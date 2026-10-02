VPN優惠碼2026+消委評測 NordVPN送超市禮券｜Surfshark加送3個月

在網絡私隱與網絡安全日益受到重視的今天，選用一款可靠的VPN（虛擬私人網絡）已成為現代人的剛性需求。然而，市面上多種 VPN 服務價格差異巨大，究竟哪一款才是安全與 CP 值兼備的最佳選擇？

消委會過去曾針對市面上 13 款主流 VPN 供應商進行深度評測，從連線速度、安全度、隱私保障到易用性進行全方位比拼。本文將再附上 2026 年5 大熱門 VPN 供應商 Proton VPN、Surfshark、NordVPN、CyberGhost 及 F-Secure 的最新優惠資訊，為你提供一份最完整的選購攻略。



消委會實測13款VPN：連線速度與安全度大起底

消委會的評測涵蓋了多款熱門 VPN，結果顯示，價格高低並不完全反映服務質素。部分月費較為平價的產品，在速度或安全防護上甚至超越了高價競品。

1. 速度與性能表現

在傳送速度與連線穩定度方面，部分知名大廠表現亮眼。例如，NordVPN 在多項獨立測試與消委會評測中均展現出頂尖的連線速度，不論是下載大型檔案還是串流播放 4K 超高清影片，延遲率均保持在極低水平。

2. 安全度與數據洩漏風險

安全度是選購 VPN 的核心指標。消委會評測發現，部分 VPN 在阻擋惡意軟件、防追蹤以及 IP/DNS 洩漏防護上表現參差不齊。特別值得注意的是，部分提供免費版或極低月費（如折合約 $17 港元）的供應商，在安全性測試中僅獲得 1 星至 2 星的低分 rating，甚至存在未經加密即傳送數據的風險。因此，切勿單純因價格便宜而忽視網絡安全。

2026 熱門 VPN 服務供應商推薦與最新定價

綜合消委會的評測報告與 2026 年最新的市場網絡安全數據，以下為你精選幾款市場表現優異且提供優惠折扣的 VPN 服務。（以下列表僅以基本收費作參考比較，各VPN供應商不時會推出限時優惠，價錢不斷變動。）

2026 主流 VPN 美元與港幣（HKD）折合對照表（由平至貴） VPN 品牌及計劃 美元原價 (USD) 港幣折合月費 (HKD) 2年首期結算總價 (HKD) CyberGhost VPN (長約計劃) US$2.19 / 月 約 HK$17.1 / 月 約 HK$410 Surfshark Starter (24個月) US$2.49 / 月 約 HK$19.5 / 月 約 HK$468 F-Secure Freedome (長約) US$2.99 / 月 約 HK$23.5 / 月 約 HK$564 NordVPN Basic (24個月) US$3.39 / 月 約 HK$26.6 / 月 約 HK$638 Proton VPN Plus (24個月) US$3.49 / 月 約 HK$27.4 / 月 約 HK$657 NordVPN Advanced (24個月) US$4.39 / 月 約 HK$34.5 / 月 約 HK$827 Proton Unlimited (24個月) US$7.99 / 月 約 HK$62.7 / 月 約 HK$1,505

1. Surfshark VPN：CP 值之王，低至 HK$15 月費

即刻選用 Surfshark｜不限裝置數量．限時送多3個月

特點：主打高性價比，最大優勢在於不限同時連接設備數量，一個帳戶即可覆蓋全家人所有裝置。內建 Alternative ID、廣告攔截（CleanWeb）及數據洩漏警報（Alert）功能。

Surfshark｜多機共用必選

2026 最新價格：根據 Surfshark 官方最新定價，訂閱 24 個月 Starter 計劃，每月低至 US$2.49（折合約 HK$19.5）；12 個月計劃為每月 US$2.79（折合約 HK$21.9）。若選擇包含身份保護的 Surfshark One 24 個月計劃，每月亦僅需 US$2.69（折合約 HK$21.1）。



2. Proton VPN：瑞士嚴謹隱私防護，長約再降價

即刻選用 Proton VPN｜每月約27蚊跨國上網保私隱

特點：總部設於嚴格遵守隱私法的瑞士，採用嚴格的「無日誌政策」（No-logs Policy）。Proton 提供真正無流量限制的免費版本（但伺服器地點與速度有所限制）。

ProtonVPN｜資訊安全之選

2026 最新價格：參考 Proton VPN 官方數據，付費版 VPN Plus 訂閱 2 年計劃，月費降至 US$3.49（折合約 HK$27.4，總計約 HK$657）；1 年計劃為每月 US$3.99（折合約 HK$31.3）。若需要整合雲端儲存與加密郵件的 Proton Unlimited 2 年計劃，月費則為 US$7.99（折合約 HK$62.7）。



3. NordVPN：業界速度標竿，限時特價加送 $300 禮券

即刻選用 NordVPN｜超值優惠$30/月加送最高$300百佳禮券

特點：在全球擁有超過 6,400 台伺服器，獨家 NordLynx 協定提供極速連線。進階計劃附帶 Threat Protection Pro（廣告與惡意網站封鎖）及 NordPass 密碼管理器。

NordVPN｜跨區睇片打片最佳

2026 最新價格：詳見 NordVPN 官方優惠頁面，目前正推出限時折扣活動，訂閱 2 年期（24個月）計劃最高享 77% OFF 折扣，再額外加送 4 個月免費使用期（共 28 個月）。折後 2 年期 Basic 基礎計劃每月低至 US$3.39 - US$3.49（折合約 HK$26.6 - HK$27.4，首期總價約 HK$638 - HK$740）。



香港獨家送禮：針對香港用戶，經指定推廣連結訂閱 2 年指定方案，更可獲得最高 HK$300 百佳超市或 7-Eleven 購物禮券（數量有限，送完即止）。



4. CyberGhost VPN：消委會評測第3名，平價速度黑馬

特點：在消委會評測中勇奪第 3 名（獲 4.5 粒星總評），在「連線速度」、「網絡安全」及「使用方便度」等三大核心指標中，均獲得 5 粒星滿分成績，擁有龐大的全球伺服器網絡，針對遊戲與影音串流設有專用伺服器，並提供長達 45 天的業界超長退款保證。

選用 CyberGhost VPN｜45 天退款保證

CyberGhost VPN｜業界最長 45 天退款保證

2026 最新價格：長約計劃平均月費低至 US$2.19 - US$2.88（折合約 HK$17.1 - HK$22.5），以極平價錢享受滿分速度，性價比極高。



5. F-Secure Freedome VPN：芬蘭資安老字號 零數據外傳

特點：出自芬蘭老牌資安大廠 F-Secure，受嚴格歐盟個人資料保護法（GDPR）規管。內建強大的惡意網站與追蹤器阻擋功能，消委會指出它是極少數完全沒有將任何用戶個人資料或數據傳送至第三方網站的服務商之一，私隱安全度高達 5 點滿分。

選用 F-Secure VPN｜高度私隱保障

F-Secure VPN｜享受歐盟嚴格私隱監管

2026 最新價格：根據 F-Secure 官方最新定價，其 1 年期及 2 年期訂閱方案平均月費約為 US$2.99 - US$3.99（折合約 HK$23.5 - HK$31.3），適合追求歐盟級純淨私隱防禦的用戶。

消委會建議：如何挑選最適合你的 VPN？

認清個人使用需求：若主要用途為跨區觀看 Netflix、Disney+ 等串流影音，應優先選擇連線速度快且伺服器覆蓋廣的品牌（如 NordVPN、Surfshark）。



留意續訂價格條款：絕大多數 VPN 供應商所標示的低月費均為首期（1 年或 2 年）優惠價，合約期滿後的續訂價格通常會有所上調。購買前務必確認續費條款。



善用 30 天退款保證：主流付費 VPN 均提供 30 天無條件退款保證。建議在訂閱後立即測試日常常用的網頁與 App，確保連線品質符合預期。



參閱消委會官方完整評測：收費VPN功能全解構上下載網速最高銳減逾75%

點擊圖片看消委會全13種VPN供應商評比

消委會指平價的VPN服務，不代表質素就一定較差，第3位 CyberGhost VPN 月費平均僅$13港元，而在 YouTube 猛下廣告的 SurfShark VPN 就得到第4成績。另外，消委會發現各VPN服務在連接後網速下跌非常懸殊，最佳樣本可維持原有的網速達80%、但部分VPN會令上載／下載速度竟跌至25%或更低。