent，可以讓多個專家協同完成更複雜的任務。

其他AI功能也有明顯擴展。一鍵閃記從取餐碼進一步覆蓋票據、記賬和聯繫人；AI修圖師基於自研達芬奇視覺理解大模型和6大專家模型，等等，現在的小布真的是越來越全面了。

這部分升級更多集中在更好用、更安心上。無障礙讀屏可以自動為未適配的第三方應用補充標籤；關懷模式支持一鍵放大全局字號和圖標，並同步開啟安全防護；AI防詐則新增換臉識別和詐騙通話識別，進一步提升日常使用的安全性。

說到底，技術最終還是要回到人的感受，動效更跟手、後台更穩、小布能替你多想一步，再加上無障礙和安全防護這些細節，系統才不只是能用，而是真正變得更順手、更懂你。

結尾

整體體驗下來，OPPO Find X10給我的感覺，並不是簡單地把一台標準版旗艦該有的東西一項項補齊，而是在影像、螢幕、性能、續航這些過去容易被標準版三個字限制的地方，都實打實地往前走了一步。它沒有因為定位標準版，就在核心體驗上刻意留出明顯的差距，反而是把一台旗艦手機應該有的完整體驗，儘可能地裝進了這台手機裏。

這也是OPPO Find X10讓我印象比較深的一點，它並不是在重新解釋什麼叫標準版，而是在重新定義標準版旗艦的上限。當影像不再只是夠用，螢幕、性能和續航也都能撐起旗艦級體驗時，「標準版」就不再意味着妥協，而可以成為一台真正意義上的全能旗艦。

所以，如果你想要的是一台各方面都沒有明顯短板，同時又不想為了某一項體驗被迫加錢上更高版本的手機，那麼OPPO Find X10確實值得重點考慮。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】