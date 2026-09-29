Sennheiser 森海塞爾 最新旗艦真無線耳機 Momentum True Wireless 5（簡稱 MTW5）開售HK$2,499，已經上市一段時間。記者試用了半個月，現在送上玩後感。有別市面某些品牌只是習慣性一年換一次新款，性能卻不見有大升級。MTW5 一戴上耳已經感受到音質提升。而另一個無法不力讚之處，是因應歐盟國要求追加了可DIY更換電池設計，到底這款旗艦藍芽耳機是否值得發燒友入手？



Sennheiser MTW5 音質表現如何突破極限？

音質向來是 Sennheiser 的強項，MTW5 延續 7mm TrueResponse 動圈單元，調音大幅提升。記者配以Apple Music 的無損級檔案收聽譚詠麟的《一生中最愛》，低音反應極快且層次分明，高音延伸帶著細膩餘音。如果要以文字表達5代的強，我會用「分析力強得像撕開一層紗」來形容。

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記者配以Apple Music 的無損級檔案收聽譚詠麟的《一生中最愛》，低音反應極快且層次分明，高音延伸帶著細膩餘音。

Sennheiser 耳機向來聽樂器都很強，今次 MTW5 也不例外，其中頻音色非常自然且富有豐富細節，在交響樂或弦樂演奏中，樂器的質感與分離度表現極佳；但是其預設低音量感較強，聽大編制古典樂時，建議各位開 App 修正 EQ 調低低頻，能讓交響樂團的立體音場、弦樂空氣感與動態範圍（Dynamic Range）釋放得更加精緻。

建議各位開 App 修正 EQ 調低低頻，能讓交響樂團的立體音場、弦樂空氣感與動態範圍（Dynamic Range）釋放得更加精緻。

今代獲得 Qualcomm Snapdragon Sound 權威認證，支援 aptX Lossless 無損編解碼，甚至有得玩杜比全景聲，實現 CDP 級別的音質還原。想用盡它，應該要配Android手機，iPhone 用家建議多花一／二百蚊買多個 USB-C 轉接器以無損制式藍牙連接，馬上能感受到各項細節全面提升。

今代獲得 Qualcomm Snapdragon Sound 權威認證，支援 aptX Lossless 無損編解碼，甚至有得玩杜比全景聲。

首度加入杜比全景聲好用嗎？

今次首度支援 Dolby Atmos（杜比全景聲）3D 音訊與頭部追蹤功能，能將普通雙聲道音源轉化為具備空間感的立體聲。收聽現場演唱會或歌劇錄音時，歌聲與樂器的空間定位非常逼真，彷彿置身現場，整體包圍感非常到位。開啟 3D 空間音效後，樂器場景的闊度明顯開揚，沒有過往演算法帶來的生硬人工感。

開啟 3D 空間音效後，樂器場景的闊度明顯開揚，沒有過往演算法帶來的生硬人工感。

Sennheiser MTW5 佩戴感與降噪表現有何改善？

MTW系列一向好聲，但其設計始終傾向西歐市場，外殼大大隻，對於耳仔細／女性用家來說是戴得很辛苦。MTW5 整個耳機線條得到重新修正，耳機體積顯得圓潤，能自然緊貼耳廓內部，被動隔音表現相當出色。配合主動降噪與新增的自動抗風噪功能，日常出街搭車能大幅過濾雜音。

配色方面，Sennheiser MTW5 依然是行老牌耳機廠那種「老實人」風格，但就準備了5款很漂亮的金屬色機身，當中藍牙、紫色、銀色都超好看。

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MTW5 整個耳機線條得到重新修正，耳機體積顯得圓潤，能自然緊貼耳廓內部。

Sennheiser MTW5 依然是行老牌耳機廠那種「老實人」風格，但就準備了5款很漂亮的金屬色機身，當中藍牙、紫色、銀色都超好看。

通話麥克風增加至 8 個並加入骨傳導技術，收音品質比上一代進步不少。全機在聲音防護上更通過 Bluetooth SIG 的最新 Bluetooth 5.4 規格審驗，連線穩定度大幅提升，就算在人多擠迫的港鐵站內亦極少出現斷連狀況。不過認真講，此機是完全為聽歌音色優化，通話方面實在說不上好，如果很堅持要出色通話的用家，外出時可能要多準備一對AirPods。

通話麥克風增加至 8 個並加入骨傳導技術，收音品質比上一代進步不少。

可自行換電池真的能用一生？

最讓人驚喜的是耳機本體與充電盒均採用可更換電池設計，隨機附送專用拆解工具（必須自行準備迷你十字螺絲批），只需使用隨盒附送的小巧工具，就能DIY打開耳機機身，幾分鐘內就能順利取出舊電池並替換。日後電池老化只需購買原廠電池更換即可，解決真無線耳機壽命短的致命傷，確實解決了以往旗艦耳機用兩三年就因電池衰退而報廢的問題。

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只需使用隨盒附送的小巧工具，就能DIY打開耳機機身，幾分鐘內就能順利取出舊電池並替換。

Sennheiser Momentum True Wireless 5

驅動單元：7mm TrueResponse 動圈單元

藍牙規格：Bluetooth 6.0 (支援 Auracast 及 LE Audio)

音訊解碼：aptX Adaptive, aptX Lossless, AAC, SBC

特色功能： Dolby Atmos 3D 音效、頭部追蹤、自訂 Sound Personalization

古典樂優化：中頻弦樂質感細緻、自然聲場，可經 App 調校解鎖交響樂細節

降噪技術：自適應主動降噪 (ANC)、自動風噪抑制、8 麥克風陣列 + 骨傳導特殊設計

充電盒及耳機本體均支援用戶自行更換電池（附專用工具）

售價 HKD $2,499

