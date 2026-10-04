怕摺機愈用摺痕愈深？iPhone Duo螢幕塗層可更換　官方收費曝光

iPhone Duo螢幕塗層可更換｜摺疊手機最令人擔心的問題之一，除了鉸鏈耐用度，就是使用時間愈長，螢幕中央的摺痕會否愈來愈明顯。Apple首款摺疊iPhone Duo同樣避不開這個問題，不過Apple原來預留了一個較特別的解決方法。Apple硬件工程副總裁Kate Bergeron近日透露，iPhone Duo摺疊螢幕最上方設有可以更換的「Cover Layer」保護表層，長時間使用後如果出現磨損，可以將舊表層移除再換上新的。值得留意的是，這並非代表整塊摺疊OLED螢幕可以低價更換，而是更換覆蓋於螢幕上的塗層。



摺疊手機的螢幕需要每日反覆開合，與一般直板手機相比，中央摺疊位置自然更加受到關注。即使新機剛買回來時摺痕並不明顯，長時間反覆摺疊及日常使用後，螢幕表面狀態會否逐漸改變，始終是不少消費者購買摺機前的其中一項顧慮。

iPhone Duo

尤其iPhone Duo售價高達$17,400，對準備使用數年的用戶而言，除了擔心螢幕會不會損壞，另一個實際問題就是：幾年後中央摺痕如果變得更加明顯，有沒有方法令螢幕恢復較接近新機時的狀態？Apple今次提供的答案，就是將螢幕最表面的保護塗層設計成可以更換。

（AI示意圖）

可換式保護表層

Apple硬件工程副總裁Kate Bergeron接受外媒訪問時，談到iPhone Duo如何處理摺疊螢幕摺痕及長期使用問題。她表示，iPhone Duo採用的霧面螢幕塗層本身已經有助減低摺痕的視覺效果，而螢幕最上方亦設有一層保護塗層。

（AI示意圖）

Apple在這層物料的耐用性方面投入了相當多工程工作，希望它能夠在長時間使用下維持表現。更重要的是，這一層並非永久固定，用戶日後有需要時可以將舊有塗層移除，再換上一層新的。

（AI示意圖）

霧面塗層亦用來降低摺痕存在感

iPhone Duo並非單靠可更換表層處理摺痕。Kate Bergeron亦提到，手機的霧面顯示塗層對降低摺痕的可見程度有幫助。換言之，Apple的方向並不是聲稱完全消除物理摺痕，而是透過螢幕表面處理及結構設計，盡量令它在日常觀看時不那麼顯眼。

這種處理方式亦反映摺疊螢幕目前面對的現實問題：只要螢幕需要反覆摺疊，如何令中央位置長期保持與一般直板螢幕完全一樣，仍然是一項挑戰。iPhone Duo的做法則是先降低摺痕的視覺影響，再將其中一個會隨時間磨損的表層設計成可更換。

（AI示意圖）

AppleCare換螢幕塗層只需19美元

更值得留意的是，這個保護塗層已經正式出現在iPhone Duo的AppleCare預計維修費用資料之中。根據目前資料，在AppleCare保障下，更換iPhone Duo的保護塗層收費為19美元。以一部售價超過2,000美元的摺疊iPhone而言，19美元的更換費用相對不高。如果長時間使用後只是最表層磨損，而毋須更換整套摺疊螢幕，維護成本自然會低得多。不過，目前並未公布沒有AppleCare保障時更換收費，因此如果打算不購買AppleCare，暫時仍未能計算日後更換這一層物料需要多少錢。