Audeze Maxwell 2 無線電競耳機開箱｜ 以平板單元成名多年的耳機品牌 Audeze ，靠無線電競耳機 Audeze Maxwell 一舉成名，被全球多家game媒封為「最強音質電競耳機」，大家對第二代的期望自然更高。



最近記者終於入手 Audeze Maxwell 2 無線電競耳機（PC/Xbox版本、另有推出PS5專用版本），它繼續採用 90mm 平板單元（Planar Magnetic），無論是細節還原度還是空間感，依然是市面上少見的天花板水準。雖然此機頗重、依舊挑戰玩家的頸椎，但那種聽過就回不去的開闊音場，依然值得你在音質天花板與重量之間作出取捨。（本文還介紹其他3款市面最出色的無線電競耳機）

Audeze Maxwell 2 無線電競耳機開箱｜頂級音質與重量的終極取捨

核心實力：90mm 平板單元帶來的「物理外掛」

講到 Audeze Maxwell 2，核心靈魂一定是那對 90mm 平板單元，其調音風格比上一代更成熟，高中頻的通透度有明顯提升，聽音樂時的樂器定位更準確，而在打機時，這種細節捕捉更是「物理外掛」般的存在。記者今次使用的是XBox + PC版，無論是玩《COD》又或是打《Mario Kart》，各種聲效定位，層次感與廣闊的空間感，傳統動圈耳機的確難以模擬。

講到 Audeze Maxwell 2，核心靈魂一定是那對 90mm 平板單元

沉浸體驗：獨門 SLAM 技術與低音取捨

其獨門 SLAM 技術，提供超越一般電競耳機的頻響範圍，帶來更強的空間沉浸感，至於要講短處，平板單元的重低音量感的確不足，如果你很喜歡轟頭的bass，它未必合你口味。順帶一提，其手機 app 改版得更簡單易用，不過Maxwell 2 機面有大量按鍵，可跳過手機 app 開動各種功能、校EQ。

Maxwell 2 機面有大量按鍵，可跳過手機 app 開動各種功能、校EQ。

零延遲連線：瞬時捕捉戰場動態

Audeze Maxwell 2 另一好處是設有USB-C Dongle，直接插入電腦、XBox即能馬上進行連線，打機時能加強低延時，所有畫面上的風吹草動，比如子彈聲、腳步聲，都能實時且地位準備地傳來耳邊。記者還試用於Switch 2，效果一樣好。

Audeze Maxwell 2 另一好處是設有USB-C Dongle，直接插入電腦、XBox即能馬上進行連線，打機時能加強低延時

記者還將Audeze Maxwell 2 試用於Switch 2，效果一樣好。

等價交換：560g 重量對頸椎的考驗

Audeze Maxwell 2 的規格是真的強，最讓玩家糾結的痛點，就是重量增加至 560g，雖然廠方換上了更闊、更厚實的頭帶去減輕頭頂壓力，且耳墊空間也變得更寬裕，但重依然是事實。如果你習慣一坐低就打 4、5 小時機，頸部的疲勞感會比一般輕量化耳機來得早。個人認為 Audeze 應該在輕量化材料上下功夫，而非單純靠頭帶來分散重量。

Audeze Maxwell 2 的規格是真的強，最讓玩家糾結的痛點，就是重量增加至 560g。

實機測試：與 Switch 2 的完美適配

另外，記者試過使用 USB-C Dongle 駁 Switch 2，隨插即用不需設定，打《Mario Kart World》一樣提升了音質體驗，在賽道上被10幾個對手包圍時，射道具、chok甩尾的聲效都清楚定位。加上 Switch 2 機頂機底都有USB-C 插槽，可一邊充電一邊駁耳機，很方便。

記者試過使用 USB-C Dongle 駁 Switch 2，隨插即用不需設定，打《Mario Kart World》一樣提升了音質體驗

其實 Audeze Maxwell 2 一樣可以駁手機，不過無法使用 Dongle

總評 80分：極致音質與 90 小時續航的皇者之作

如果你追求的是極致音質與耐用度，Maxwell 2 絕對是目前的皇者，只要你能接受它的重量，它的聲音回報絕對超值。其電池續航力更達到誇張的 90 小時，基本上一個月才需充一次電。

要說不足處， Maxwell 2 很可惜依然未有主動降噪（ANC），且在 2.4GHz 連接時沒有多機同時連接的能力。如果你已經擁有初代 Maxwell，這次的改良更像是一次「S」級的小改款，未必有迫切升級的需要。



Audeze Maxwell 2 無線電競耳機 PC/Xbox 版本 HK$2,980／PS5版本支援 dolby atmos HK$2,780



數碼產品功能表：Audeze Maxwell 2

功能項目 規格細節 驅動單元 90mm 平板單元 (Planar Magnetic) 頻率響應 10Hz – 50kHz 電池續航 約 90 小時（支援快速充電，充 20 分鐘可用 25 小時） 重量 560g 連接方式 2.4GHz 無線 (Dongle)、藍牙 5.4 (LE Audio, LC3plus, LDAC)、USB-C 有線、3.5mm 空間音效 支援 Dolby Atmos (Xbox/PC) / Tempest 3D (PS5) 麥克風 拆卸式吊桿麥克風，內置 AI 降噪技術 特殊功能 磁吸式可更換耳墊、改良版加闊頭帶、專屬自訂 EQ 軟件

除了 Audeze Maxwell 2 之外，目前市場上還有幾款在音質、功能與配戴感各具特色的旗艦級電競耳機：

1. SteelSeries Arctis Nova Elite

這是 2025 年末推出的新旗艦，採用碳纖維單元，音質極為細緻且平衡。它最大的優勢是具備 ANC 主動降噪，並支援「四音源混音」，能同時連接 XBox、PS5、PC 與手機藍牙並混合聲音。HKD $5,499

SteelSeries Arctis Nova Elite

2. Razer BlackShark V3 Pro

這款耳機以「電競通訊」為核心，配備了市面上最強的超寬頻麥克風，語音清晰度接近專業錄音室水準。它搭載 50mm 鈦金屬單元，低音強勁且瞬態反應快，非常適合射擊遊戲玩家，且 320g 的重量長時間配戴也毫無壓力。HKD $1,750

Razer BlackShark V3 Pro HKD $1,750

3. Sony INZONE H9 II

作為 PS5 的同門師兄弟，它完美支援 Tempest 3D 音效，採用 XM6 同級碳纖維單元，音質細膩且空間感極強。重量比H9 1代大幅減至 260g，配備可拆卸 AI 降噪麥克風並新增 3.5mm 接口，是極致輕量化與頂級降噪的平衡首選。HKD$2,399

