選購無線藍牙喇叭（Bluetooth Speaker），現在光聽音質早就不夠用。造型好看、能襯托房間風格，甚至能不能帶去露營狂歡，通通是考量重點。市面上喇叭種類千奇百怪，有的做成一本日系文庫本小說外觀的「AVIOT WS-Q1PNK」，有的自帶氛圍燈還能給手機充電的「bulu&blue E300」，還有的乾脆做成能駁咪唱 K 的重砲機王「BL Xtreme 5」。幾款風評極高的特色藍牙喇叭各有千秋，再配合香港消費者委員會的最新評測數據，買機前不妨先睇睇。



小型精緻選：AVIOT WS-Q1PNK｜日系「文庫本」質感 隨身音樂配件

你見過像一本小書一樣的藍牙喇叭嗎？日本知名耳機品牌 AVIOT 首次跨界嘗試推出的便攜式藍牙喇叭 AVIOT WS-Q1PNK，邀請了日本知名搖滾樂團「凜冽時雨（凛として時雨）」的鼓手 Pierre 中野（ピエール中野）親自參與調音與監修。

優點：巧思設計極具文青感；音色經專業鼓手調校，人聲與樂器分離度表現不錯。

缺點：機身偏向單人使用情境，若在開闊戶外或多人群聚場合，音量會略顯不足。

售價：HK$640



於豐澤網店選購AVIOT WS-Q1PNK藍牙喇叭

你見過像一本小書一樣的藍牙喇叭嗎？日本知名耳機品牌 AVIOT 首次跨界嘗試推出的便攜式藍牙喇叭 AVIOT WS-Q1PNK

你見過像一本小書一樣的藍牙喇叭嗎？日本知名耳機品牌 AVIOT 首次跨界嘗試推出的便攜式藍牙喇叭 AVIOT WS-Q1PNK

這款產品最大的亮點在於其設計概念——巧妙融入了日本人日常愛不釋手的「文庫版」小說元素。機身外面包覆著一層精緻的保護「封面」，打開時不僅能保護喇叭本體，摺疊起來更能瞬間化身為展覽支架（Display Stand）。機身配置了一條皮質掛繩，能隨手掛在背囊或提袋上，宛如一件時尚配件。

機身外面包覆著一層精緻的保護「封面」，打開時不僅能保護喇叭本體，摺疊起來更能瞬間化身為展覽支架（Display Stand）。

防水機身方便帶到浴室使用，機頂的電源／音量鍵不單夠大粒，而且手濕或戴手套都能好按到；機背有防水蔽，內有USB-C充電口及3.5mm line-in輸入，沒有藍牙的設備都可以連接播歌。

防水機身方便帶到浴室使用，機頂的電源／音量鍵不單夠大粒，而且手濕或戴手套都能好按到；

機背有防水蔽，內有USB-C充電口及3.5mm line-in輸入，沒有藍牙的設備都可以連接播歌。

中型氛圍選：bulu&blue E300｜電動升降時鐘＋「日落燈」沉浸體驗

如果你在尋找一部能放在卧室或書房、兼具視覺儀式感的喇叭，bulu&blue E300 折疊屏幕多功能藍芽喇叭絕對能打中 Z 世代的心。E300 機身頂部配備了電動升起的時間顯示幕以及無線充電板，手機放上去即可同步充電。

優點：整合無線充電、時鐘與日落氛圍燈於一身，非常適合放在床頭。

缺點：時鐘僅能作倒數 Timer 使用，無法當作日常鬧鐘，稍微可惜了這個好設計。

售價：HK$799



於豐澤網店選購bulu&blueE300折叠屏幕多功能藍芽喇叭

中型氛圍選：bulu&blue E300｜電動升降時鐘＋「日落燈」沉浸體驗

300 機身頂部配備了電動升起的時間顯示幕以及無線充電板，手機放上去即可同步充電。

最讓人驚艷的是其內置的沉浸式「日落燈」光效，夜晚在房間內播放音樂時，牆上投射出的柔和光暈能瞬間拉滿空間氣氛。

最讓人驚艷的是其內置的沉浸式「日落燈」光效，夜晚在房間內播放音樂時，牆上投射出的柔和光暈能瞬間拉滿空間氣氛。

大型戶外選：JBL Xtreme 5｜AI強化低音＋RGB變色燈 戶外派對王者

需要帶去沙灘、露營或戶外 Party？JBL Xtreme 5 深度評測 展示了甚麼叫真正的野外巨砲。機身採用了加厚橡膠邊角與強化抗撞結構，具備極強的防塵防水規格。

優點：音壓極大、低音澎湃，支援最新 Auracast 廣播技術與藍牙 6.0；續航表現優異，還能為手機反向充電。

缺點：重量達 2.9 公斤，單手拿取有一定份量；預設低音非常強勁，若在室內聽慢歌或輕音樂，建議打開專屬 App 調校 EQ。

售價：HK$2,998



於豐澤網店選購JBLXtreme 5 藍芽喇叭

這款喇叭特別加入了人工智能（AI）音效演算法來即時強化低音頻段，即使在寬闊的戶外，低音撞擊感依然力道十足。此外，它還支援隨音樂節奏律動的 RGB 氛圍燈效，並配備麥克風輸入接口，讓你可以直接駁咪唱 K。配合隨機附送的寬版肩帶，攜帶出行相當方便。

它還支援隨音樂節奏律動的 RGB 氛圍燈效，並配備麥克風輸入接口

若在室內聽慢歌或輕音樂，建議打開專屬 App 調校 EQ。

配合隨機附送的寬版肩帶，攜帶出行相當方便。

消委會選購藍牙喇叭貼士：打破「貴一定好」

香港消委會2026年最新版藍牙喇叭測試，16款樣本涵蓋了 Marshall、Sony、Bose、JBL、LG、Bang & Olufsen 等熱門品牌，共分3種不同尺寸組別；售價由 $749 至 $2,899 不等 。測試項目包括音響質素、電池表現、使用方便程度等，當中音質佔比最重。

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消委會藍牙喇叭評測2026｜Marshall續航強 三千蚊B&O不及平價JBL

迷思選購藍牙喇叭時，除了外觀與特色功能，音質與電池表現依然是核心指標。根據消委會藍牙喇叭評測2026 最新公布的測試報告，共涵蓋市面上多款主流品牌，並整理出以下幾點選購建議：



價格不等於最終音質：消委會測試顯示，部分售價接近 $3,000 的知名大廠產品（如某些高端時尚品牌的輕巧型喇叭），因音域較窄或大聲播放時出現明顯失真，總評分僅得 2.5 至 3 分。相反，部分千元有找的中價位產品，在頻率響應與續航力上表現亮眼，總評分甚至直逼高價型號。

按使用場景選擇重量與續航力：隨身攜帶（1kg 以下）：續航力差異極大，從 6.6 小時到超過 20 小時不等。若常出外遠足，應特別留心續航時間。中大型戶外機（2kg 以上）：雖然重量較重，但通常能提供更高的音壓與極佳的低音下潛，如 Marshall Kilburn III（又譯：馬歇爾 Kilburn III）憑藉 36 小時超長續航與扎實低音獲 4.5 分高分評級。

留意 IP 防水防塵等級：若打算在泳池邊、沙灘或戶外露營使用，確保機身具備 IP67 或以上的防護級別，才能避免水氣與沙塵侵入損壞內部單元。 試聽勝過看規格：每個人對聲音的喜好不同，有人偏好紮實的低音包圍感，有人則追求清晰剔透的人聲。買機前最好帶同自己常聽的歌單親身到門市試聽，才能找到最符合個人耳朵的選擇。