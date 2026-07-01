低價SK海力士記憶體造假　內部RAM粒切開全空　僅用膠水黏合填充

隨着價格持續上漲，不少不法分子也把主意打到了記憶體上，魚龍混雜的二手平台自然就被盯上了，一些平台近期湧現不少價格異常低廉的「原廠DDR5記憶體」。



就比如一款標稱「SK海力士DDR5-5600 16GB」的記憶體僅售179元（人民幣），有博主買回實測後發現不僅無法開機，切片後更證實記憶體顆粒內部根本沒有任何矽晶片，只用膠水黏合填充。

一款標稱「SK海力士DDR5-5600 16GB」的記憶體僅售179元。（bilibili@老張是大佬）

莫貪小便宜！低價根本買不到正常記憶體：

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這款假記憶體的外觀偽裝度極高，PCB做工、倒角處理和金手指工藝初看與原廠產品高度相似，消費者幾乎分辨不出真假。但細看硬件元件就露餡了，8顆DRAM晶片表面沒有任何鐳射雕刻標誌，電路板上的電容輕輕一碰就脫落，PCB部分區域出現鼓起，電感元件有缺角和高溫烙鐵焊接留下的焦黑痕跡。

實際上機測試發現，這條記憶體完全無法通過系統POST檢測，主板調試燈直接亮起記憶體錯誤指示。第二次開機時主板發出蜂鳴警報，連CPU檢測區也同步報錯，說明這條假記憶體甚至可能損壞主板等其他硬件。為查明真相，博主用熱風槍拆下記憶體顆粒放到顯微鏡下觀察，發現底部焊腳有明顯二次高溫焊接的痕跡。

最離譜的是切開DRAM顆粒後的發現，正常記憶體顆粒內部應該有矽晶片（Die），但這些DDR5顆粒裏面空空如也，只有一塊磁板貼在底部PCB上，外殼和底座靠膠水粘合，底部再焊上錫球固定到電路板上，完全是個空殼。

在此也提醒大家，當前存儲晶片價格全面上漲，遇到遠低於行情的SSD或記憶體產品一定要保持警惕，別抱僥倖心理，除非真的想交智商稅。

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