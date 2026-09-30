20000mAh行動電源到底可以充多少次？iPhone17實測　答案出乎意料

20000mAh行動電源到底可以充多少次？花高價買下標示20000mAh的外置充電器（尿袋），滿心歡喜以為能為手機充滿五、六次。殘酷的現實是，它可能在第三次充電中途就徹底斷電。這毫無欺詐成分，純粹是熱力學定律與化學極限在作祟。根據Engadget的最新報導，市面上主流20000mAh大容量外置充電器的實際可用電量，往往只有標示容量的60%至70%。消費者花錢買下的巨大容量，有將近三成在充電的過程中憑空消失。消失的電量因內部阻抗而化作廢熱，成為科技產品至今無法跨越的物理高牆。



20000mAh行動電源到底可以充多少次？（Engadget）

20000mAh行動電源真實容量怎麼算？搞懂mAh與Wh換算公式

多數消費者購買外置充電器時，只看「毫安時（mAh）」。這是一個極度危險的規格盲點。

根據權威記憶體與電池品牌ADATA的官方技術指引，評估電池真實能量儲存能力的唯一科學單位是「瓦時（Wh）」。毫安時（mAh）只是電量流動的計數器，完全忽略了電壓這個核心變數。現代外置充電器內部使用的鋰離子電池（Lithium-ion），其內部工作電壓固定在3.7V左右。

評估電池真實能量儲存能力的唯一科學單位是「瓦時（Wh）」。（Samsung）

計算公式極其簡單。將mAh乘以鋰電池的內部電壓（3.7V），再除以1000。一顆標示20000mAh的外置充電器，實際儲存在電芯內的能量大約是74Wh。



將充電線插入手機時，外置充電器無法直接以3.7V輸出。USB標準介面要求至少5V的電壓。內部的升壓電路（Boost Converter）必須強行將3.7V提升至5V。強行升壓的過程會產生劇烈的能量耗損。這正是你的外置充電器在運作時會發燙的根本原因。發燙，就等於電量正在快速流失。

強行升壓的過程會產生劇烈的能量耗損，這正是你的外置充電器在運作時會發燙的根本原因。（Momax）

為什麼充電會發熱？鋰電池庫侖效率與30%能量損耗真相

要徹底理解電量去了哪裏，必須切入電池化學的最深層。權威電池研究機構Battery University的深度文獻指出，鋰電池的庫侖效率（Coulombic Efficiency, CE）雖然在理想狀態下可達99%，但「能量效率（Energy Efficiency）」卻隨著充放電速率（C-rate）的提升而直線暴跌。

當啟動快充，電流急遽增加，電池內部的寄生反應（Parasitic reaction）會變得異常活躍。內部阻抗將原本應該充進手機的電能，強制轉化為熱能。這種熱能釋放不僅浪費了近15%至20%的電力，高溫更會加速固態電解質界面膜（SEI）的增厚，永久性地削減外置充電器的總壽命。

除了電池芯本身的化學折損，電路板上的晶片轉換同樣在吞噬電力。（INIU）

除了電池芯本身的化學折損，電路板上的晶片轉換同樣在吞噬電力。當你要求外置充電器輸出電力時，能量必須經過降壓、升壓、再降壓的繁複旅程。每一次通過電感與電容，都會被剝奪一部分能量。最終抵達手機電池的，只剩下當初那74Wh的六至七成。

USB-PD快充耗電更快？20V高壓轉換讓轉換效率跌破65%

根據USB-IF官方規範，最新的USB Power Delivery（USB-PD）協議允許高達240W的電力傳輸，常見的手提電腦快充也動輒要求65W或100W。要達到這種高功率，外置充電器必須將原本3.7V的電壓，暴力拉升至9V、15V甚至是20V。

電壓差距越大，升壓轉換器（Boost Converter）的工作負載就越沉重，效率跌幅更為驚人。如果你用20000mAh的外置充電器以5V/1A慢充舊款耳機，轉換效率可能還能維持在80%以上。一旦你接上高階手提電腦並啟動20V的PD快充，極端的高溫會讓轉換效率瞬間跌破65%。你追求的極致充電速度，正是榨乾大容量外置充電器的元兇。

iPhone 17／MacBook Air M5實測：20000mAh行動電源充電次數一覽

根據Apple官方規格比較與Engadget的精確換算，標準版iPhone 17內建3,692mAh電池（運行於3.88V），能量需求約為14.3Wh。拿著儲存了74Wh能量的20000mAh外置充電器去充iPhone 17，扣除前述30%的綜合物理損耗後，大約可以完整充滿3至4次。

用74Wh能量的20000mAh外置充電器去充iPhone 17 Pro Max，僅能維持2至3次的完整充電。（INIU）

換成螢幕更大、耗電更兇猛的iPhone 17 Pro Max（電池容量5,088mAh，約19.8Wh），充電次數直接腰斬，僅能維持2至3次的完整充電。遊戲玩家手中的Steam Deck（40.9Wh）更加嚴苛，充滿1至1.5次後，外置充電器就會徹底乾涸。

至於搭載M5晶片的MacBook Air 13吋手提電腦，其電池容量高達53.8Wh。面對這台龐然大物，20000mAh的外置充電器即使滿載上陣，也只能勉強將手提電腦從0%推向100%一次。充完這一輪，這塊笨重的「磚頭」直接宣告陣亡。