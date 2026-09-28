iPhone 18 Pro可變光圈實測！知名機構DXOMARK評172分屈居第二

今年iPhone 18 Pro主鏡頭首次加入可變光圈，在拍攝多人合影時，可通過縮小光圈獲得更大景深，讓不同距離的人物盡可能保持清晰。



日前，DXOMARK公布了iPhone 18 Pro可變光圈多人合影實拍對比，並與華為Pura 80 Ultra、Google Pixel 11 Pro XL、OPPO Find X9 Ultra等旗艦進行橫向測試。

今年iPhone 18 Pro主鏡頭首次加入可變光圈，在拍攝多人合影時，可通過縮小光圈獲得更大景深，讓不同距離的人物盡可能保持清晰。（YouTube@Apple）

此次測試在巴黎拉德芳斯（La Défense）進行，主要考察不同光線環境下各款手機的多人合影表現。

實測顯示，iPhone 18 Pro在拍攝多人合影時，會自動將主鏡頭光圈切換至f/4.0，從而獲得更大的景深。

三部手機的影像實際表現▼▼▼

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與上一代iPhone 17 Pro相比，iPhone 18 Pro對背景人物的清晰度有明顯提升，在多人處於不同距離的場景下，可以讓更多人物保持清晰。

不過，與同樣搭載可變光圈的華為Pura 80 Ultra相比，後者在背景人物清晰度方面表現更勝一籌。

與同樣搭載可變光圈的華為Pura 80 Ultra相比，後者在背景人物清晰度方面表現更勝一籌。（DXOMARK）

Google Pixel 11 Pro XL雖然沒有配備可變光圈，但通過軟件演算法對背景人物面部進行優化，同樣能夠保持一定的清晰度。

不過，這種優化主要集中在人臉區域，而非整個背景，因此畫面整體清晰度的一致性有所不足。

據了解，iPhone 18 Pro在DXOMARK第六版影像測試基準中獲得172分，排名全球第二，僅次於175分的華為Pura 80 Ultra。

iPhone 18 Pro在DXOMARK第六版影像測試基準中獲得172分，排名全球第二。（DXOMARK）

值得一提的是，華為Pura 80 Ultra早在2025年6月就已經發布，行業首創一鏡雙目長焦鏡頭。

華為終端BG董事長余承東曾在發布會上表示，這是華為歷史上最昂貴的相機模組。

如今一年多過去，面對剛剛發布、首次加入可變光圈的iPhone 18 Pro，華為Pura 80 Ultra在此次多人合影測試的背景人物清晰度上依然佔據優勢。

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