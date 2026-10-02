Cambridge Audio Melomania A100SE 開箱試玩｜市面無線藍牙耳機（TWS）多數屬過度數位修飾的「數碼聲」，聽久了耳朵跟腦袋都會有種不自然的疲勞感。來自英國殿堂級音響品牌 Cambridge Audio 顯然不打算妥協。

繼上一代 Melomania A100 罕見地將 Hi-Fi 級的「Class A/B 類」放大及聲學架構融入小巧的真無線藍牙耳機後，品牌今日（10月1日）正式解禁全新升級版 Cambridge Melomania A100 SE。01數碼科技記者搶先拿到了實機，新版追加了 Dolby Audio 空間音效，加強聽live音樂、看電影時的「沉浸感」！



上代 Melomania A100 開箱報導：Cambridge Melomania A100真無線耳機｜藍牙罕有AB類放大層次豐富

Cambridge Melomania A100SE開箱｜增DolbyAudio空間音效戲度十足

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Class A/B 放大器縮小塞入耳機？這音質根本是「跨界壓制」

市面上 99% 的真無線耳機為了省電與控制體積，均採用 D 類（Class D）放大器，Melomania A100 SE 最狂的地方，就是將Hi-Fi高階擴音機常用的 Class A/B 放大技術植入小巧的耳機中，大大提升音色的細膩度與溫潤感。

Melomania A100 SE 最狂的地方，就是將Hi-Fi高階擴音機常用的 Class A/B 放大技術植入小巧的耳機中

大大提升音色的細膩度與溫潤感。

對比 Sennheiser MTW5：Class A/B 放大器帶來的「耐聽感」真有差別？

以 Radiohead 的〈No Surprises〉試聽，Melomania A100SE 第一印象就是「推力極足」。低頻厚實且充滿彈性，完全沒有一般藍牙耳機那種單薄乾澀的數碼感。中頻人聲溫暖貼耳，歌手演唱時的吐息細節與微小動態還原得絲絲入扣。

拿記者近日剛測完的 Sennheiser Momentum True Wireless 5 (MTW5) 來做個直觀對比：MTW5 的優勢在於分析力更高，下潛深猛的低音與極具空間感；而 A100 SE 得益於那塊罕見的 Class A/B 放大電路，勝在音樂性極為豐富。它的低音深沉卻不壓耳，整體調音帶著一種讓人越聽越上癮的溫潤「耐聽感」，是傳統 Hi-Fi 廠牌最難被複製的底蘊。

中頻人聲溫暖貼耳，歌手演唱時的吐息與微小動態被還原得極為真實。

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強化沉浸感！Dolby Audio 空間音效讓音場瞬間開闊

如果說上一代 A100 是靠純粹的 Hi-Fi 調音取勝，那麼 Melomania A100 SE 補齊的就是「沉浸感」，新機正式加入了 Dolby Audio 空間音效技術。在開啟該功能後，聆聽現場演奏（Live）或觀看電影時，聲場瞬間向四周延伸開來。

在開啟Dolby Audio 空間音效後，聆聽現場演奏（Live）或觀看電影時，聲場瞬間向四周延伸開來。

碼率決定上限：LDAC／aptX Lossless 雙解碼如何榨乾耳機單元實力？

Cambridge Melomania A100SE 跟上代機一樣支援 aptX Lossless 與 LDAC 兩大頂級音訊編碼，改用 aptX Lossless 編碼後，樂曲結尾處琴弦微微振動的空氣感、歌手演唱時唇齒交接的輕微吐息，全部被完整保留下來、細節豐富。

LDAC／aptX Lossless 雙解碼如何榨乾耳機單元實力？

顏值與續航兼備：深藍配色亮相

這次 Melomania A100 SE 保留了黑、白兩款經典配色，重點落在全新追加的深藍色。上一代充電盒與耳機面板上的電鍍銀色裝飾邊條，這次被徹底砍掉，換上更一體化的單色塗裝。起初還擔心少掉了金屬線條點綴會顯得廉價，實際拿在手上卻完全是另一回事。少了那股傳統音響廠牌固有的「大叔味」，反而多了一份俐落的都市時尚感。

圖右為 Melomania A100 SE 、左邊是上代 Melomania A100

取消了 Melomania A100 的銀色邊裝飾，多了一份俐落的都市時尚感。

續航力表現依然極為強勁。關閉 ANC 降噪時，配合充電盒能提供高達 39 小時的總播放時間。就算天天開著降噪通勤，或是戴著它飛一趟跨國長途航班，基本上一個星期不充電也完全沒壓力。

顏值與續航兼備：深藍配色亮相

Cambridge Melomania A100SE 基本規格

• 顏色：藍．黑．白

• 重量：單耳 4.7g、充電盒 38.7g

• 防水等級：IPX5

• 驅動單元：10mm 再生釹磁鐵驅動單元

• 放大技術：Class A/B 類放大

• 音頻解碼：LDAC、aptX Lossless、aptX Adaptive、AAC、SBC

• 特色技術：DolbyAudio空間音效、自適應主動降噪 (Adaptive ANC)、通透模式、DynamEQ、App 內建 7 段等化器 (7-band EQ)

• 藍牙版本：Bluetooth v5.4（支援多點連線 Multipoint）

• 麥克風：共 6 顆（每邊耳機 3 顆），支援 cVc 回音與噪音抑制

• 單次充電：最長 12 小時

• 總續航力：最長 39 小時（開啟 ANC 降噪時為 21 小時）

• 充電時間：約 1.1 小時；支援快充，充電 10 分鐘可提供約 3.2 小時播放（關閉 ANC）

售價：約HK$1,280