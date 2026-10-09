iPhone長按功能隱藏隱私與省時秘技！6招解鎖 iOS 觸覺觸控全攻略

iPhone長按功能隱藏隱私與省時秘技！許多用家用iPhone多年，每天滑動螢幕卻只發揮這部智能電話兩成實力。Apple在iOS系統內建了深度整合的「觸覺觸控」機制，只要透過長按手勢，就能直接跳過繁瑣選單。從精準修字、海外旅遊即時換匯，到一鍵鎖定隱藏應用程式，只需一根手指長按即可完成。用家還能在設定中調整觸按時間長短，大幅提升日常手持操作效率。



iPhone長按功能隱藏隱私與省時秘技！（林勇攝）

1. 長按空白鍵：鍵盤秒變「軌跡板」

打字輸入一大段訊息時，最怕發現中間有錯字。手指在小螢幕上硬點，游標總是忽左忽右點不準。

其實只要在輸入介面長按「空白鍵」，整個鍵盤區域的文字會瞬間褪色，直接化身為Mac電腦上的軌跡板。此時手指不用離開螢幕，隨意滑動就能將游標精準推移至段落的任意地方。若要在手機上記備忘錄或修改長文，這個手勢能減少至少五成重複點按的焦慮感。

長按空白鍵：鍵盤秒變「軌跡板」。（AI生成）

2. 長按相片金額：不用計算機，秒換算外幣

外遊看見日圓或韓元標價，還在開啟計算機慢慢換算匯率？

在相簿或網頁相片中，只要開啟原圖並長按畫面上的「價格數字」，iPhone內建的原況文字（Live Text）便會彈出功能選單，直接幫用家把當地的外幣金額自動折算為港元。相關實測在社交平台引發熱烈迴響，不少旅遊達人直言，這項功能比單獨開啟Google搜尋速度更快。

長按相片金額：不用計算機，秒換算外幣。（AI生成）

3. 長按航班號碼：一秒抓出航班即時狀態

接機或搭飛機最怕班機延誤，不必額外下載第三方航班App，只要在訊息或備忘錄中輸入航班號碼，長按該串文字，系統就會自動跳出「預覽航班」小卡。從起飛客運大樓、登機閘口、預計降落時間到是否延誤，一目了然。如果遇到部分航班無法直接辨識，只要在代碼前加上「航班：」二字，即可順利啟用這項隱藏預覽。

長按航班號碼：一秒抓出航班即時狀態。（AI生成）

4. 長按App圖示：一鍵鎖定並藏起敏感應用

手機借給朋友看相片，最怕對方不小心滑到通訊軟件或網上銀行。

在主畫面上長按支援加密的應用程式圖示（注意：如「設定」、「相機」等部分原生系統App不支援鎖定），選單中點選「需要 Face ID」。設定完成後，即使手機已經解鎖，開啟該App依然需要再次驗證Face ID；若選擇進一步隱藏，該App更會直接從主畫面消失，被收納進App資源庫的加密資料夾中，這種防護連搜尋欄與通知預覽都一併隱藏。

長按App圖示：一鍵鎖定並藏起敏感應用。（AI生成）

5. 長按相機快門：「相片」模式直接快錄影片

突發狀況想錄影，切換模式往往錯過精彩一瞬間。

開啟相機在預設的「相片」模式下，直接長按底部的白色圓形快門鍵，相機就會立即啟動「快錄」錄影功能。手指順勢往右邊的鎖頭圖示一滑，即可放開手指繼續錄影。想拍就拍，完全不用在拍照與錄影模式之間來回切換。

長按相機快門：「相片」模式直接快錄影片。（AI生成）

6. 長按句號鍵：網址後綴一秒填完

在Safari瀏覽器或電子郵件輸入網址時，重複輸入.com或.org相當繁瑣。

長按句號鍵：網址後綴一秒填完。（AI生成）

當鍵盤顯示網址輸入模式時，只需長按右下角的句號「.」鍵，畫面上就會彈出包含.com、.net、.org以及在地網址後綴的快捷選單。手指滑過去放開，網址尾碼自動輸入完成。