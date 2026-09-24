iPhone Duo量產難！富士康組裝良率僅6成首批極少　開售恐現炒風

Apple首款摺疊屏手機iPhone Duo距離正式發售僅剩一個月，但產線仍面臨量產考驗。據供應鏈消息，富士康組裝iPhone Duo的整機良率目前僅約六成多，首批出貨量預計有限。新機定於10月16日接受預購、10月23日上市！



Apple首款摺疊屏手機iPhone Duo雖然已經發表，但在正式上市前仍需面對量產關卡。目前距離正式開售僅剩一個月，富士康在組裝iPhone Duo時的整機良率僅為六成左右，導致首批產量相對偏低。

Apple首款摺疊屏手機iPhone Duo距離正式發售僅剩一個月，但產線仍面臨量產考驗。（Apple）

按照Apple既有的品質標準，產線通常需要半年至一年時間調整才能達到成熟水平。為了因應首次量產摺疊屏手機的生產線調校，Apple今年特別拉長了發表與開售之間的時間差距，由過去平均10天延長至43天，為供應鏈預留更充裕的調整空間。

良率偏低主要源於全新機型在設備、工序與參數上的反覆磨合，供應鏈目前亦在等待Apple是否放寬品質要求，以加快量產進度。

此外，關鍵零件的交付節奏亦是延後因素之一，iPhone Duo所採用的摺疊OLED面板由Samsung Display獨家供應，交貨時間較預期落後；同時Apple在量產前重新評估了鉸鏈方案，曾測試在部分零件使用液態金屬，最終促使供應鏈需重新打樣及驗證，進一步影響了整體組裝進度。

iPhone Duo所採用的摺疊OLED面板由Samsung Display獨家供應。（Apple）

iPhone Duo定於10月16日晚上8時接受預購，並於10月23日正式發售。香港版本256GB起售價為$17,499，最高配備的2TB版本則為$27,999。在產能緊張與市場關注度極高的雙重影響下，部分經銷渠道的預訂價格已被炒高，首批購機的消費者或需面對較激烈的搶購情況。

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