Fujifilm XF400mmF4.5實測｜1.2kg超輕長砲　全開畫質對焦雙頂級

2026年9月4日Fujifilm正式發布了適用於X系統的第二支超遠攝定焦鏡頭——FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR，與此前的XF500mmF5.6 R LM OIS WR定焦鏡頭一樣，這支鏡頭走的也是輕量化、高畫質的路線。我們在近期對這支XF400mmF4.5 R LM OIS WR進行了體驗，今天這篇文章，就一起來看看這支鏡頭的實際表現究竟如何。



XF400mmF4.5 R LM OIS WR採用了14組21片光學結構設計，內置了4片ED鏡片、2片Super ED鏡片，可以最大化的減少色差對畫面產生的影響。這支鏡頭等效35mm全片幅的焦段約為609mm，非常適合用來拍攝生態、體育、風光等題材。

FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR長砲鏡頭。（youtube@FUJIFILM X Series）

鏡頭具備耐候設計，具備一定的防塵防滴濺能力，鏡頭前端的鏡片具備氟塗層，即使在惡劣的環境下也能安心使用。

2026年9月4日正式發布了適用於X系統的第二支超遠攝定焦鏡頭——XF400mmF4.5 R LM OIS WR（中關村在線提供）

此外，XF400mmF4.5 R LM OIS WR也支持XF1.4X TC WR以及XF2.0X TC WR增倍鏡，搭配增倍鏡使用可以獲得等效約853mm以及等效約1219mm的超長焦段，來進一步的拓展視野。

1. 外觀

XF400mmF4.5 R LM OIS WR採用了輕量化的設計，鏡頭的重量僅約為1245g（不包含鏡頭蓋與遮光罩），尺寸約為φ104.5mm×239.5mm，與相同規格的鏡頭相比算是比較輕便緊湊的。安裝在本次的測試機X-H2上整體的重量也僅約為1.9kg，即使是長時間的手持拍攝也不會給身體帶來過多的負擔。

FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR外觀圖集▼▼▼

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XF400mmF4.5 R LM OIS WR延續了此前Fujifilm長焦鏡頭的一貫的設計語言，採用了銀白色的配色。在這支鏡頭的側面設有豐富的控制撥桿，包括各類模式切換撥桿、自定義按鈕，鏡頭也配有光圈環，可以幫助使用者快速操控器材。

在落實到實際拍攝當中，XF400mmF4.5 R LM OIS WR這支鏡頭的重心分佈也非常的均衡，在配合X-H2機身使用時重量主要集中在鏡頭的腳架環的位置，長時間的手持拍攝可以更加的輕鬆，安裝在三腳架使用也不用擔心因為前部過重產生墜頭。

XF400mmF4.5 R LM OIS WR採用了95mm的濾鏡口徑，與此前的XF500mmF5.6 R LM OIS WR保持一致。對於同時擁有兩款鏡頭的用戶來說，能夠降低配件購置成本，外出拍攝時也無需重複攜帶不同尺寸的濾鏡，減輕出行的裝備負擔。

2. 解像度

接下來，讓我們看看XF400mmF4.5 R LM OIS WR鏡頭的畫質表現究竟如何。作為一支等效焦段約609mm的超長焦定焦鏡頭，相信大家對於這支鏡頭的畫質表現自然是十分關注。在測試時，我使用了X-H2作為測試機身，使用了RAW+JPEG雙格式記錄，感光度設定在ISO 125，逐檔光圈下分別拍攝了這支鏡頭的畫質表現。

落實到實拍方面，XF400mmF4.5 R LM OIS WR這支鏡頭無論是中心還是邊緣都保持着出色的畫質表現。（中關村在線提供）

從實際的測試結果來看，XF400mmF4.5 R LM OIS WR鏡頭的解像度表現可圈可點，即使在F4.5最大光圈下，畫面中心銳度表現非常不錯，邊緣的畫質也保持了較高的水準，在最小光圈F22時，鏡頭中心和邊緣畫質有所下降，但並非到不可用的地步。鏡頭畫質整體表現非常出色。

落實到實拍方面，XF400mmF4.5 R LM OIS WR這支鏡頭無論是中心還是邊緣都保持着出色的畫質表現。（中關村在線提供）

落實到實拍方面，XF400mmF4.5 R LM OIS WR這支鏡頭無論是中心還是邊緣都保持着出色的畫質表現。在光圈全開的情況下，可以看到即使是經過大幅裁切後的畫面也依舊有着不錯的解析力。

3. 對焦

XF400mmF4.5 R LM OIS WR這類長焦定焦鏡頭，除了畫質表現外，對於鏡頭的對焦表現也是用戶十分關注的。所以，為了測試這支鏡頭的對焦性能我們搭配X-H2去「打鳥」來檢驗這枚鏡頭的對焦能力。

從上面的這組連拍看，XF400mmF4.5 R LM OIS WR配合X-H2對於快速飛行中的鳥類對焦不僅速度很快，全程可以將焦點鎖定在拍攝主體上，對焦指向性也非常強，所以日常拍攝這支鏡頭的對焦性能完全可以滿足拍攝需要。

4. 綜合光學素質

看完了這支鏡頭的解像度測試，接下來讓我們看看XF400mmF4.5 R LM OIS WR的綜合光學素質究竟如何。

從實際拍攝的測試照片來看，即使是在光圈全開的情況下拍攝，這支鏡頭基本上看不到任何的暗角現象。（中關村在線提供）

首先來看一看XF400mmF4.5 R LM OIS WR的暗角表現。從實際拍攝的測試照片來看，即使是在光圈全開的情況下拍攝，這支鏡頭基本上看不到任何的暗角現象。

在色散方面，XF400mmF4.5 R LM OIS WR在大光比環境全開光圈進行拍攝，高光邊緣幾乎看不到色散的出現，所以在使用這支鏡頭完全可以放心拍攝，基本不用擔心色散對於畫面的影響。

在畸變方面，XF400mmF4.5 R LM OIS WR的畸變表現很不錯，我們通過實際拍攝測試後，可以看到幾乎看不到任何畸變，這樣的表現非常令人滿意。

5. 虛化

對於生態攝影，大光圈除了可以提升拍攝的出片質量，也可以帶來更好的背景虛化效果。

XF400mmF4.5 R LM OIS WR這枚鏡頭F4.5的光圈可以提供出色的背景虛化表現。可以帶來唯美柔和的焦外散景，如果大家經常要拍攝一些林鳥，特別是拍攝一些比較小的鳥類，這枚鏡頭可以更好突出拍攝主體，讓畫面更加乾淨漂亮。

這隻鏡頭的光圈，可以提供出色的背景虛化表現。（中關村在線提供）

另外，我們對XF400mmF4.5 R LM OIS WR這支鏡頭的光斑虛化效果也進行了實際測試。可以看到，這支鏡頭在F4.5全開光圈的情況下，中心能夠呈現出比較圓潤的光斑，而邊緣則會看到一定的口徑蝕現象。

6. 防手震

作為一支超長焦鏡頭，XF400mmF4.5 R LM OIS WR也有着非常強大的防手震性能，可以最高提供5.5級的防手震效果，配合X-H2等具備機身防手震的機型使用時，鏡頭OIS與機身IBIS可協同工作，可以輕鬆實現穩定的手持拍攝。在拍攝靜止的鳥類時，可以通過降低快門速度使用更低的感光度來進行拍攝，從而獲得更高的畫面效果。

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例如下面這張古銅色卷尾的照片，拍攝這張照片的時間已經是傍晚，光線環境較弱。可以看到，即使快門速度低於安全快門，也依舊可以拍攝出清晰的圖像效果。

7. 樣片&總結

看完上面的測試結論，相信大家對XF400mmF4.5 R LM OIS WR的畫質表現有了初步的了解，在實拍部分我們使用了X-H2進行了樣片拍攝，下面就來看看這支鏡頭的實拍表現究竟如何。

最後，簡單的進行一個總結。

首先在操控性上，XF400mmF4.5 R LM OIS WR給我留下了非常深刻的印象。這支鏡頭在重量、體積控制方面也十分的優秀。搭配機身握持時的整體重心分佈均勻，僅約1245g的輕量化設計讓攝影師在使用這支鏡頭拍攝時有效的減輕了長時間使用的疲勞感，帶來了更好的拍攝體驗。

在畫質方面，XF400mmF4.5 R LM OIS WR延續了此前XF500mmF5.6 R LM OIS WR鏡頭的高規格設計，畫質水平相當優秀。不論是攝影愛好者還是專業攝影師，這支鏡頭都能滿足拍攝需求。在對焦方面，精準、迅速的對焦反應也可以讓攝影師輕鬆的捕捉到精彩的瞬間。

總之，如果您正在尋找一支輕量化且高畫質的Fujifilm X接環遠攝鏡頭，那麼XF400mmF4.5 R LM OIS WR還是非常值得推薦的。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】