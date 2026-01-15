Cambridge Audio L/R 書桌喇叭｜英國音響品牌 Cambridge Audio 推出外觀極為有型大膽的「進階主動式立體聲揚聲器」 Cambridge Audio L/R 喇叭系列，支援有線連接，同時亦內置解碼擴音，支援 WiFi 無線連接及乙太網路串流，不用駁電腦手機，獨立已經可以聽 TIDAL、Spotify。同場還有2026年最新，消委會16款藍牙喇叭評測，看看那款最適合你。



Cambridge Audio L/R S 書桌喇叭｜定價： HK$3,980／1對（胡桃木版 HK$4,480／1對）

L/R S：小巧強勁的入門首選

L/RS 將系列精髓提煉至最親民的型號，專為書桌或小型空間打造，足足有7隻顏色選擇，當中最型當然是有如iPhone 17 Pro Max 的宇宙橙啦！它採用 100W 優化 D 類擴音（每邊 50W），提供清晰且富有表現力的音質。連接方式非常便利，除了支援藍牙 aptX HD 無線傳輸，亦具備實體的 USB 音訊介面，方便連接筆記型電腦或桌上型電腦，是近場聆聽的高品質選擇。

Cambridge Audio L/R M｜定價： HK$11,980／1對（胡桃木版 HK$12,980／1對）

L/R M：靈活強大的全能之作

L/R M 將旗艦機型的工程理念融入更緊湊的箱體，適合較小空間。同樣搭載 StreamMagic 平台與 28mm Torus™ 高音單元，提供 300W 系統總功率。它具備全面的連接性，包括 HDMI ARC、藍牙、動磁唱放、USB Audio 及超低音輸出，能輕鬆適應多種設置需求。

定價： HK$11,980／1對（胡桃木版 HK$12,980／1對）上市日期： 預計 2026 年夏末

L/R X：旗艦級磅礴音效

L/RX 是系列的旗艦型號，專為音樂與電影愛好者設計，性能足以媲美座地式喇叭。它採用 2.5 路聲學設計，內建 28mm Torus™ 高音單元、雙 5 寸低音單元及雙 6 寸抵消式被動輻射器 。

定價： HK$17,980／1對（胡桃木版 HK$18,980／1對）

上市日期： 預計 2026 年第二季

消委會藍牙喇叭評測2026｜Marshall續航強 三千蚊B&O不及平價JBL

與此同時，近日香港消委會公佈了2026年最新版藍牙喇叭測試，16款樣本涵蓋了 Marshall、Sony、Bose、JBL、LG、Bang & Olufsen 等熱門品牌，共分3種不同尺寸組別；售價由 $749 至 $2,899 不等 。測試項目包括音響質素、電池表現、使用方便程度等，當中音質佔比最重。

2.8KG 至 4.2KG級別

Marshall Kilburn III

定價$2,899 重量2.8 kg 總評分4.5

消委短評：音色細緻清晰，低音佳，續航力王(36小時)

SonyULT FIELD 5

定價$2,499 重量3.18 kg 總評分4

消委短評：高中低音平衡恰當，頻率響應優秀

EarFun UBOOM X

定價$998 重量4.14 kg 總評分4

消委短評：性價比高，續航力強(30.7小時)，唯細緻度一般

Harman KardonOnyx Studio 9

定價$1,899 重量3.40 kg總評分3.5

音色動態不俗，但大聲播放失真明顯

1.1KG 至 1.8KG級別

Marshall Middleton II

定價$2,499 重量1.79 kg 總評分4

消委短評：大聲播放無失真，續航力不俗(22.5小時)

SonyULT FIELD 3

定價$1,399 重量1.15 kg 總評分4

消委短評：充滿電快，動態表現不俗但細緻度一般

LG xboom Bounce

定價$1,499重量1.40 kg 總評分4

消委短評：高中低音平衡，指示燈清晰，續航約27.4小時

BoseSoundLink Plus

定價$2,499重量1.54kg 總評分3.5

消委短評：音色平衡但動態普通，頻率響應表現普通

0.3KG 至 1KG級別

JBLCharge 6

定價$1,399重量960 g總評分3.5

消委短評：音域廣闊但細緻度一般，按鍵操作方便

JBLFlip 7

定價$998重量561g總評分3.5

消委短評：機身輕巧，高中低音平衡，但大聲時略有失真

BoseSoundLink Home

定價$2,099 重量881g總評分3

消委短評：音色準確但音域狹窄，續航力短(7.5小時)

LG xboom Grab

定價$1,099 重量663g總評分3

消委短評：操作方便，但大聲播放失真非常明顯

Bang & OlufsenBeosound A1 (第3代)

定價$2,898 重量575g總評分3

消委短評：音域狹窄，低音遜色，大聲播放失真明顯

House of MarleyRoots Solar

定價$749 重量696g總評分2.5

消委短評：售價最平，但音色平淡且失真明顯，充電需時長

BoseSoundLink Micro (第2代)

定價$1,099 重量331 g總評分2.5

消委短評：輕巧便攜，但音域窄低音差，續航力僅6.9小時

JBLGrip

定價$799重量385 g總評分2.5

消委短評：方便攜帶，但音色非常平淡，續航力最短(6.6小時)

來源：消費者委員會