Amazon Prime Day 2026開鑼｜家電、SSD抵買推介　香港用家攻略

Amazon將於香港時間 10月6日（星期二）中午12:01 開始，至 10月8日（星期四）中午12:00 舉行Prime Big Deal Days，活動一連48小時，涵蓋超過35個產品類別，而且部分Early Deal已經率先開始。今次除了Amazon自家產品，家電、電腦、手機及SSD等都是值得留意的類別。



與一般減價活動不同，今次不是一開場就將所有優惠一次過放出。官方表示，「Today's Big Deals」每日會分三輪更新，分別在香港時間大約為下午3時、晚上11時及翌日凌晨4時。部分限時優惠售完即止，因此如果本身已經鎖定某款產品，就值得留意這幾個時間。而且不用等到正式開場才買，目前已有Early Deals陸續推出。Amazon官方確認，Prime會員可以在10月6日前率先購買部分優惠產品。

第一次玩Prime Day？最重要先有Prime會員

Prime Big Deal Days主要優惠是Prime會員限定。如果本身不是會員，Amazon美國目前Prime收費為每月14.99美元或每年139美元；符合資格的新會員亦可以使用30日免費試用。Amazon News

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家電先有驚喜｜氣炸鍋半價、咖啡機減100美元

正式活動開始前，家電已經出現幾款比較有吸引力的Early Deal。其中Instant Pot Vortex Plus氣炸鍋由約150美元減至75美元，足足半價；Vitamix Propel 510攪拌機亦減200美元至300美元。至於較高階的Breville Bambino Plus咖啡機，則由500美元降至約399至400美元。另一款較大眾化的選擇是Ninja Air Fryer Pro 5-in-1，目前Early Deal約為89美元。

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不過香港買家買家電要比買手機更加小心。美國電器普遍針對當地供電規格設計，不要因為價錢平就假設可以直接在香港使用。購買前應先確認產品輸入電壓、插頭、保養及香港是否有售後服務，尤其咖啡機、氣炸鍋等高功率電器，更不應單靠轉插解決電壓問題。

MacBook Air M5減200美元 今次電腦類值得留意

電腦方面，目前較吸引的是Apple MacBook Air M5。13吋M5 MacBook Air 512GB版本原價1,299美元，目前曾減至1,099美元，即減200美元；15吋512GB版本則由1,499美元減至1,299美元。

SSD方面，目前較值得放入Watch List的其中一款，是Samsung SSD 990 PRO 2TB。由$639.99美元減至$389.99美元。它屬PCIe 4.0 M.2 2280，標示循序讀取最高1050 MB/s、寫入1000 MB/s。

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美國和日本 Amazon 近日同時推出香港免運費服務，只要進入 Amazon 官網，把收貨地區設定成香港（Deliver to Hong Kong），在首頁就能見到有關香港免運費的詳情。想免運費送到香港，就要消費滿 12,000 日圓或 49 美元，而且不是非有產品都提供免運費服務，需要看到「Amazonグローバル送料無料」（國際免運費），或「FREE Shipping to Hong Kong」，才有免運費服務。