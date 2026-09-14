Apple Watch S12/Ultra 4登場！續航狂飆兼AI測健康　附升級建議

每年蘋果（Apple）秋季發布會，iPhone總是佔據絕大部分關注度，但Apple Watch的迭代，往往藏着蘋果對個人消費硬件的思考。



在2026年的發布會上，蘋果正式推出Apple Watch Series 12以及Apple Watch Ultra 4，兩款手錶共享核心硬件平台，卻面向完全不同的用戶群體。整場發布會沒有顛覆性的硬件形態變革，但在健康感知、端側AI算力、私隱導向的智能功能上做了一次集中升級。

S11晶片與全新健康感應系統，是本次更新的底層核心

這一代兩款手錶全部搭載S11晶片，也是蘋果目前性能最強的可穿戴處理器，CPU、GPU以及神經網絡引擎同步升級，為高頻健康採樣和端側AI功能提供算力支撐。

這一代兩款手錶全部搭載S11晶片，也是蘋果目前性能最強的可穿戴處理器。（Apple）

過去幾代Apple Watch，感應器硬件改動比較克制，更多依靠算法優化數據輸出，而今年直接更新整套Health Sensing System健康感應系統。

官方介紹中，感應器電極錶面積得到增大，光電二極管採用環形排布，硬件層面改善手錶和手腕皮膚的接觸狀態，即便是運動出汗、手腕輕微晃動，也可以拿到更穩定的生理信號。

最直觀的變化體現在採樣頻率，心率監測實現每5秒一次採集，心率變異性HRV的測量頻次最高提升至過去的24倍，蘋果將其稱為消費穿戴設備中精度最高的心率感知能力。

最直觀的變化體現在採樣頻率，心率監測實現每5秒一次採集，心率變異性HRV的測量頻次最高提升至過去的24倍。（Apple）

很多普通用戶未必理解採樣頻率提升的實際意義。簡單來說，心率、心率變異性不是一個固定不變的數字，會隨着呼吸、壓力、短暫情緒波動快速變化。

過去手錶是間隔較長時間抓取一個瞬時數值，高頻採集可以捕捉短時間內的波動，給後續的身體狀態評估提供更多原始依據。但要客觀看待，硬件採集只是基礎，這些數據依舊不能等同於醫療診斷，蘋果發布會也反覆強調，設備數據用於個人參考，不能替代醫生診斷。

基於這套新的感應硬件，新增Readiness 身體準備指數，綜合睡眠質量、近期運動負荷、心率變異性、日常生命體徵，輸出0到10分的評分，給用戶給出狀態參考，提示今天適合休息、維持日常活動還是開展高強度訓練。

這也是一個很明顯的轉向：過去Apple Watch更多做記錄，告訴你跑了多少步、睡了幾個小時；現在開始基於多維度數據給出行動層面的建議。與之配套，今年晚些時候 iPhone 端健康App將會改版，新增Longevity長壽板塊，推出「健康年齡」功能，把長期的各項體徵做整合展示。

Series 12：陶瓷錶殼回歸，面向絕大多數日常用戶

Apple Watch Series 12港版3199元起，提供42毫米與46毫米兩個尺寸，鋁金屬版本新增深古銅色、淺金色配色；鈦金屬增加炫金色；時隔多年，陶瓷錶殼正式回歸，提供珍珠白與海軍藍兩種配色，滿足一部分用戶對於質感、耐磨抗刮的需求。

Apple Watch Series 12港版3199元起，提供42毫米與46毫米兩個尺寸。（Apple）

防水等級維持50米抗水，適合游泳，不支持專業潛水；GPS為單頻，流動網絡版本支持5G網絡。存儲提升至64GB，配對最低要求為iPhone 11以上機型，系統需要升級iOS27。

除了前面提到的健康感應系統、身體準備指數，睡眠評分功能得到保留優化，心電圖、血氧、心律不齊提示、經期追蹤、用藥記錄這些成熟功能全部延續。真正讓人感到新意的，是Audio Intelligence音頻智能系列功能，同樣運行在S11端側晶片之上，並且蘋果着重強調私隱保護邏輯。

音頻智能分為兩部分，環境聲音識別可以監測門鈴、警報、嬰兒啼哭這類環境聲響，手錶給到提醒；Live Rewind實時回溯功能，雙擊數碼錶冠，就可以調取剛剛15秒對話生成文本摘要，後續還支持Siri生成對話總結。官方明確說明，音頻全部在手錶本地安全分區處理，原始音頻不會上傳雲端，功能預設關閉，需要用戶手動開啟，最大程度規避私隱顧慮。

客觀來看，對話摘要這類功能有它的使用場景，比如開會、健身時和教練溝通，來不及記錄要點。但也要看到限制，首發階段僅支持英語，香港用家短期內無法直接使用完整能力，需要等待後續版本更新。這也是蘋果不少新 AI 功能的常態，硬件先到位，軟件能力分地區分批釋放。

Ultra 4：專業戶外定位，續航與GPS能力再強化

Apple Watch Ultra 4定位運動探險向，港版6499元起，僅提供原色鈦金屬與黑色鈦金屬兩種錶殼，49毫米錶盤，藍寶石錶鏡，WR100米防水、IP6X防塵，支持40米休閒潛水認證，雙頻高精度GPS，官方稱是Apple Watch系列精度最高的機內GPS系統。

Apple Watch Ultra 4定位運動探險向，港版6499元起，僅提供原色鈦金屬與黑色鈦金屬兩種錶殼。（Apple）

它和Series12共享S11晶片與整套健康感應系統，身體準備指數、高頻心率採集、音頻智能全部具備，核心差異集中在續航、防護、戶外硬件。官方數據，極限延長體能訓練模式最長可以連續追蹤45小時戶外訓練；日常使用最長續航50小時，低電量模式下最高可達84小時，對於長時間徒步、露營用戶是實打實的提升，不用頻繁攜帶充電器外出。

流動網絡版本支持5G RedCap，兼顧高速網絡和功耗控制。登峰、越野、海洋三款專業手環繼續迭代，同時愛馬仕推出全新高端鈦金屬米蘭網織手環，支持拆卸鏈節、延長結構，甚至可以佩戴在潛水服外面，進一步拔高配件的上限。

登峰、越野、海洋三款專業手環繼續迭代，同時愛馬仕推出全新高端鈦金屬米蘭網織手環。（Apple）

很多人會糾結普通用戶要不要上Ultra。我的看法很明確：如果你幾乎不會進行長時間戶外徒步、露營、潛水，絕大多數場景都是城市通勤，那麼Ultra厚重的機身、更高的定價，很難發揮全部價值，重量也會成為日常佩戴負擔。它的目標群體很清晰：戶外運動愛好者，或是願意為更長續航、更高防護付款的人群。

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這一代Apple Watch的變化邏輯：硬件打底，軟件釋放價值

縱觀今年兩款手錶，沒有出現大眾期待的血壓檢測等重磅新增硬件，把重心放在把已有的體徵指標做的更準，再通過端側AI把零散的數據整合起來，給到用戶易懂的結論。這也能看出蘋果穿戴設備的思路，不急於堆砌噱頭感應器，優先打磨現有技術的實際體驗。

但我們也要認清現實，硬件全部就位不等於體驗立刻拉滿。本次大量新功能，包含健康年齡、音頻智能對話摘要，都要等到今年晚些時候watchOS後續版本推送才會開放，發布會只是公布硬件底座。很多功能還存在地區、語言限制，拿到新機也未必立刻全部用上。

私隱依舊是繞不開的話題。尤其是音頻智能功能，一旦處理人聲對話，天然會引發用戶顧慮。蘋果把音頻處理全部限制在手錶本地，預設關閉，不存儲原始音頻，這套設計方向值得肯定，但實際使用中的私隱感受，還要看後續真實場景的表現。

寫在最後：該升級嗎，給誰買更合適

對於Series 10、Series11用戶，並不建議衝動換新，S11晶片帶來的性能提升感知有限，最大升級來自健康感應和AI軟件，如果你現在手錶日常流暢，更多可以等待系統更新，體驗部分新算法。而Series9及更早機型，手錶已經卡頓、電池衰減嚴重，可以納入更換考慮。

Ultra老用戶，如果很少進行長時戶外，續航感知不強，也不必盲目迭代；只有經常長時間在野外活動，需要長時間的訓練續航、高精度GPS才會帶來明顯改善。

智能手錶發展到今天，已經不再是單純的數碼玩具。Apple Watch這一代清晰地完成角色切換：不再只做一個把數字展示給你的記錄儀，嘗試去理解數字背後人的身體狀態。但我們依然要理性看待，手錶給出的全部評分、提示，只能作為生活參考，身體出現不適，優先尋求專業醫療幫助，不能完全依賴一塊手腕上的設備。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】