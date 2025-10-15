消委會18款Soundbar評比｜平價款音質媲美萬元級型號 $4,499擊敗$10,999｜消委會最新測試18款條形喇叭（Soundbar），售價由$1,299至$10,999不等，發現音質表現與價格未必成正比。測試結果顯示，售價僅$4,499的Klipsch Flexus Core 200獲得最高4分總評（滿分5分），表現優於售$10,999的Sony BRAVIA Theatre Bar 9（3.5分）及$9,999的Sonos Arc Ultra（3.5分）。另一款售$3,399的Klipsch Flexus Core 100同樣取得3.5分佳績，證明平價產品也能提供優質音響體驗。



Klipsch Flexus Core 200 成為性價比最高產品

售價$4,499的Klipsch Flexus Core 200取得4分最高總評，音色悅耳而且音域廣闊，高中低音平衡恰當。「頻率響應」測試表現優秀，音色準確，即使以大聲量播放也沒有明顯失真。待機一個月僅消耗約0.8度電，省電表現出色。

Klipsch Flexus Core 200 優點：

－音色悅耳，音域廣闊

－高中低音平衡恰當

－音色準確，失真度低

－省電表現佳（待機月耗0.8度電）

－支援杜比全景聲（Dolby Atmos）



Klipsch Flexus Core 200 缺點：

－從待機啟動反應稍慢



售價$4,499的Klipsch Flexus Core 200取得4分最高總評

測試結果顯示，售$4,499的Klipsch Flexus Core 200總評4分，表現優於多款萬元級產品：

Sony BRAVIA Theatre Bar 9（$10,999，3.5分）

Sonos Arc Ultra（$9,999，3.5分）

Samsung HW-Q990F（$9,980，4分）同分

平價高分推薦：$5,000以下優質選擇

Samsung HW-Q800F（$4,680，總評4分）

音色細緻清晰，低音表現較好，人聲清晰自然。支援杜比全景聲及DTS:X，配備獨立重低音揚聲器。

Samsung HW-Q800F（$4,680，總評4分）

LG S70TY（$3,980，總評3.5分）

音色生動自然，高中低音平衡恰當。待機月耗僅0.4度電，省電程度達4.5分高分。配備獨立重低音揚聲器。

LG S70TY（$3,980，總評3.5分）

Klipsch Flexus Core 100（$3,399，總評3分）

高中低音平衡恰當，大聲量播放無明顯失真。待機月耗0.4度電，使用方便程度達4.5分。

Klipsch Flexus Core 100（$3,399，總評3分）

預算$8,000以上高階選擇

消委會指，萬元級產品在音色細緻度、環繞聲方面雖有優勢，但省電及使用方便程度評分較低，影響總評。比如，Samsung HW-Q990F待機月耗3.0度電，Sonos Arc Ultra更高達3.3度電。

LG S95TR（$8,980，總評4.5分）

音響質素最高分，環繞聲效果出色

LG S95TR（$8,980，總評4.5分）

Samsung HW-Q990F（$9,980，總評4分）

11.1.4聲道，但耗電量高

Samsung HW-Q990F（$9,980，總評4分）

選購Soundbar 留意5大要點

1. 音質表現

所有18款樣本的聆聽效果均取得5分滿分，差異主要在技術表現。建議購買前親身到門市試聽，選擇符合個人喜好的音色。

2. 省電程度

若長期使用，省電表現影響電費開支。最省電與最耗電型號相差逾10倍，注重環保可選擇待機月耗0.3-0.4度電的型號。

3. 擺放空間

主機闊度由69厘米至145厘米不等，購買前需確保有足夠空間。配備重低音揚聲器的型號需額外擺放空間。

4. 電視機兼容性

確保電視機支援ARC或eARC功能。所有18款樣本均支援ARC，16款支援eARC，可傳輸更高規格音訊。

5. 實際需求

不一定要選擇最貴或功能最多的型號。測試顯示，中價產品已能提供優質音響體驗，應根據實際需求及預算選擇