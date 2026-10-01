小米智能攝像機5 Pro登場！首款全彩IP Cam　深夜告別黑白畫面

小米智能攝像機5 Pro全彩夜視在小米商城等平台開啟眾籌，建議零售價599元（人民幣，下同），眾籌價429元。作為小米首款晝夜全彩攝像機，該產品採用雙鏡頭協同方案，並搭載AI-ISP影像演算法及內置補光燈，即使在黑暗環境下也能實現全彩成像。



影像方面，小米智能攝像機5 Pro全彩夜視配備800萬像素+400萬像素雙鏡頭，白天可輸出4K超清畫面，並支援最高6倍數碼放大，方便查看畫面細節。

小米智能攝像機5 Pro全彩夜視在小米商城等平台開啟眾籌，建議零售價599元。（小米）

小米智能攝像機5 Pro全彩夜視詳細介紹：

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新品支援智能全彩夜視和紅外夜視兩種模式，當檢測到人形移動時，可自動開啟高亮補光燈，實現夜間全彩畫面，夜視距離最遠可達10米。值得一提的是，攝像機底座還內置了一盞3000K色溫柔光小夜燈，除了輔助夜間成像外，還可在事件觸發時自動亮起，提供柔和照明。

小米智能攝像機5 Pro全彩夜視內置1.5 TOPS算力的本地AI晶片，可直接在裝置識別人形、寵物以及嬰兒哭聲等事件，並及時向用戶推送提醒，相關識別無需將影片上傳至雲端完成。

機身採用雙馬達雲台設計，支援水平360°旋轉和垂直174°視角，可覆蓋更大範圍，適用於客廳、嬰兒房、老人看護、寵物看護等場景。

儲存方面，新品支援microSD卡、雲儲存和NAS等多種方式，並加入AOR全天超省錄製功能，在持續記錄的同時減少儲存空間佔用。

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