小米中秋優惠｜小米香港即日至 10 月 4 日推出「團圓九月」購物優惠，今次促銷除了全場過百款產品降價、智能產品最高享 65 折外，更同步發表兩款重量級新品——Xiaomi 手環 11 與 Xiaomi 2K 電競顯示器 G27Qi 2026！



小米中秋優惠｜小米手環 11／2K 電競顯示器｜智能家電最高享65折

「9月中秋購物優惠」搶購攻略：mi.com獨家優惠

上 mi.com 官網領券再送超市禮券活動期間於 小米香港官網 mi.com 網購，還有獨家加碼優惠： 官網頁面領券：可直接領取 HK$100 現金券（指定適用於 POCO M8s 5G）。 消費滿額送禮：每日凌晨 00:00 起於 mi.com 購買 POCO M8s 5G 或 POCO C85，首 15 名顧客即可獲贈 HK$50 超市禮券。

小米中秋優惠｜小米手環 11／2K 電競顯示器｜智能家電最高享65折

小米秋日限定優惠｜5件折扣最多產品

米家無線吸塵器 4：原價 HK$1,369，優惠價 HK$1,199

勁減 HK$170／約 88 折

Xiaomi 智能攝影機 C701 Pro：原價 HK$619，優惠價 HK$539

勁減 HK$80／約 87 折

米家洗衣乾衣機 10.5 kg：原價 HK$3,499，優惠價 HK$3,299

勁減 HK$200／約 95 折

Redmi Pad 2 9.7 (4GB+64GB) ：優惠價 HK$1,099 送價值 HK$199 保護殼

Redmi Pad 2 (4GB+128GB) ：優惠價 HK$1,199 再送價值 HK$199 保護殼

小米秋日限定優惠｜5件折扣最多產品

重品重點1

Xiaomi 手環 11：21 天超長續航、雙系統流轉（HK$369 起）

Xiaomi 手環 11 今次在設計與健康監測都有重大躍進。首度支援 HyperOS 4.0 並全面相容 iOS 系統，跨品牌手機資料流轉更流暢。

Xiaomi 手環 11：21 天超長續航、雙系統流轉（HK$369 起）

超窄邊框螢幕：配備 1.72 吋全彩 AOD 螢幕，20mm 四邊等寬邊框加上 2000 尼特峰值亮度，烈日下字體依然清晰 visible。 機身減薄至 9.99mm，快拆結構下移 1mm 更人體工學。內置 233mAh 石墨電池，最長續航達 21 天。

超窄邊框螢幕：配備 1.72 吋全彩 AOD 螢幕

售價與顏色：午夜黑、冰川銀、玫瑰粉售 HK$369；珍珠白陶瓷版售 HK$499（9 月 24 日上市）。

重品重點2

Xiaomi 2K 電競顯示器 G27Qi 2026：高刷護眼電競神器（HK$1,399）

針對電競玩家打造的 27 吋屏幕，採用2K Fast IPS 面板（2560 x 1440 QHD 解析度），搭配 200Hz 超高更新率與 1ms GTG 響應時間，徹底告別畫面殘影與卡頓。支援 95% DCI-P3 / 100% sRGB 色域，獲得 VESA DisplayHDR 400 及德國萊因 TÜV 低藍光認證。 9 月 29 日正式開售，建議零售價 HK$1,399。

Xiaomi 2K 電競顯示器 G27Qi 2026：高刷護眼電競神器（HK$1,399）