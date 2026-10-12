iPhone 18 Pro開賣不足月傳削訂單二成 | 旺角先達回收價倒貼狂蝕

iPhone 18 Pro開賣不足月傳削訂單二成 | Apple最新旗艦手機iPhone 18 Pro系列在2026年9月下旬正式公開發售，然而上市未滿一個月，供應鏈便透露：Apple已正式要求零件供應商將10月份的iPhone 18 Pro系列生產訂單下調15%至20%。記憶體晶片成本大幅上漲逼使Apple上調新機零售價，直接抬高消費者的換機門檻，終端買氣不升反降。與此同時，先達廣場的水貨回收市場亦傳出悲報，iPhone 18 Pro 6.3吋「細機」回收價全線跌穿原價，2TB頂配版本單部回收虧損更擴大至高達4,999港元。



終端買氣不升反降。（Reuters）

供應鏈驚傳削單二成 記憶體加價成直接導火線

多位知情人士與企業高層透露，Apple自10月初起對iPhone 18 Pro系列的拉貨態度轉趨保守。據《日經亞洲》（Nikkei Asia）及外媒引述供應鏈報道，Apple已要求供應鏈廠商下調10月份的零件產量，削減幅度介乎15%至20%。

這波減產背後的主要原因，在於上游全球記憶體晶片價格急升，導致Apple的生產成本大幅堆高。為了維持利潤，Apple不得不提高iPhone 18 Pro系列的終端售價。成本轉嫁給消費者的後果，是全球多個市場的換機意願顯著放緩，據機構研究顯示，外圍市場如瑞銀（UBS）追蹤的等待發貨週期已普遍縮短，反映出新機預訂熱度極速冷卻。

Apple已要求供應鏈廠商下調10月份的零件產量，削減幅度介乎15%至20%。（Reuters）

旺角先達直擊：細機全線倒蝕 2TB買一部蝕五千

供應鏈上的收縮，迅速在零售與水貨市場引發連鎖反應。旺角先達廣場的現場回收價目表，成了最真實的買氣晴雨表。

根據香港01最新實地直擊（截至2026年10月10日），iPhone 18 Pro 6.3吋細機在先達場內已陷入「全線倒蝕」狀況：

iPhone 18 Pro 256GB：原價10,499港元，場內回收價已跌至9,780港元，每部淨蝕719港元。



iPhone 18 Pro 1TB：原價15,799港元，回收價介乎15,000至15,200港元，離場即蝕599至799港元。



iPhone 18 Pro 2TB「倒蝕黑洞」：原價高達20,999港元，場內四色最新回收開價劃一降至16,000港元。買機離場轉手，單部虧損高達4,999港元。



以往被視為溢價保證的熱炒顏色如酒紅色與冰川藍，這次也未能倖免。即使是尺寸較大、銷量較穩定的iPhone 18 Pro Max 256GB，熱門顏色回收價亦已下滑至11,330港元，對比11,499港元原價同樣正式宣告失守倒蝕169港元。