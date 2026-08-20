RTINGS評測2026 電競耳機5強｜向來標榜絕不收廣告、所有測試商品均為自費購入的「國際消費性電子產品專業評測網站」RTINGS，在2026年7月發表針對5大不同定位的「最佳無線電競耳機」，當中被力讚是「音色降維打擊」的最佳音質之選「Audeze Maxwell」，近日推出追加了ANC主動式降噪新版本「Audeze Maxwell 2 ANC」，本文先為大家開箱新機，並介紹被 RTINGS 評為 2026 最佳的 4 款無線／有線電競耳機。



2026 電競耳機選購指南：別再被虛擬 7.1 騙了

RTINGS：這4大數據才是重點！

打 FPS 遊戲如《Apex》或《CS2》時，明明聽到右邊有腳步聲，轉頭卻發現敵人其實在右後方上方？語音通話時，隊友一直說你有雜音？ 原來選購電競耳機，並不是一味揀RGB燈夠多、標榜虛擬 7.1 聲道就夠，以下4個數據，才是決定你能不能「聽聲辨位」的關鍵：

2026 電競耳機選購指南：別再被虛擬 7.1 騙了 RTINGS：這4大數據才是重點！

無線低延遲（Latency）：使用藍牙或其他類型的無線耳機，最忌就是聲音與畫面不同步且出現落差，那怕只是0.X秒都會影響場上勝負。

頻響曲線（Frequency Response）平滑度：遊戲耳機如果低音（Bass）調得太重，爆炸聲一響就會把敵人的腳步聲、換彈匣聲徹底淹沒。理想的 FPS 耳機在中高頻（Mid/Treble）需要清析，腳步聲才顯得突出。

聲場寬廣度與定位感（Passive Soundstage & PRTF）：好的聲場能讓你精準分辨聲音來自 30 度還是 60 度方向，而不是只有左右兩邊。

麥克風噪訊比與頻寬（Microphone Quality）：隊友通訊清晰度直接影響勝率，好的電競麥克風能有效過濾鍵盤青軸聲與風扇雜音，同時保留自然人聲。

2026 電競耳機預算分級推薦清單

$3,000預算級別：頂尖音質降維打擊

Audeze Maxwell 2 ANC（HK$3,680）

適合族群：音響發烧友、遊戲與高音質音樂雙修黨、對聲音還原度有極致要求的玩家。

評價亮點：90mm Audeze 平板磁性單元（Planar Magnetic）、解析力與聲場絕頂、支援 LDAC 高音質解碼。新版更追加ANC主動式降噪。而且它還支援 Bluetooth 5.3 與 LDAC 高音質編碼，有超過 40 小時的無線續航（開ANC為35小時），幾乎可以打兩日不充電。（代理：ECT 3188-0767）

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如果你的預算充足，且希望耳機不僅能打 Game，聽音樂也能有 Hi-Fi 級別的享受，那麼 Audeze Maxwell 2 ANC 就是神一般的存在。不同於一般耳機使用的動圈單元，Audeze 採用了源自發燒音響級別的 90mm 場極式平板單元（Planar Magnetic）。

90mm Audeze 平板磁性單元（Planar Magnetic）、解析力與聲場絕頂。

Audeze Maxwell 2 ANC 追加了轉為電競耳機而設的混合式主動降噪技術，最高降低達35dB，有效減少賽場人群聲、機械鍵盤、空調低鳴及交通聲等持續干擾。加上可拆式高級話咪，令你本人與隊友都可在更安靜的背景下通話。

Audeze Maxwell 2 ANC 追加了轉為電競耳機而設的混合式主動降噪技術，更有可拆式高級話咪，令你本人與隊友都可在更安靜的背景下通話。

在頻響曲線與失真度測試中，Maxwell 展示出了近乎完美的低失真度與極寬的動態範圍。 平板單元的優勢在於回應速度極快。記者自行用Xbox試玩《APEX》，爆炸聲的震憾力與腳步聲的微小細節可以同時清晰呈現，完全不會混雜在一起。

記者自行用Xbox試玩《APEX》，爆炸聲的震憾力與腳步聲的微小細節可以同時清晰呈現，完全不會混雜在一起。

如果要數此機的弱點，可能是耳機又厚又重（約 560 g），好在它使用了雙層頭帶，外層為合金硬質框架，內層則為寬闊又柔軟的懸浮式襯帶，使用前要先扭螺絲調校大小，之段就能平均分佈耳機重量，大幅減輕傳統頭戴式耳機常見的「壓頭」感。

如果要數此機的弱點，可能是耳機又厚又重（約 560 g）

好在雙層頭帶設計能平均分佈耳機重量，大幅減輕傳統頭戴式耳機常見的「壓頭」感。

附送 USB-C 無線接收器，讓耳機跟 PC、PlayStation 5 或XBox Series X/S 主機快速配對，無視各種主機的無線輸出硬件規格不足問題；簡單插一隻USB手指，即能提供超低延遲、無音質壓縮輸出，更支援 Dolby Atmos 空間音效定位。

$2,000預算級別：多平台旗艦無線

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

適合族群：雙平台玩家（PC + PS5/Xbox）、追求主動降噪（ANC）與無限續航。

評價亮點：無限電池替換系統、雙音訊同時連接、強大的 Sonar 軟體生態。如果你同時有 PC 和 PS5，甚至工作時還需要連接手機聽音樂，SteelSeries 的 Arctis Nova Pro Wireless 就是全能之選。（HK$2,799）

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SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless｜HK$2,799

這款耳機最大的特色是附帶一個多功能 Base Station 接收器，支援雙 Type-C 接口切換，讓你一鍵在 PC 和主機之間切換訊號。更絕的是它的雙電池熱插拔系統 —— 接收器本身就是充電座，裡面隨時預備著第二塊電池，當耳機沒電時，幾秒鐘內換上滿電電池，直接實現「無限續航」。

多功能 Base Station 接收器兼具耳機電池充電座功能。

其主動降噪（ANC）功能表現出色，能有效阻隔房間裡的冷氣運轉聲與電腦風扇聲。結合 SteelSeries 專屬的 Sonar 電腦軟體，玩家可以針對不同遊戲（如《Apex》或《使命召喚》）進行極度精細的 10 段 EQ 調音，聽聲辨位精準度極高。

結合 SteelSeries 專屬的 Sonar 電腦軟體，玩家可以針對不同遊戲進行極度精細的 10 段 EQ 調音，聽聲辨位精準度極高。

$1,500+/- 主流高CP值選擇

Razer BlackShark V2 Pro

適合族群：FPS 重度玩家、需要超長續航、重視隊友語音通訊品質。

評價亮點：超寬頻麥克風收音驚豔、70 小時超長續航、內建專業電競選手 EQ 調音。如果要選一款專門為射擊遊戲而生的無線耳機，Razer（雷蛇） 的 BlackShark V2 Pro 絕對是目前市場上的標桿。（HK$1,649）

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Razer BlackShark V2 Pro（HK$1,649）

這款耳機最大的殺手鐧是它的 Razer HyperClear 超寬頻麥克風。其收音咪的採樣率與聲音細節還原度遠超大多數無線電競耳機，收音聽起來非常飽滿自然，不會有傳統無線耳機那種「對講機般的悶感」。

Razer HyperClear 超寬頻麥克風，收音聽起來非常飽滿自然，不會有傳統無線耳機那種「對講機般的悶感」。

此外，它配備了 50mm TriForce 鈦金屬驅動單體，並且耳機內建了由頂尖職業選手微調的 FPS 專屬音訊設定檔（EQ）。只要切換到腳步聲增強模式，戰場上的微小動靜都能盡收耳底。加上 70 小時的續航力與極輕的配戴感，非常適合每天長時間練槍的玩家。

配備了 50mm TriForce 鈦金屬驅動單體，並且耳機內建了由頂尖職業選手微調的 FPS 專屬音訊設定檔（EQ）。

$500+/-入門預算首選

HyperX Cloud III 有線電競耳機

適合族群：預算有限、追求極致性價比、討厭充電的學生黨與小資玩家。

評價亮點：配戴舒適度滿分、頻響曲線均衡、絕佳的耐用度。

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評測方很直接告訴你，如果預算只得HK$500左右，與其買些垃圾平價無線電競耳機，那不如買 HyperX Cloud III 這款CP值最高的有線電競耳機。

佩戴感：延續了家族標誌性的記憶海綿耳罩與金屬頭樑，極為舒適夾頭感低，就算戴著眼鏡玩 5 個小時也不會痛。

音效：調音比前代更中性，低頻不會過度喧賓奪主，中頻人聲與高頻細節表現非常乾淨。

通話：麥克風升級為 10mm 降噪單元，收音效果在同價位有線耳機中屬於梯隊頂端。

RTINGS評測連結