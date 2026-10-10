iPhone Duo首款摺機新規！App Store明年4月強制適配　否則禁上架

蘋果近日面向全球應用開發者公布針對首款摺機iPhone Duo的應用提交新規：自明年（2027年）4月起，所有向App Store Connect提交的新應用與版本更新，均必須包含適用於iPhone Duo的螢幕截圖與預覽素材，否則將無法通過審核；未適配的存量App仍可下載運行，但內螢幕將以黑邊相容模式顯示。



為推進適配，蘋果過去幾周已陸續發布多個Xcode 27.1測試版，支援開發者為iPhone Duo編譯、除錯及測試應用程式與遊戲。目前，Xcode 27.1首個候選發布版（RC1）已正式發布，開發者可前往官網下載。

開發者需適配iPhone Duo，否則從明年4月起，新應用及版本更新均無法通過App Store審核。（Apple）

蘋果在開發者新聞中心發布公告稱，開發者現可在App Store Connect中提交適配iPhone Duo的應用與遊戲。使用Xcode 27.1完成編譯或重新編譯後，App Store產品頁面將自動顯示專屬標籤，提示用戶該應用已針對iPhone Duo完成優化。

蘋果補充說明，現有應用只需使用Xcode 27.1重新編譯，即可獲得iPhone Duo開發適配能力；開發者還可藉助裝置模擬器Device Hub，預覽App在iPhone Duo不同摺疊形態及橫豎屏狀態下的運行效果。

【延伸閱讀】蘋果A20 Pro效能曝光！0.8W功耗追平高通2.6W 單核更輾壓M5 Max（點擊連結看原文）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】