電競藍牙耳機推薦｜雖然很多人仍堅持用有線耳機打機，才不會出現聲音不同步的延時問題，但這個已經是幾年前的舊認知，如今的藍牙耳機已做到低延遲高清傳輸！就算不是用來打機，睇YouTube、Netflix都可以改善對白不夾嘴型的問題，而且設計也很好看，當一般耳機戴出街都沒有違和感。



Cleer ARC II 國際遊戲版開放式耳機（Gaming edition）

Cleer ARC2 這款掛耳或的運動藍牙，先後推出過音樂版、運動版，今次再來一個配搭了專用低延遲高清傳輸USB Dongle的Gaming edition（遊戲版），可以配USB-C手機、Switch甚至PS5、Xbox手掣使用。打FPS保證了槍林彈雨中的射擊效果聲畫同步。$1,480（Soundwave Audio / 2771 8209)

Cleer ARC 2 開放式真無線藍牙耳機 - 遊戲版 $1,480

Cleer ARC2 使用時不必塞著耳仔窿，所以可以一邊打機、一邊傾計。IG _ppiyoo_ 圖片

雖然話Cleer ARC2 Gaming版是為打機度身訂製，但其實不打機時，用來睇YouTube串流影片，保證了口型跟對白時間一致。聽歌時又有高清音質。只要按動 USB Dongle 的按鈕，就會由低延遲mode（紅燈）轉成高清傳輸mode（白燈），此時Cleer ARC2 會實行音質先決，聽歌時建議轉mode！

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如果你是iPhone用家，其實還可在市面買1粒Lightning to USB-C 轉插，就可以在iPhone上使用 Cleer ARC2 的 USB Dongle，其傳輸規格比原機藍牙AAC格式好，聽歌更好聲。

買1粒Lightning to USB-C 轉插，就可以在iPhone上使用Cleer ARC2遊戲版USB Dongle，，聽歌更好聲。

電競耳機選購 8項入門須知



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Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED 職業級無線電競耳機

相較電競滑鼠及電競鍵盤，Logitech G的電競耳機比較沒那麼著及，但都不是沒有好機。比如新一代PRO X 2 LIGHTSPEED就使用了廠方自家無線傳輸技術，另外記者最欣賞它做了最基本、最有效的改良，就是更換了新開發的「PRO-G GRAPHENE」30mm石墨烯動圈單元，只有一個好的單元，才能重播出完美的子彈聲！提供精準聲音細節以及聽聲辨位。$2,199（Logitech 客服 WhatsApp：5930 5601）

Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED 職業級無線電競耳機 （$2,199

它同時可作30米無線連接（50小時電池續航）以及有線接駁，均提供清晰的音質及通話。主機重景為345g，耳墊又厚又柔軟，長戴無礙。而記者最喜歡的，是它沒有LED閃燈，拆去通話咪戴出街聽歌，也不會太中二病。

Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED 職業級無線電競耳機 （$2,199）

Audeze Maxwell 電競耳機

專做平板單元鑑聽耳機的名牌Audeze，最近都有推出新款電競耳機，佢有專用的2.4GHz無線接收器+專屬USB轉接器，就算是沒有最新藍牙裝置的desktop機都能夠用上藍牙5.3技術連線，品質及傳輸表現都有保證。$2,780（ECT／3188 0767 ）

Audeze Maxwell 電競耳機 （$2,780）

而 Maxwell 最強一項就是使用了 90mm 場極式平板單元，在表現起伏動態大的遊戲聲效／音樂時有優勢。而且它兼容 Tempest 3D（PS5）和 Dolby Atmos（PC/Xbox）空間音效技術，用那一個平台打機都能保持臨場感。它的內部1800mAh電池，快充20分鐘即能用24小時以上。但記者就不建議連打24小時遊戲啦……

Maxwell 最強一項就是使用了 90mm 場極式平板單元

如果你是在電腦使用，還可以加裝Audeze HQ 應用程式微調音效設定

Diablo 4 x SteelSeries 電競耳機

電競品牌SteelSeries就聯同《Diablo 4》推出滑鼠、耳機、滑鼠墊、鍵盤鍵帽及搖桿帽等數款產品。 當中的ARCTIS NOVA 7 無線耳機，搭載 Nova 聲學系統，有 360° 空間音訊及 Parametric EQ ，保證音訊出色品質。打《大波羅4》當然要跟隊友通話，ARCTIS NOVA 7 有支AI 驅動型降噪麥克風使，可以靠 AI 演算法消除環境雜訊或隊友噪音。$1899（SteelSeries／2407 1118）

Diablo 4 x SteelSeries ARCTIS NOVA 7 耳機（$1899）

此機加配專用USB-C 連接跆，適用於 PC、Mac、PlayStation、Switch、Meta Quest 2 、手機及平板，內置電池以 USB-C 快充15 分鐘可使用 6 小時，總共提供 38 小時電池續航力。聯乘商品均附送Diablo 4的遊戲內道具，在包裝內會有寫上兌換碼的便條，在battle.net中輸入兌換碼即可獲得合作限定道具。

Diablo 4 x SteelSeries滑鼠耳機 型棍紅黑配色兼送限定遊戲道具

消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：性能規格

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消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：音色／降噪評測結果

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