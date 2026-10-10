REDMI Watch 6、Xiaomi手環11登場｜平玩獨立定位長續航智能手錶

想搵高性價比、可以監控自己健康同時紀錄自己運動的智能手錶，最新小米推出三款主打極高性價比的穿戴新品就應該合適你，包括 REDMI Watch 6 Active、REDMI Watch 6 Lite 以及 Xiaomi 手環 11 Active，門檻低至$189 起。不僅在螢幕亮度、外觀質感與續航力上帶來顯著改進，更將過往高階款式專屬的獨立衛星定位與專業水下數據追蹤功能引進入門級市場，為日常與運動生活提供更全面的實用選擇。



REDMI Watch 6 Lite

REDMI Watch 6 Lite：獨立GNSS搜星與專業游泳監測

在三款新品之中，REDMI Watch 6 Lite 擁有頂級規格成為喜愛戶外跑步與水上運動用家的焦點。這款智能手錶定價為$399，配置 1.96 吋 AMOLED 彩色常亮螢幕，支援 AOD 息屏顯示，並具備 332 PPI 的高清顯示效果。新錶為了應對戶外強光環境，螢幕峰值亮度提升至 1500 nits，並且首度加入環境光感應器，能夠根據四周光線自動調節亮度，無論在烈日下還是陰暗室內，畫面都能清晰呈現在眼前的同時節省電力。

REDMI Watch 6 Lite 售價 $399

機身設計方面，REDMI Watch 6 Lite 採用直立平邊中框風格，配合左右 2.8mm 的窄邊框與上下 3.05mm 的黑邊設計，使視覺效果更具運動感。機身厚度大幅減至 9.9mm，配合一體式快拆錶帶，穿搭格外靈活。為改善運動時的操作體驗，側邊按鍵採用局部凸起設計，即便在劇烈搖晃或手汗較多時也能輕鬆觸按。

REDMI Watch 6 Lite

REDMI Watch 6 Lite 最突出的賣點是內置獨立 GNSS 晶片，支援全球五大衛星定位系統，用家跑步或騎行時無須攜帶手機，即可獨立且準確地記錄戶外運動軌跡。內置的 9 軸動作追蹤感測器支援超過 150 種運動模式，其中專業游泳模式更迎來大幅改進。手錶具備 5ATM 防水等級，結合水下心率演算法與濕手防誤觸機制，可監測划水次數、划水頻率、泳姿辨識以及 SWOLF 游泳效率指標。此外，手錶同樣支援藍牙通話、全天候心率監測、血氧飽和度與壓力追蹤，一般使用情境下電池續航可達 12 天，輕度使用更可維持 18 天。

REDMI Watch 6 Active

REDMI Watch 6 Active：1.85吋1200nits大螢幕與藍牙通話體驗

對於追求大螢幕顯示與極致性價比的用家，REDMI Watch 6 Active 只賣 $269 非常吸引。新錶配備 1.85 吋 AMOLED 彩色常亮螢幕（同樣支援 AOD 息屏顯示），峰值亮度由上一代顯著提升至 1200 nits，顯示密度達到 322 PPI，即使在陽光直射的戶外環境下，訊息與各項運動數據依舊清晰易讀。

REDMI Watch 6 Active 售價 $269

外觀造工上，REDMI Watch 6 Active 將過去的弧面圓角中框改為直立平邊中框，並運用霧面大 C 角與 2.5D 弧形蓋板技術，將機身厚度收窄至 9.9mm，機身長度與寬度同步縮減，造就出更精緻立體的整機視覺效果。一體式快拆錶帶設計方便用家按場合隨時替換，提供啞光銀、日落橙與午夜黑三種風格鮮明的配色。機身具備 IP68 防塵防水等級，內置藍牙通話功能，用家在運動途中或忙碌時可直接透過手錶接聽電話。健康追蹤方面，手錶提供全天候心率監測、血氧飽和度追蹤以及壓力監測，幫助用家掌握身體狀態。電池續航表現同樣出眾，一般使用情況下可運作 12 天，輕度使用時續航時間更長達 18 天。

小米 Xiaomi 手環 11 Active

Xiaomi手環11 Active ：$189入門手環配21天極限續航

若偏好輕巧無感配戴體驗，Xiaomi 手環 11 Active 肯定是不二之選。今次這款小米手環只賣 $189，擁有黑色、灰色與粉色三種青春配色。機身採用 2.5D 螢幕玻璃搭配霧面金屬漆紋中框，搭配具備條紋紋理的全新錶帶，展現出俐落且充滿活力的風格。

小米 Xiaomi 手環 11 Active

Xiaomi 手環 11 Active 搭載 1.47 吋顯示屏，支援 60Hz 螢幕刷新率，滑動介面時過程流暢順滑。機身內部配備 300mAh 電池，配合低功耗晶片組，在一般使用模式下可提供 8 天的續航時間，輕度使用情境下更突破性地達到 21 天，成為長時間出門旅行或出差的理想伴侶。

在功能設定上，Xiaomi 手環 11 Active 具備 5ATM 防水等級，支援多達 50 種運動模式。健康管理方面提供全面的多維度追蹤，包括全天候壓力監測、心率變化、血氧飽和度、睡眠質量分析以及女性健康管理，為用家的日常健康生活提供極具參考價值的數據支援。

小米 Xiaomi 手環 11 Active 售價 $189

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