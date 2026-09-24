Motorola Signature 27登場 | B&O音效　2億像素遠攝　亮點一次看

Motorola Signature 27登場 | Motorola預計於2026年9月推出全新旗艦Signature 27，搭載高通2nm S8 Elite Extreme Gen 6晶片、ArcticMesh散熱系統、B&O聲學調音及2億像素AI長焦鏡頭，並提供長達7年的Android系統升級，預估售價約8,098港元，全面進攻高階手機市場。



Motorola Signature 27登場。（Motorola）

高通2nm加持：S8 Elite Extreme Gen 6效能有多狂？

據科技媒體TechNice報道，Motorola官方早已在社交平台X上以「全新視角即將降臨」預告這款新機。為了壓制時脈高達5GHz的S8 Elite Extreme Gen 6，Signature 27放棄了常規均熱板。

驍龍 8 Elite Extreme Gen 6提供突破性的AI功能和先進的性能，為最先進的Android智能型手機提供動力。（Motorola）

工程團隊研發出名為ArcticMesh的液態金屬與鑽石凝膠混合散熱架構。這套系統將散熱總面積擴充了將近40%。連續高負載遊戲測試下，晶片不降頻。機身背蓋溫度控制極為穩定。這對重度手遊玩家而言是致命的吸引力。

採用鑽石注入式導熱凝膠和新型3D均熱板，將熱量從驍龍 8 Elite Extreme Gen 6中散發出去。（Motorola）

聯手B&O調音：手機喇叭能否突破物理限制？

過往手機喇叭受限於物理腔體，外放音質往往慘不忍睹。這次Motorola找來了丹麥奢華品牌Bang & Olufsen操刀。

B&O聲學工程師親自介入硬件頻率響應曲線調校。系統內置專屬音場模式，針對音樂、電影與人聲對話進行即時動態補償。低音下潛極深。高頻細節不刺耳。外放體驗出現了質的飛躍，徹底顛覆消費者對手機喇叭「只能聽個響」的刻板印象。

音訊由Bang & Olufsen提供。（Motorola）

2億像素遠攝對決：AI算力撐起100倍Super Zoom Pro？

影像系統直接拉滿。AM730引述的最新消息指出，Signature 27的鏡頭島設計極具份量。主鏡頭採用Sony（索尼）LYTIA 910的5,000萬像素感光元件。

真正的殺手鐧是一顆2億像素的潛望式長焦鏡頭。配合生成式AI驅動的Super Zoom Pro演算法，最高可達100倍數碼變焦。邊緣畫質劣化程度被大幅降低。錄影時的AI智能圖層也能即時抹除夜間雜訊。遠攝不再只是噱頭，而是實打實的出片工具。

Super Zoom Pro超級變焦模式利用生成式人工智慧技術，最高可達100倍變焦。（Motorola）

7年Android長效更新政策與香港售價分析：直面對決Samsung與iPhone

工業設計上，陶瓷與拉絲鋁合金交織出頂級的機身質感。而對消費者來說，最核心的考量依然是售價與耐用度。

TechRitual披露，Motorola早已定檔2026年9月於全球發佈此款新機。大陸媒體IT時代網也確認了相關的預熱時程。至於香港市場極為關注的售價，AM730的報道提供了關鍵數據：海外傳聞16GB RAM搭配512GB儲存空間版本，定價落在1,039美元（折合約8,098港元）。

硬件攻頂之餘，Motorola官方直接承諾提供7年的Android系統升級與安全維護。這意味著在2033年之前，這台手機都不會被軟件放生。對標三星（Samsung）與Google的頂級更新策略。