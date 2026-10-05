Google Gemini 免費用戶爽用高階 AI 的日子正式倒數！科技巨頭 Google 於官方支援頁面悄悄更新條款，宣佈將於 2026 年 10 月 9 日起，大幅調低個人帳戶在 Gemini App 的 AI 模型存取權限，免費用戶過去能使用的高階功能如：免費讀 PDF／寫長文／寫程式，將一刀切取消。

10 月 9 日起未訂閱 Google AI 的免費用戶，將無法再選擇 Gemini 3.6 Flash 或 Gemini 3.1 Pro 模型，個人帳戶將被全數鎖定在規模較小的 Gemini 3.5 Flash-Lite。而且是直接封鎖使用權限、迫人課金。



Google Gemini 10月9日模型權限對比 帳戶級別 Flash-Lite Flash Pro Deep Think 免費用戶 ✅ ❌ ❌ ❌ AI Plus ✅ ✅ ❌ ❌ AI Pro ✅ ✅ ✅ ❌ AI Ultra ✅ ✅ ✅ ✅

連課金玩家都中招？Plus 訂戶同告降級

最讓社群反彈的，是這次「閹割潮」連付費玩家都無法倖免，每月繳交入門級訂閱費的 Google AI Plus訂戶，同樣會失去旗艦級 Pro 模型存取權，未來僅能使用 Flash-Lite 及標準 Flash。Google 官方目前已開始陸續向 Plus 訂戶發送通知電郵，說明其帳戶生效的具體時間表。若用戶需要繼續使用邏輯推理能力更強的 Pro 模型，必須進一步加碼升級至 Google AI Pro 或 Google AI Ultra 方案。

Google Gemini 10月9日起｜各級模型權限對比

香港區 Gemini 訂閱方案與權限對比一覽表 方案級別 免費版 (Free) AI Plus AI Pro AI Ultra 月費 免費 HK$38 HK$158 HK$1,588 雲端空間 15 GB 200 GB 5 TB 30 TB 10/9 起可用的最高模型 Gemini 3.5 Flash-Lite Gemini 3.6 Flash Gemini 3.1 Pro Gemini 3.1 Pro + Deep Think 10/9 起「失去」的核心功能 無法處理長篇合約與複雜 Code 無法進行深度邏輯推理與高階專案重構 高努力度運算下配額消耗速度加快 無大幅限制（獨佔最大上限與 Deep Think 模式） 適合對象 日常快問快答、簡單文字修飾 文字創作者、日常輕度辦公、需雲端備份者 程式員、數據分析師、需長文稽核之專業人士 重度企業用戶、AI Agent 自動化開發團隊

導入「思考努力度」控制 機制暗藏耗額陷阱？

除了劃分模型權限，Google 亦在介面中加入「思考努力度」（Effort Control）功能。用戶可自由設定 Low（低）、Medium（中）或 High（高）三種運算努力度，Genimi的「燒腦度」愈高、Token使用額度自然愈多。

若設定為高努力度，模型會進行更深入的多步思考與平行推理，輸出內容更詳盡；但 Google 亦明確警告，高努力度模式會加速消耗用戶的每日/每週使用額度。以前記者最喜歡用來寫旅遊行程報告的 Deep Think 最強深度推理能力，將只能於 AI Pro 與 AI Ultra 高級帳戶中解鎖使用！建議如果快將旅行的朋友，快趁Gemini權限大縮水前，按以下教學製作好 Deep Think 行程：

香港區 Gemini 訂閱方案與權限對比一覽表

各階層用戶 10/9 起「失去了什麼」？ 免費用戶（Free） 徹底失去 Gemini 3.1 Pro 與 Flash 存取權，不再是過往達到上限後的「暫時降級」，而是直接在選單中刪除。10/9 後無法再免費完成「閱讀上百頁 PDF 合約」、「跨檔案程式碼重構」或「多步驟邏輯推理」，個人帳戶將被硬性鎖定在規模較小的 Gemini 3.5 Flash-Lite。 AI Plus 訂戶（HK$38/月） 每月繳交入門訂閱費，卻一樣被「拔掉 Pro」。根據 Android Headlines 的追蹤報導，Plus 訂戶未來僅能使用 Flash-Lite 與 Standard Flash。當需要處理複雜商業策劃或法律條款交叉比對時，被迫加碼升級。 AI Pro 訂戶（HK$158/月） 成為「能用 Pro 模型」的最低門檻，完整保留 Gemini 3.1 Pro 存取權。但導入「思考努力度」（Effort Control）新機制，設定為高努力度運算時，會加倍扣減每日與每週配額。 AI Ultra 訂戶（HK$1,588/月） 維持最高優先級，獨佔具備最強深度推理能力的 Deep Think 模式與最大 Context 窗口。

商業考量抑或算力吃緊？

雖然 Google 在官方說明頁面中將此舉定調為「常態性模型可用性與限額更新」，但業界普遍認為，隨著 Gemini 4 Argon 等新一代模型訓練與運算成本飆升，Google 必須拉大免費版與付費版之間的體驗差距，以帶動訂閱業務增長。

Reddit 社群的 Discussions 討論區 中，不少用戶對此表示失望，認為 Flash-Lite 雖然速度極快，但在處理複雜長文本、程式碼寫作或邏輯分析時，體驗遠不及 Pro 模型。亦有開發者指出，這次改動主要影響消費級 Gemini Web/App 介面，開戶使用 API 介面的開發者短期內不受影響。

對普通用戶而言，10 月 9 日後若發現 Gemini 回答問題變得過於簡短或不夠聰明，恐怕就得考慮是否掏出錢包升級了。