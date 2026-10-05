Wi-Fi 8時代登場！TP-Link旗艦router預售　長距離穩定度飆升33%

據TP-Link官方新聞稿，TP-Link於IFA 2026展會上正式發布全球首款完整Wi-Fi 8系列產品，旗艦路由器Archer 8 Ultra近日在英國、德國、澳洲等市場同步開啟預售。



Archer 8 Ultra基於即將推出的IEEE 802.11bn標準草案打造，理論三頻無線聚合速率最高可達19Gbps，有線連接埠支援10Gbps高速連接。

旗艦路由器Archer 8 Ultra近日在英國、德國、澳洲等市場同步開啟預售。（TP-Link）

TP-Link Archer 8 Ultra詳細介紹：

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硬件規格上，Archer 8 Ultra搭載博通（Broadcom）Wi-Fi 8晶片組，內置18根高性能天線，覆蓋面積約3600平方英尺（約334平方米）。有線介面配備雙10Gbps自動偵測WAN/LAN連接埠及多組2.5Gbps連接埠，滿足高速有線連接需求。

該產品核心亮點是TP-Link自研的Wi-Fi 8 StabilityEngine技術，重點提升中遠距離吞吐穩定性以及干擾環境下的連接一致性。

技術實現上，增強型長距離傳輸（ELR）與分佈式資源單元（DRU）擴大房屋邊緣覆蓋並提升遠距離設備上行性能；非主通道存取（NPCA）技術能在多裝置同時連線時保持網絡低延遲與靈敏反應。

實測數據顯示，在中等至較大距離範圍內，Wi-Fi 8相比Wi-Fi 7吞吐量一致性提升高達33%；在干擾環境下，吞吐量一致性提升高達24%。Wi-Fi 8標準本身預計要到2028年左右才會最終定稿，早期產品可透過後續韌體更新（OTA Firmware Update）追加部分特性，包括動態子頻段操作（DSO）等。

TP-Link同時公布了後續Wi-Fi 8產品規劃：Deco 8 Ultra三頻Mesh系統計劃2027年Q1推出，理論無線聚合速率最高22Gbps；Roam 8旅行路由器及相關擴展器則安排在2027年Q2上市。

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值得注意的是，由於美國聯邦通信委員會（FCC）的進口禁令，TP-Link新款Wi-Fi 8路由器目前無法進入美國市場銷售，美國上市時間尚未公布。

價格方面，英國首發價669.99英鎊（約港幣6947元），後續將上調至899.99英鎊（約港幣9331元）；德國市場售價約799.90歐元（約港幣7027元）。

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