iPhone 18 Pro爆「panic-full」災情！Face ID解鎖失敗後完全死機

蘋果（Apple）最新iPhone 18 Pro系列才剛正式開賣，首批用戶就陸續回報異常！部分iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max使用者表示，在Face ID辨識失敗後，手機會突然完全失去反應，數秒後甚至自行重新開機；還有人只是開車聽音樂、看影片或開手電筒，也碰上無預警當機重啟。部分裝置事後更出現「panic-full」系統紀錄。不過目前問題影響範圍仍不明，並非所有新機都會發生，蘋果也尚未公布確切原因及專門修復方案。



Face ID第一次失敗沒事 按「再試一次」竟整支死機

iPhone 18 Pro系列首批用戶就陸續回報異常。（Apple）

根據9to5Mac、MacRumors等外媒報道，目前最受關注的問題集中在iPhone 18 Pro系列的Face ID。有用戶發現，當使用Face ID解鎖受保護的App，例如「密碼」App、Safari私密瀏覽分頁，如果第一次臉部辨識失敗，再按下「再次嘗試Face ID」，手機可能突然完全失去觸控反應，接着系統崩潰並自動重新開機，最後回到鎖定畫面。

iPhone 18 Pro爆惡性Bug▼▼▼

不過這個Bug並非每次都會觸發，也不是所有iPhone 18 Pro用戶都碰得到。現階段回報主要出現在解鎖受Face ID保護的App，尚未發現一般從鎖定畫面解鎖手機時，也必然會觸發同樣問題。更讓首批用戶擔心的是，部分當機案例似乎與Face ID沒有明確關係。

韓國iPhone使用者社群「아사모」（Asamo）等論壇近日陸續出現災情，有人表示買到新機不到20小時，就已被迫重新開機4次；另有使用者回報，看影片時手機突然卡死，或是開車途中正常播放音樂，音樂突然中斷，接着整支手機重新啟動，甚至有人只是在使用手電筒功能時也遇到相同情況。美國Reddit也出現類似案例，有iPhone 18 Pro Max用戶聲稱，新機購入不到24小時，就因Face ID相關操作重啟3次，之後使用Apple Wallet時又再次重啟。

手機出現「panic-full」是甚麼？不是一般App閃退

部分碰上異常重啟的用戶還發現，iPhone系統分析資料中出現名稱以「panic-full」開頭的紀錄。所謂「panic-full」通常是iOS發生嚴重系統錯誤、觸發類似「kernel panic（核心恐慌）」後留下的診斷紀錄。簡單來說，這並非單純某個App突然閃退，而是系統遇到無法正常處理的錯誤，最後透過重新啟動裝置來恢復運作。

部分碰上異常重啟的用戶還發現，iPhone系統分析資料中出現名稱以「panic-full」開頭的紀錄。（YouTube@주연 ZUYONI）

iPhone 18 Pro系列今年正好大幅調整Face ID硬體配置。為了縮小動態島（Dynamic Island），蘋果將Face ID系統中的紅外線相機移至螢幕下方，位置靠近螢幕左上角，這也是iPhone 18 Pro系列的重要設計變化之一。

除了當機重啟外，MacRumors論壇還有部分使用者反映，新機在設定Face ID時直接出現「Face ID無法使用」訊息，也有人發現「需要注視Face ID」功能似乎沒有按照設定正常運作。由於問題發生在搭載iOS 27的新機上，外界也不排除是軟體Bug，仍待蘋果進一步釐清。

截至目前，蘋果尚未正式公布iPhone 18 Pro Face ID重啟問題的原因、受影響裝置數量或專門修復方案；蘋果官方現有Face ID支援文件則建議，用戶若遇到Face ID異常，可先確認iOS是否為最新版本、檢查Face ID設定及鏡頭是否遭保護貼或髒污遮擋，並嘗試重新啟動裝置或重設Face ID；若仍持續無法正常設定或使用，則可能需要進一步送修檢查。

由於iPhone 18 Pro系列才剛上市數天，目前網路回報仍屬首波案例，是否為大範圍系統性問題仍有待觀察。

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