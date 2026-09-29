Apple推出iOS 27.0.1更新 | 修復iPhone 18 Pro Face ID死機災情

Apple推出iOS 27.0.1更新 | 蘋果（Apple）正式向全球用家推送iOS 27.0.1更新檔。距離iPhone 18 Pro系列開賣不到半個月，社交平台上大量爆發的「Face ID失敗導致無限重啟」災情，終於迎來官方解答，除此之外還修復了兩項問題。即看下文詳解。



Apple推出iOS 27.0.1更新。（Tom's Guide）

Face ID死機災情為何發生？

首批拿到iPhone 18 Pro與Pro Max的用家，近期頻繁遭遇一種詭異現象：只要Face ID解鎖失敗，手機屏幕就會瞬間凍結、觸控完全失效，幾秒鐘後，裝置直接黑屏並強制重新啟動。

根據科技媒體9to5Mac取得的系統分析日誌，這起災情被記錄為系統級別的內核崩潰（Panic Log）。今年蘋果為了縮小「動態島」的體積，首度將Face ID感應模組移至屏幕左上方的面板下方。硬件架構的劇烈變動，顯然與iOS 27初版韌體的驗證機制產生了嚴重衝突。

Tom's Guide的測試報告也進一步驗證這項錯誤機制。當用家刻意用手遮擋臉部，試圖透過Face ID喚醒內置密碼App時，系統會立即陷入死機循環。蘋果軟件團隊為了撲滅這場火，將修補程式全數打包進了本次發佈的iOS 27.0.1。

iPhone 18 Pro Face ID死機災情：只要Face ID解鎖失敗，手機屏幕就會瞬間凍結。（Apple）

iOS 27.0.1還有哪些重大修復？

除了最棘手的重啟災情，這次更新還隨附了兩項關鍵修補。

第一是同時開啟通知中心和控制中心可能會導致觸控螢幕沒有反應。許多用家抱怨iPhone 18 Pro在日常滑動時，屏幕邊緣會無故忽略手指的點按指令。CNET的技術解析指出，這項錯誤源自於iOS 27防誤觸演算法的過度介入，iOS 27.0.1已經重新校準了觸控反應的靈敏度。



第二是在某些光照條件下，使用f/1.48光圈以2倍變焦拍攝的照片中，少數iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max裝置可能會出現色彩失真。部分攝影愛好者在強光下拍攝時，照片邊緣會浮現詭異色塊與偽影。這次的小版本更新同步修正了影像訊號處理器（ISP）的軟件編碼錯誤，還原了真實色彩表現。



針對同期的軟件災情，蘋果近期的動作十分密集。就在iOS 27.0.1公佈的前幾日，針對Apple Watch Ultra 4與Series 12頻繁重啟的問題，官方也火速釋出了watchOS 27.0.1修補神經網絡引擎的超時錯誤。