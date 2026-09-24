不用羨慕iPhone 18 Pro！舊機4招拍出單反級景深　記住影相口訣

手機像素越來越高，但拍出來的照片卻總覺得主體不夠突出？iPhone 18 Pro這次加入了可變光圈，最大光圈達到f/1.48，確實能進一步增強景深控制能力。



但是……如果你暫時不打算換新機，其實舊款iPhone也能通過一些拍攝技巧，拍出不錯的背景虛化效果！

iPhone 18 Pro這次加入了可變光圈，最大光圈達到f/1.48，確實能進一步增強景深控制能力。（Reuters）

舊機用4招拍出單反級虛化懶人包：

1. 直接用人像模式

這是最簡單直接的方法。它會利用計算攝影識別人物和主體，再對背景進行虛化。現在iPhone的人像模式已經成熟很多，拍人、寵物都很好用。不過要注意，複雜髮絲、樹枝等場景，偶爾還是會出現邊緣識別不自然的問題。

2. 拍微距

拍花朵、配飾、耳機等小物件時，可以直接靠近主體，讓手機進入微距模式。因為對焦距離非常近，主體清晰後，前後景自然就容易產生明顯虛化。當看到相機介面的「黃色花朵」圖示，就說明微距模式已經啟用。

3. 直接靠近主體

這招其實特別實用，不一定非要用微距。打開普通相機模式，靠近你想拍的主體並點擊對焦，同時儘量讓背景離主體遠一些，虛化效果就會明顯增強。

4. 儘量使用長焦

如果你的iPhone有獨立長焦鏡頭（如Pro系列），拍人物或靜物時可以優先使用原生光學焦段。焦距越長，在合適的拍攝距離下就越容易獲得淺景深效果。

如果你的iPhone有獨立長焦鏡頭（如Pro系列），拍人物或靜物時可以優先使用原生光學焦段。（unsplash@Hendrik Morkel）

其實，想讓背景虛化更明顯，記住一個組合就夠了：「長焦＋靠近主體＋拉遠背景」。尤其是拍人時，讓人物遠離牆壁、樹木等背景，再用長焦靠近拍攝，往往比單純追求「大光圈」更有效。

想拍出淺景深，真沒必要只盯着新iPhone。掌握以上這幾個小技巧，你的舊iPhone同樣可以拍出更有層次感的照片。

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