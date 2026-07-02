Dolby Digital、DTS、Atmos有咩分別？買Soundbar前必睇教學

〔買Soundbar前必睇教學〕當想買音響﹑Soundbar 時，都會見到一堆專用術語：Dolby Digital、DTS、Dolby Atmos、DTS:X……這些到底是什麼？它們之間又有何分別？不少人在購買Soundbar時，只是被廠商的宣傳所迷惑，根本搞不清楚自己究竟買的是什麼。事實上，這些音頻格式各有特色，了解它們的差異對於選購合適的家庭音響系統至關重要。



要理解各式各樣的音頻格式，必須回溯它們的歷史淵源。Dolby和DTS（全稱為Digital Theater Systems）兩間公司作為影音技術的巨頭。早年Dolby首先推出Dolby Digital，為剛起步的家庭影院市場帶來劇院級的環繞聲體驗。DTS緊隨其後，同樣希望將電影院的聲音效果帶進客廳。

當年DVD光碟的出現，更促進了這兩種格式的普及。無論選擇Dolby Digital還是DTS，用戶都能享受到多聲道的環繞立體聲。然而，這些早期的技術已經逐漸過時。隨著3D技術和物件導向混音的興起，音頻製作進入了新紀元。物件導向混音讓每一個聲音都能被精確定位在三維空間中，而不僅限於傳統的平面聲道配置。因此，Dolby Atmos和DTS:X應運而生，成為新一代的空間音頻技術。

傳統環繞聲格式 有損與無損的區別

在探討Atmos和DTS:X之前，先了解傳統的環繞聲格式更為重要。Dolby和DTS都各自提供多種格式選項，以滿足不同的使用場景。

從基礎的5.1聲道和7.1聲道開始，Dolby提供了Dolby Digital和Dolby Digital Plus兩種選項。這兩種都是「有損格式」，意思是相比原始音樂檔案，它們會捨棄一些細節資訊以縮小檔案大小。Dolby Digital Plus因為檔案較小，成為了許多串流服務的基準音頻格式。DTS的對應產品是DTS Digital Surround，同樣為有損格式，雖然損失相對較少，但原理是一樣的。

若要追求更高的音質，DTS-HD Master Audio和Dolby TrueHD是更進一階的選擇。這兩者都是「無損格式」，保留了原始音樂的全部細節，但代價是檔案體積龐大。因此它們通常只出現在4K藍光光碟上，幾乎不會出現在串流服務中。這也是為何那些投資了昂貴家庭影院系統的音響發燒友仍然傾向於購買實體光碟而非串流內容的原因。從技術指標來看，DTS-HD Master Audio確實稍佔上風，它能傳輸高達24.5Mbps的資料，取樣率為96kHz、24位深度。相比之下，Dolby TrueHD最高只有18Mbps。不過除非已經投資了價格可怖的高級音響系統，否則這些技術差異幾乎無法察覺。

Dolby Atmos

Dolby Atmos 是新一代的空間音頻技術，但隨之而來的是嚴格的安裝要求。要在家中正確享受 Dolby Atmos，必須在天花板上安裝若干喇叭。根據設定的不同，你最少需要兩個天花板喇叭才能實現完整的高度成像效果。

這給許多家庭用戶帶來了困擾。部分 Soundbar 製造商試圖繞過這個限制，設計的Soundbar 會將聲音向上發射，利用天花板反射的原理將聲音送回到聽眾耳中。然而實踐證明，這個方案需要極其平坦的天花板且沒有任何照明設備，即便如此效果也往往令人失望。Soundbar根本無法判斷天花板的高度，導致空間音頻的效果大打折扣。總的來說，若你有能力投資完整的多聲道喇叭系統並按照Dolby的精確規格進行安裝，Dolby Atmos能提供無以倫比的沉浸式體驗。

DTS:X

相比之下，DTS:X 採取了截然不同的設計。DTS:X 建基於開源的多維音頻（MDA）標準，因此雖然本身是專有格式，卻具有更大的靈活性。與其要求特定的喇叭配置，DTS:X會自動調整以適應你現有的喇叭陣列。系統內置的自動校準功能能夠偵測你的喇叭位置，並據此調整空間音效的呈現方式。

另一個優勢是 DTS:X 對天花板喇叭的依賴性較低，它能夠混音至標準的 5.1 或 7.1 設定中仍然保持空間感。這使得它對於房間形狀不規則或預算有限、無法購買7.1.4完整系統的用戶而言是更實用的選擇。從技術規格上看，DTS:X 理論上支援無限數量的音效物件，而Dolby Atmos則限制在128個。乍看之下DTS:X似乎是更優越的選擇，但還有另一個決定因素：內容支援。

喇叭配置 用X.Y.Z數字解碼

無論選擇哪種格式，都需要理解喇叭配置的標準表示法。音響系統通常用 X.Y.Z 三個數字表示，其中X代表前置喇叭數量，Y代表低音喇叭數量，Z則代表天花板高度喇叭的數量。舉例來說，7.1.4配置意味著七個主喇叭、一個低音喇叭，加上四個天花板喇叭。

Dolby Digital、Digital Plus和TrueHD都能配置成單聲道、立體聲、5.1 或 7.1 的各種組合。DTS 和 DTS-HD Master Audio 也是如此。不過 Dolby Atmos 有相對嚴格的最低要求。至少需要3.1.2聲道配置，這也是大多數 Atmos Soundbar 所採用的規格。若要完整的家庭影院體驗，最常見的配置是5.1.2或7.1.4。Atmos甚至支援高達11.1.8的豪華配置，以確保混音中的每一個音效物件都被精確定位。相反地，DTS:X 是「聲道無關的」，能適應任何現有的喇叭陣列。若你同時想要 Atmos 和 DTS:X 支援，建議先完善 Atmos 設定，之後再根據實際情況配置 DTS:X。

Soundbar的天花板反射局限性

理論上的多聲道喇叭系統雖然理想，但實際上大多數家庭用戶選擇了Soundbar。Soundbar 的好處顯而易見：放在電視機前、插上 HDMI 線就完成了。許多 Soundbar 宣稱支援 Dolby 和 DTS 格式，但是否名副其實呢？

+ 5

事實上，單一個 Soundbar 根本無法複製被喇叭包圍的完整體驗，特別是當某些喇叭應該安裝在天花板上時。大多數支援 Dolby Atmos 或 DTS:X 的 Soundbar 內部有多個向上傾斜的驅動單元。這些向上發射的聲音會撞擊天花板，再向下反射回聽眾。這是個巧妙的折衷方案，但空間音效的效果相當脆弱。

+ 5

使用 Soundbar 享受 Dolby Atmos 或 DTS:X 效果，對房間提出了極苛刻的要求。如果你的房間天花板是標準的約3.6米高度、平坦且沒有障礙物，Soundbar 能創造出出人意料的空間音效。然而，若有傾斜天花板、風扇或吊燈，空間音效的效果就會大打折扣。

哪個格式最適合你

總體而言，Dolby Atmos 因為其在業界的主導地位而獲勝。如果按照 Dolby 的規格精確安裝，Atmos 能創造出令人難以置信的沉浸式體驗，讓人彷彿置身於電影的世界中。然而，一旦無法滿足其嚴格的要求，這種魔力就會迅速消退。DTS:X 雖然內容支援有限，但對房間配置的適應力更強，能更容易地融入各種環境中。

對於大多數消費者來說，無需過度糾結於格式的選擇。現代的 Soundbar 和音響系統通常都能支援多種格式，你購買的設備很可能已經相容兩者。最重要的是根據你自己的房間條件、預算和主要使用場景來做決定。若你打算投資完整的多聲道系統，Dolby Atmos 是最佳選擇。若你只想簡單地放置一個 Soundbar 並希望獲得不錯的效果，先檢查你的天花板狀況，再決定 DTS:X 是否是更實用的選項。