換iPhone 18 Pro Max前等一等｜歷代最重　長用18 Pro或更舒服

iPhone 18 Pro系列正式推出，如果正打算由舊iPhone升級至最高階的iPhone 18 Pro Max，除了價錢及規格之外，還有一項每日使用都會直接感受到的改變值得留意—重量。iPhone 18 Pro Max重量增至249克，成為歷來最重的Pro Max，對經常單手使用手機的人而言，可能會造成負擔。



iPhone 18 Pro Max重249克 比上代突然增16克

單看外形，iPhone 18 Pro Max與上代的尺寸幾乎沒有明顯變化，機身厚度同樣為8.75mm，但重量就由iPhone 17 Pro Max的233克增加至249克，一代之間重了16克。

手感雖然與上代相若，但今代性能明顯提升不少。

16克單看數字可能不算誇張，但手機屬於每天長時間拿在手上的裝置，實際感受可以相當直接。尤其本身已經使用Pro Max的用戶，換機後可能較容易察覺重量差異；如果由尺寸較細的iPhone升級，長時間單手瀏覽網頁、社交平台、拍片甚至躺在床上使用時，手腕負擔亦可能更加明顯。

相比之下，細一級的iPhone 18 Pro重量為211克，上代iPhone 17 Pro則為206克，只增加5克。兩款新Pro型號之間足足相差38克，如果本身不太需要Pro Max的大屏幕，重量可能成為選擇兩者時值得考慮的因素。

只差5克已追上摺機 比同級Android旗艦重

另一個有趣比較，是尚未推出的摺疊iPhone Duo。按照目前資料，iPhone Duo重量為254克，亦只比iPhone 18 Pro Max重5克。與其他大屏幕旗艦手機相比，差距更加明顯。6.9吋Samsung Galaxy S26 Ultra重量為214克，而6.8吋Google Pixel 11 Pro XL則為226克，兩款都比iPhone 18 Pro Max輕。

歷代最重Pro Max 比不鏽鋼年代更重

回顧歷代Pro Max，今代249克亦創下新高。過往較重的iPhone 13 Pro Max及iPhone 14 Pro Max都是240克，兩款當時仍然使用不鏽鋼機身。Apple其後在iPhone 15 Pro系列改用鈦金屬，重量明顯下降，iPhone 15 Pro Max只有221克；iPhone 16 Pro Max則稍為增加至227克。

到iPhone 17 Pro系列，Apple不再沿用鈦金屬設計，轉用鋁金屬機身，並加入新的相機區域及iPhone首度採用的均熱板散熱設計。來到iPhone 18 Pro Max，重量進一步增加至249克，即比當年主打輕量化的iPhone 15 Pro Max足足重28克。

外媒實測都留意到重量 長時間使用或較易攰

CNET形容iPhone 18 Pro Max屬於偏重的手機，部分用戶使用時可能更快出現手腕疲勞；Tom's Guide亦將較重的機身列為需要注意的地方。9to5Mac則指出，新機相對上代增加的重量，在首次拿起手機時已經相當明顯，並認為大型手機在保持舒適手感方面，重量始終存在一定上限。

iPhone 18 先達回收價不斷更新中...

當然，每個人對重量的接受程度不同。如果平日主要雙手使用手機，又或者非常重視Pro Max的大屏幕及續航，249克未必足以令人放棄換機；但對經常單手使用，或者本身已經覺得舊Pro Max偏重的用戶，就值得先到門市實際拿上手比較。

點解突然重咁多？大電池、散熱系統可能是原因

比較特別的是，iPhone 18 Pro Max並沒有因為重量增加而變得更厚，厚度仍然維持8.75mm，因此額外重量到底來自哪裏亦引起討論。

其中一個可能原因是散熱系統。今代採用更大型的均熱板，覆蓋機身內更大範圍；電池容量亦由iPhone 17 Pro Max的5,088mAh增加至5,567mAh。除此之外，可變光圈相機亦需要加入額外機械結構。

換機前不妨同18 Pro一齊試 38克差距可能比想像中明顯

今代如果本身已經決定購買Pro系列，未必需要一開始就直接選擇Pro Max。iPhone 18 Pro為211克，與249克的Pro Max相差38克。對每日需要長時間拿手機的人而言，這個差距可能比處理器跑分或部分規格差異更容易在日常生活中感受到。

Pro Max的優勢仍然包括更大的屏幕及電池，如果主要需求是A20 Pro、可變光圈等Pro系列功能，而對最大屏幕沒有強烈需要，iPhone 18 Pro可能會是相對容易長時間手持的選擇。