應該衝 iPhone 18 Pro 全新蘋果手機，還是在市面購買官方已下架的上代機王 iPhone 17 Pro 更抵用？一位女網友在Dcard發布同類討論，極少數對預算極度敏感的買家，指 17 Pro 未如預期般大幅降價，力證舊機有一定吸引力。但大部分網民均建議「3C產品有新款就買新款」，通通建議「直上 18 Pro」。背後有何原因？馬上整理出最清晰的選購指南。



iPhone 17 Pro 未見「清貨價」、吸引力仍在嗎？

不少人以為，新機一出，上一代旗艦必然迎來大幅折價。但現實上只是比新款 iPhone 18 Pro還 便宜約$1,000港元左右，比起全方面突破的 iPhone 18 Pro，這點差價在許多用戶眼裏顯得相當尷尬。

網民一面倒推爆！iPhone 18 Pro 的關鍵優勢是什麼？

看過規格表的人都不難發現，iPhone 18 Pro 絕非小幅度的例行性升級，香港01早前已分析過 iPhone 18 Pro 系列規格的優點及突破：

1：最令人驚豔的莫過於「跨世代的電量續航」

iPhone 18 Pro：影片播放時間：最長 34 小時

充電效能：支援更快有線快充（最高提升至 60W）

搭配適合的充電器可在約 15 分鐘內充至 50% 電量

iPhone 17 Pro：影片播放時間：最長 31 小時

充電效能：充電速度與功率較低代稍微慢一些

iPhone 18 Pro 美版為全eSIM版本，電池容量更大。

2：實體可變光圈鏡頭

傳聞只限 iPhone 18 18 Pro Max 獨有的「實體可變光圈鏡頭」也照樣搭載。然而，知名科技產品報導團隊「影視颶風」的開箱實測卻點出其一大缺陷：光圈全開時會出現嚴重「眩光（Flare）」。

「影視颶風」的開箱實測卻點出iPhone 18 Pro的可變光圈存在缺陷：光圈全開時會出現嚴重「眩光（Flare）」。（相關影片截圖）

總結：買iPhone 18 Pro還是17 Pro好、究竟怎樣選？

面對這兩部熱門旗艦，到底該如何做決定？綜合論壇上千名網友與 3C 達人的實測經驗，答案其實非常明確：

1：正使用iPhone 17 Pro 的你：

暫緩升級！舊機性能依然頂級，建議等下代大改款。

2：正使用更舊款iPhone 的你：

預算寬裕且追求更高續航力：直上iPhone 18 Pro。

3：正使用更舊款iPhone 的你：

預算極度有限、極度喜歡宇宙橙機身才考慮iPhone 17 Pro。

買iPhone 18 Pro還是17 Pro好？

文中提及的Dcard討論原文：連結