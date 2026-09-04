有看名古屋亞運的電競比賽嗎？雖然大會為防商業宣傳，選手在直播中使用的滑鼠、鍵盤、耳機全都要用膠布遮蓋品牌名稱，但其實今屆亞運，中華台北電競代表隊以及韓國電競國家隊都有使用 Logitech PRO 系列產品！輸人不輸陣，雖然記者沒有他們的好身手，最少在硬體上都要追上頂尖級數，近日就收到 Logitech PRO 系列多款 2026 年新產品：馬上來個開箱！



近日就收到 Logitech PRO 系列多款 2026 年新產品：馬上來個開箱！

開箱神裝陣容一覽：

• 鍵盤：Logitech G PRO X2 RAPID 磁軸類比有線電競鍵盤 HK$1,799

• 滑鼠：Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE 無線類比電競滑鼠 HK$1,899

• 耳機：Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED 無線電競耳機 HK$1,899

• 滑鼠墊：Logitech G PRO X CONTROL 針織電競滑鼠墊 HK$1499

鍵盤敲擊聲篤到上癮！

PRO X2 RAPID 內建 OLED 免開軟體做設計

Logitech G PRO X2 RAPID 磁軸類比有線電競鍵盤。重量十足、手感扎實；它採用了 100% 原廠預潤的 KS-20 POM 類比磁軸，配合鋁合金定位板與 6 層精密聲學消音結構（包含 PORON 與矽膠緩衝），敲擊時完全沒有雜音或金屬共振，呈現出職業玩家最愛的沉穩「Thocky」聲音。

Logitech G PRO X2 RAPID 磁軸類比有線電競鍵盤採用了 100% 原廠預潤的 KS-20 POM 類比磁軸。

Logitech G PRO X2 RAPID 磁軸類比有線電競鍵盤。重量十足、手感扎實

為什麼電競鍵盤需要內建 OLED 螢幕？

對於經常參加 LAN Party 或比賽的玩家來說，頻繁打開 G HUB 軟體調整參數非常麻煩。Logitech G PRO X2 RAPID 在右上方破格加入了一塊 OLED 顯示屏與控制滾輪，能夠直接在鍵盤上作出調校：

Logitech G PRO X2 RAPID OLED 螢幕可即時調校參數：

1. Rapid Trigger 快速觸發靈敏度（0.1mm - 4mm）／

2. 按鍵觸發行程（單鍵獨立設定）

3. SOCD 按鍵觸發優先度（急停側移鍵位設定）

4. 8kHz 掃描與 USB 回報率切換

5. LIGHTSYNC 燈效與音量控制



Logitech G PRO X2 RAPID 在右上方破格加入了一塊 OLED 顯示屏與控制滾輪，能夠直接在鍵盤上作出調校：

WASD 鍵可以設成 0.1mm 極短觸發來做急停走位，容易誤觸的大招鍵則設長一點，完全不用離開遊戲介面就能隨時微調。隨盒還附贈了 XL 加大版矽膠手托，長時間打字或連續作戰時手腕的支撐感極佳。

Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE 桃紅配色極度搶眼！

59g 滑鼠輕如無物，連滑鼠都能 Rapid Trigger？

把包裝盒一開，最搶眼的莫過於那抹極具視覺衝擊力的桃粉色。拿起 Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE 無線類比電競滑鼠的第一反應，就是「輕」。重量僅為 59 克，上手幾乎感受不到重量負擔。這代產品在重量分布上做了精準調校，改善了前代稍微頭重腳輕的問題，迅速甩鼠或急停時的穩定度大幅提升。

Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE 桃紅配色極度搶眼！

重量僅為 59 克，上手幾乎感受不到重量負擔。

Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE 無線滑鼠最瘋狂的地方，是它把高階磁軸鍵盤的 Rapid Trigger（快速觸發） 技術引進了滑鼠點擊中。透過 100% 定製極速磁軸與 HITS 觸覺感應系統，按鍵觸發行程可以自由設定在 0.1mm 至 4mm 之間。在 FPS 第一人稱射擊遊戲裡，微小的點擊重置時間被徹底消除，連擊點射的手感極度爽快。

Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE 無線滑鼠最瘋狂的地方，是它把高階磁軸鍵盤的 Rapid Trigger（快速觸發） 技術引進了滑鼠點擊中。

透過 100% 定製極速磁軸與 HITS 觸覺感應系統，按鍵觸發行程可以自由設定在 0.1mm 至 4mm 之間。

收音與播音雙重出色！PRO X3 LIGHTSPEED 48kHz 錄音室級耳機

Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED 無線電競耳機，無論是聽聲定位打FPS，又或是打LOL時要跟隊友通話，播放與收音都頗出色：只因它首度搭載了全頻寬 48 kHz / 16 bit 全指向麥克風，話音輸出極其細膩逼真，彷彿親臨現場溝通。

Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED 聲音亮點：

• 麥克風：48 kHz / 16 bit 廣播錄音室級全指向麥克風

• 單元：PRO-G 50 毫米石墨烯驅動單元，聲學細節分明

• 續航力：電池續航高達 70 小時（較前代提升 40%）

• 配戴體驗：透氣打孔人造皮革頭帶 + 記憶海綿耳墊

• 連接模式：LIGHTSPEED 無線 / 藍牙 / 3.5mm 有線三模連接



Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED 無線電競耳機，無論是聽聲定位打FPS，又或是打LOL時要跟隊友通話，播放與收音都頗出色。

另一個令記者喜愛之處，是Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED 附送兩組耳墊，一組皮料、一組是毛毛料，簡單DIY更可自由更換，日後用爛了也可補購自換。

另一個令記者喜愛之處，是Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED 附送兩組耳墊，一組皮料、一組是毛毛料，簡單DIY更可自由更換，日後用爛了也可補購自換。

配戴感延續了 PRO X2 的旋轉絞鏈與舒適夾力設計，全新打孔頭帶顯著降低了悶熱感。加上爽花不沉悶的音色，，腳步聲與槍聲的定位感極度清脆通透，久戴也不會頭痛或焗熱。

配戴感延續了 PRO X2 的旋轉絞鏈與舒適夾力設計，全新打孔頭帶顯著降低了悶熱感。熱。

最後搭配一同開箱的 Logitech G PRO X CONTROL 針織電競滑鼠墊，400mm x 460mm 的超大面積配合 6mm 相當有厚度的 SlimFlex 海綿底層，滑鼠滑過時順暢且止滑精準，為整套電競生態圈做出了完美的襯托。