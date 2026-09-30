Canon EOS R8 Mark II亞運開幕式實拍　546g超輕巧全片幅夜拍驚艷

Canon正式發布了新一代全片幅無反相機EOS R8 Mark II，相較於前代產品，Canon EOS R8 Mark II無論是在影片還是照片的拍攝能力上進行了多項升級。在這台相機發布之後，我帶着這台相機前往了名古屋，來體驗這台相機的拍攝能力。下面我將帶大家詳細了解一下這款相機。



首先在外觀方面，Canon EOS R8 Mark II採用了全新的設計語言，機身線條變得更加的硬朗，在視覺上，告別了Canon此前圓潤曲線機身，轉而以大量的直線、平面和銳利的切角構建出一種洗練而現代的幾何美感。

Canon正式發布了新一代全片幅無反相機EOS R8 Mark II。（中關村在線提供）

雖然採用了全新的機身設計，但使用這台相機基本上不會有任何的學習成本，機身的操作按鈕、轉輪集中在機身的右側，這意味着即使是使用單手也可以調整各項參數。這台相機的機身正面加入了錄製影片的攝影提示燈，可以在拍攝影片時讓用戶更加直觀的了解到相機的工作狀態。此外，在機身的背面也增加了一枚多功能控制搖桿，用戶在使用時可以更加方便的控制焦點或者調整機身參數。

在機身重量方面，Canon EOS R8 Mark II單機身重量僅約546克（包含電池以及記憶卡），非常的小巧輕便，即使是長時間的手持拍攝也不會給身體帶來過多的負擔。相機採用了防塵防水滴的設計，進一步擴闊了這台相機的使用場景。

Canon EOS R8 Mark II外觀細節▼▼▼

Canon EOS R8 Mark II採用了一塊約2420萬像素全片幅感光元件，以及一顆DIGIC X數碼影像處理器，可以為用戶帶來出色的畫質表現。2400萬像素是一個非常均衡的「甜點位」，既能保證畫面細節，在高感光度的情況下拍攝也會有更純淨的畫面表現。亞運會開幕式的場館內的光線環境並不理想，為了保持安全快門速度所以我使用了較高的ISO來保障畫面穩定，下面這張圖片是我用ISO6400拍攝的一張圖片，將畫面中的主體放大可以看到依舊有着不錯的畫面細節。

在對焦系統方面，Canon EOS R8 Mark II採用了第二代全像素雙核對焦系統，支援自動識別包括人物、動物、交通工具在內的九種被攝體。配合最高約每秒40張的連拍速度，可以更加輕鬆的捕捉到「決定性瞬間」。

在影片拍攝方面，Canon EOS R8 Mark II最高支援無裁切的6K超採樣4K60P影片拍攝，通過下面的樣片可以看到這台相機所拍攝的畫面細節非常紮實，無論是日常記錄生活還是作為專業創作的副機都足夠使用。

亞運會開幕式實拍性能表現▼▼▼

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此外，Canon EOS R8 Mark II具備五軸防手震，無論是在拍攝照片還是影片時，都能獲得更穩定的畫面表現。下面這段影片是我搭配RF100-500mm鏡頭拍攝的一段影片，一般鏡頭焦段越長對相機的防手震性能要求就越高，可以看到即使是搭配超遠攝鏡頭，Canon EOS R8 Mark II依舊有着非常穩定的畫面表現。

完成名古屋亞運會開幕式的拍攝之後，我繼續帶着Canon EOS R8 Mark II 前往了神戶、奈良等地進行我接下來的行程。

日本風景實拍性能表現▼▼▼

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Canon EOS R8 Mark II也配備了16種色彩濾鏡。除了與EOS R50 V、EOS R6 Mark III相同的14種色彩濾鏡外，還新增了負片色調和正片色調兩種菲林色調濾鏡。色彩濾鏡強度可在0%—100%之間進行11級調整，並能在拍攝JPEG照片或錄製影片時直接使用。對於外出旅行拍攝的人來說，結束了一天的行程之後不用再投入大量的精力去修圖，能夠方便用戶輕鬆拍出極具風格化的畫面。

最後做個總結，本次Canon EOS R8 Mark II無論是在靜態照片還是影片拍攝上都進行了諸多的升級。這台相機搭載的2420萬像素全片幅感光元件可以讓用戶拍攝出細節豐富的攝影作品。而在影片拍攝方面，無裁切的6K超採樣4K60P以及FHD 180P影片、Canon Log 3的加入也完全可以滿足攝影發燒友或者是專業影片創作者的拍攝需求。

再加上出色的對焦、防手震性能以及連拍能力，無論是拍攝生態、風景、人像、掃街等題材都可以勝任。最後，雖然性能上得到了升級，但是Canon EOS R8 Mark II單機身售價僅需13880港元，甚至相比起前代產品EOS R8還有所下降，可以說是非常的實惠了。

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