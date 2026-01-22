Soundbar最佳擺位5大秘訣｜很多人裝好電視之後，總會覺得少了點臨場感，對白不夠清晰、低音不夠有力、音場不夠闊，結果才發現問題並非畫面，而是聲音。近年 Soundbar 成為不少家庭的熱門升級選擇，原因是尺寸細方面擺放，不過原來如何擺也有學問。



為何 Soundbar 幾乎一定要放在電視下方？

只要留意賣場或示範圖片，會發現 Soundbar 幾乎清一色安裝在電視正下方。聲音的最佳傳遞路徑，是由喇叭直接對準耳朵高度。如果把 Soundbar 放在電視上方，聲音就必須先向下跌落到觀眾位置，過程中會被天花、牆身反射，失去原本的定位感。結果是人聲變得模糊，方向感錯亂，聲音彷彿從頭頂傳來，與畫面完全脫節。

在香港不少單位中，電視本身已經掛得偏高，如果 Soundbar 再放在更高位置，聲音就會變得更加漂浮，對白清晰度與包圍感會明顯下降。Soundbar 設計時，本來就預設放在電視下方與坐姿耳朵高度接近的位置，一旦違背這個前提，音效自然難以令人滿意。

為了美觀把 Soundbar 收進櫃內真的值得嗎？

不少用家為了保持客廳整齊，會把 Soundbar 藏進電視櫃，甚至用玻璃門封起來。視覺上雖然乾淨利落，但聲音表現卻會瞬間焗死。

聲音需要直線傳播，如果在喇叭與耳朵之間加入木板、玻璃或櫃門，聲波便會被吸收或反射，導致聲音變得沉悶、空洞、層次感消失。這其實與電視內建喇叭被安裝在機背的問題相同，Soundbar 本來就是為了讓聲音直接面向觀眾而存在，把它關回盒子裡，等於完全違背其設計初衷。

為何 Soundbar 最忌放在金屬檯面上？

不少香港家庭喜歡工業風裝修，金屬電視櫃、鐵架家具相當常見，但這種材質其實是 Soundbar 的天敵。

金屬對聲音的反射能力極強，同時也極容易產生共振。當 Soundbar 播放較大音量，尤其是低頻段時，機身的震動會直接傳到金屬檯面上，金屬再將震動放大，變成一種細碎卻持續的共鳴聲。

此外，金屬表面會反射聲波，干擾 Soundbar 原本設計好的投射角度，令聲音定位模糊。這種影響未必即時察覺，但當你播放戲劇、電影或遊戲時，會慢慢感到聲音缺乏穩定感。若家中必須使用金屬家具，比較理想的做法，是讓 Soundbar 懸掛於牆身，或至少在檯面加上防震墊，減少震動傳遞。

+ 5

為何 Soundbar 不宜靠近 Wi-Fi 路由器？

不少 Soundbar 採用無線方式連接後置喇叭或低音喇叭，對 Wi-Fi 訊號穩定度非常敏感。若把 Soundbar 放在路由器旁邊，看似方便，其實容易造成訊號干擾。

當多組高頻無線設備集中在同一位置，頻譜容易互相衝突，出現聲音延遲、斷線、卡頓等問題。尤其在高解析串流音效或 Dolby Atmos 模式下，對穩定性要求更高，一旦干擾便非常明顯。把路由器與 Soundbar 保持適當距離，有助維持音效系統的穩定度，也避免因無線環境混亂而影響整體觀影體驗。

+ 5

Soundbar 不要靠近熱源

Soundbar 本質上是精密電子設備，內部包含放大電路、電源模組與多個單體，對溫度相當敏感。若長期放在暖氣出口、直射陽光下或其他高溫區域，散熱效率會下降，元件壽命亦會縮短。過熱除了可能導致聲音失真，還會增加電子元件老化風險。這類問題初期未必即時顯現，但往往會在使用一至兩年後逐漸浮現，表現為聲音變小、失真增加或不穩定重啟。