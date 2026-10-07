電視音效升級選購指南：Soundbar 與傳統家庭劇院深度比併｜電視機越做越薄，內置喇叭的音質自然受限，聲音單薄且欠缺低音。想升級家居影音體驗，主要有「一條龍」解決方案「Soundbar」（條狀音箱／音條），又或是傳統以多個喇叭組合而成的「多聲道家庭劇院」兩大陣營，兩者在安裝便利度、空間佔用及音效極限上各有差異，本文將教你選擇合適產品，了解選購前必識的重要資訊。



Soundbar：蝸居升級首選

Soundbar 是一體成型或搭配無線超重低音揚聲器的長條狀喇叭，專為空間有限、追求極簡佈局的使用者，提供多聲道影院級聽覺體驗。適合於中小型客廳或睡房使用，不想拉線破壞裝修、預算有限或希望輕鬆提升觀影品質的用家最佳。

Soundbar：蝸居升級首選

Soundbar 優點 ⭕

省空間：體積纖細，可直接擺放於電視櫃或掛牆，不佔用額外客廳空間。

安裝極簡：擺脫複雜接線，通常只需一條 HDMI 線連接電視即完成設定。

高性價比：入門到中階選擇豐富，能顯著提升電視人聲清晰度與整體包圍感。



Soundbar 缺點 ❌

物理限制：受限於小型單體尺寸，環繞音效多依賴聲學反射或演算法虛擬，臨場感與空間定位精確度無法完全媲美實體多聲道。



🛠️ 選購 Soundbar 前必識 3 大專有名詞

HDMI eARC（Enhanced Audio Return Channel）舊款 HDMI ARC 頻寬有限，傳輸多聲道時需經過壓縮；eARC 提供最高 37Mbps 頻寬，能原汁原味傳輸未壓縮的 24-bit/192kHz 高解析音訊，以及 Dolby Atmos 等高規格音軌。

Dolby Atmos（杜比全景聲）突破傳統平面聲道的限制，引進「聲音物件（Audio Objects）」技術。 Soundbar 多利用向上發聲單體（Up-firing speakers）向天花板發射聲波反射，營造出聲音從頭頂經過的立體空間感。

HDMI Passthrough（HDMI 直通傳輸）若電視 HDMI 接口不足或不支援最新影音規格，可將遊戲機或串流播放器直接插在 Soundbar 上。Soundbar 擷取音訊後，會將 4K/120Hz、HDR10+ 或 Dolby Vision 影像訊號無損傳送至電視。

消委會 Soundbar 評測高分推薦

Klipsch Flexus Core 200（消委會測試參考售價約 HK$4,499，零售約 HK$4,699）

獲消委會 4 分總評（滿分 5 分）。測試顯示其高中低音平衡恰當、音域廣闊且失真度低，整體音質表現甚至超越部分售價逾萬元的旗艦型號，被譽為高性價比首選。想了解詳細測試數據，可參閱 消委會 18 款 Soundbar 評測報告。

上豐澤選購 KLIPSCH 傑士Flexus Core 200 3.1.2 聲道杜比全景聲Soundbar｜HK$4,699

售價$4,499的Klipsch Flexus Core 200取得4分最高總評

LG S95TR（售價約：HK$8,980） / LG S80QR（售價約：HK$3,890）

在高階陣營中，LG S95TR 憑藉優異的實體環繞與天空聲道獲得評測機構高度評價。預算較緊湊的消費者亦可參考售價約 HK$3,890 的 LG S80QR，其頻率響應精準。

上豐澤選購 LG 樂金S95TR Soundbar｜HK$8,980

LG S95TR（售價約：HK$8,980） / LG S80QR（售價約：HK$3,890）

Samsung HW-Q800F（市面特價HK$3,080 消委會參考價 HK$4,680）

取得 4 分總評，音色細緻清晰，人聲自然，具備獨立重低音揚聲器與良好的省電表現。

選購 SAMSUNG 三星電子Q-series Soundbar HW-QS700F 3.1.2 ch 配重低音喇叭｜特價 HK$3,080

Samsung HW-Q800F（市面特價HK$3,080 消委會參考價 HK$4,680）

Home Theater：極致影音天花板

由獨立 AV 擴音機搭配多顆實體喇叭組合而成，常見架構包含 5.1、7.1 或加入天空聲道的 5.1.4 系統。適合擁有獨立視聽室或寬敞大客廳、對音質有極高要求、熱愛看電影或打機追求極致震撼感的人。

Home Theater 優點 ⭕

音質天花板：喇叭單體尺寸大且箱體容積充足，動態範圍、細節還原度及低音下潛深度遠超 Soundbar。

真實包圍感：實體後環繞與安裝於天花板的頂置聲道，能精確還原子彈穿梭、雨滴落下的空間定位感。

升級彈性高：解碼規格更新時可單獨更換 AV 擴音機；亦可隨時升級特定喇叭，系統壽命極長。



Home Theater 缺點 ❌

佔用空間且走線繁瑣：需要足夠空間擺放多顆實體喇叭，裝修時需預留牆內走線或處理明線。

門檻與預算較高：需手動設定喇叭分頻點與距離，整套設備購置成本顯著高於 Soundbar。



Home Theater：極致影音天花板

傳統家庭劇院系統推薦

入門超高 CP 值首選 —— 先鋒 Pioneer HTP-076 5.1 聲道影音套裝（HK$5,980）

許多人對傳統家庭劇院有「動輒數萬元」、「設定極度複雜」的刻板印象。先鋒（ Pioneer）推出的 HTP-076 組合徹底打破了這個門檻。套裝直接包含一部 Pioneer VSX-326 5.2 聲道 AV 擴音機、5 顆緊緻型衛星喇叭以及 1 顆獨立重低音揚聲器。

先鋒 Pioneer HTP-076 5.1 聲道影音套裝（HK$5,980）

推薦 2：中階發燒 3D 包圍天花板

天龍 Denon AVR-X1800H （HK$5,980）+

法國勁浪 Focal Sib Evo Dolby Atmos 5.1.2 劇院套組（HK$12,200）

想要體驗真正的 Dolby Atmos 3D 天空音效，又不想在天花板鑿洞拉線？這套由天龍 Denon 擴音機搭配法國勁浪（Focal）喇叭的組合是當前中階市場的黃金搭檔。

網購 DENON 天龍AVR-X1800H AV環繞擴音機｜HK$5,980

天龍 Denon AVR-X1800H （HK$5,980）

法國勁浪 Focal Sib Evo Dolby Atmos 5.1.2 劇院套組（HK$12,200）

🛠️ 傳統家庭劇院買前必識 3 大專有名詞

1：聲道佈局數字代表甚麼？

無論Soundbar或傳統家庭劇院系統，都會見到很多.1.2.3.4數字；第一個數字「5」代表平面喇叭數量（前置左右、中置、後環繞左右）；中間「.1」代表 1 顆超重低音揚聲器；最後「.4」代表 4 顆安裝於天花板的實體天空聲道。

聲道佈局數字代表甚麼？

2：DTS / Dolby Digital / Dolby Atmos 有甚麼分別？

Dolby Digital 與 DTS：兩者皆為傳統的「平面聲道導向」（如5.1或7.1）壓縮格式，將聲音分配到固定喇叭。前者壓縮率較高，適合使用Netflix等各大串流平台。DTS能保留更多聲音細節，低音與動態表現通常更強勁，多見於藍光實體光碟。

Dolby Atmos 杜比全景聲：新一代「物件導向」3D空間音效，它打破了傳統聲道限制，最大特色是加入了「天空聲道」，營造出極致的沉浸感。不過對安裝系統的空間位置要求更嚴格。

DTS / Dolby Digital / Dolby Atmos 有甚麼分別？

3. Room Calibration（空間聲學校正技術，例如：Dirac Live / Audyssey）

家居環境常因牆壁反射或家具擺設導致聲音失真。擴音機透過收音麥克風量測房間聲學特性，由 DSP 晶片自動修正各聲道的時間延遲、相位與頻率響應，克服空間缺陷。