買iPhone 18 Pro還是17 Pro好？網民點出1神級優勢：不用想衝新款

撰文：鍾世傑
出版：更新：

應該衝 iPhone 18 Pro 全新蘋果手機，還是在市面購買官方已下架的上代機王 iPhone 17 Pro 更抵用？一位女網友在Dcard發布同類討論，極少數對預算極度敏感的買家，指 17 Pro 未如預期般大幅降價，力證舊機有一定吸引力。但大部分網民均建議「3C產品有新款就買新款」，通通建議「直上 18 Pro」。背後有何原因？馬上整理出最清晰的選購指南。

iPhone 18 Pro Max 派貨｜17 系列回收價下跌｜12/13舊機繼續升值

iPhone 17 Pro 未見「清貨價」、吸引力仍在嗎？

不少人以為，新機一出，上一代旗艦必然迎來大幅折價。但現實上只是比新款 iPhone 18 Pro還 便宜約$1,000港元左右，比起全方面突破的 iPhone 18 Pro，這點差價在許多用戶眼裏顯得相當尷尬。

iPhone 18 Pro Max上台邊間抵？CMHK 數碼通 csl 3HK 1O1O 5台鬥

網民一面倒推爆！iPhone 18 Pro 的關鍵優勢是什麼？

看過規格表的人都不難發現，iPhone 18 Pro 絕非小幅度的例行性升級，香港01早前已分析過 iPhone 18 Pro 系列規格的優點及突破：

1：最令人驚豔的莫過於「跨世代的電量續航」

iPhone 18 Pro：影片播放時間：最長 34 小時
充電效能：支援更快有線快充（最高提升至 60W）
搭配適合的充電器可在約 15 分鐘內充至 50% 電量
iPhone 17 Pro：影片播放時間：最長 31 小時
充電效能：充電速度與功率較低代稍微慢一些

iPhone 18 Pro 美版為全eSIM版本，電池容量更大。

2：實體可變光圈鏡頭

傳聞只限 iPhone 18 18 Pro Max 獨有的「實體可變光圈鏡頭」也照樣搭載。然而，知名科技產品報導團隊「影視颶風」的開箱實測卻點出其一大缺陷：光圈全開時會出現嚴重「眩光（Flare）」。

iPhone 18 Pro相機翻車！光圈全開出現眩光　影視颶風Tim：拉完了
「影視颶風」的開箱實測卻點出iPhone 18 Pro的可變光圈存在缺陷：光圈全開時會出現嚴重「眩光（Flare）」。（相關影片截圖）
iPhone 18 Pro Face ID 解鎖死機災情！果迷哭訴：別點再試一次

總結：買iPhone 18 Pro還是17 Pro好、究竟怎樣選？

面對這兩部熱門旗艦，到底該如何做決定？綜合論壇上千名網友與 3C 達人的實測經驗，答案其實非常明確：

1：正使用iPhone 17 Pro 的你：
暫緩升級！舊機性能依然頂級，建議等下代大改款。

2：正使用更舊款iPhone 的你：
預算寬裕且追求更高續航力：直上iPhone 18 Pro。

3：正使用更舊款iPhone 的你：
預算極度有限、極度喜歡宇宙橙機身才考慮iPhone 17 Pro。

買iPhone 18 Pro還是17 Pro好？

文中提及的Dcard討論原文：連結

iPhone 18 Pro Max月供$359出機？iPhone for Life 藏4大魔鬼細節
智能手機
手機
Apple
iPhone
iPhone 18
iPhone 17