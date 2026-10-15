手機月費｜四大電訊商中港澳數據月費計劃格價分析｜各大電訊商門市近日掀起新一輪攜號轉台割喉戰，報價單幾乎每週改寫，過往定位於港幣 150 元以上的 5G 中階月費，如今門檻直接下移至HK$100邊緣。香港市民跨境往返大灣區已成生活日常，過去屬於加購項目的「中國內地及澳門漫遊數據」，如今全數變成標準出廠配置。記者走訪中國移動香港（CMHK）、3HK、 csl 以及 SmarTone，全面盤點純 SIM卡轉台的真實底價與合約陷阱。



百元戰線失守？四大電訊商入門 5G 月費最新底價是多少？

隨著全港 5G 覆蓋率突破 95%，四大電訊商的搶客重心已從單純擴建基站，轉移至純價格肉搏。以往動輒接近二百元起跳的旗艦網絡，如今透過網上簽約或攜號轉台（MNP），實質平均月費已全面殺入 98 至 130 元區間。四大台不再死守單一定價，而是按各自網絡優勢與生態圈築起護城河。

四大電訊商入門 5G 月費最新底價是多少？

中國移動香港 CMHK：大灣區漫遊無縫切換，條款透明合約

中國移動香港的核心殺手鐧在於直截了當的價格優勢與跨境基建。CMHK 入門 5G 計劃在官方網店低至 HK$98 至 HK$129，包含 30GB 至 50GB 本地高速數據，並直接贈送 2GB 中國內地及澳門漫遊數據。攜號轉台更免除每月 HK$18 行政費。合約期維持標準 24 個月。手續簡單，沒有繁複的回贈回抵計算。

得益於母公司中移動的漫遊直連優勢，跨境訊號切換速度穩定，對於頻繁往返大灣區且追求簡單合約的用家，入手門檻最低。

中港澳數據：主打直連專線。高階全球通方案包 5GB 至 10GB 漫遊及「一卡三地」通話，跨境延遲極低。



中國移動香港 CMHK：大灣區漫遊無縫切換，均真合約零隱藏收費

3HK：長合約現金回贈超抵，中港澳數據容量冠絕全城

3HK 將回贈力度押在肯簽長約的精算型客戶身上，入門 50GB 計劃牌面月費約 HK$148 ，但只要簽約 30 個月並攜號轉台，即獲贈高達 3 個月免月費優惠，經折算後每月實際支出降至約 HK$128。

更具吸引力的是跨境容量。透過 3HK大灣區轉台推廣，基本數據額外疊加 3GB 漫遊，令每月可用跨境用量增至 5GB 至 6GB，整整比對手多出一倍。周末北上習慣瘋狂上傳照片與短片的讀者，此台性價比最高。

中港澳數據：在生活配套上最齊全。參考其5G長者與家庭共享計劃，月費 HK$128 起除包三地數據，更附送「內地副號」與跨境車票，免去實名開號麻煩。



3HK：長合約現金回贈超抵，中港澳數據容量冠絕全城

csl.：娛樂影視生態圈深度綑綁，海量基本數據主攻內容玩家

csl 牌面月費維持在 HK$158 至 HK$198 區間，記者反而建議大家留意其 100GB 高速本地數據，其基本牌面月費標價高達 HK$348、簽約 24 個月，其實電訊商每月固定提供 HK$150 月費回贈，攜號轉台（MNP）再扣除每月 HK$18 行政費，實質每月支出剛好落在 HK$198，即可獲100GB 數據量。

HKT旗下的csl.，得益於母公司手握多種影視串流與數碼娛樂平台，主打各種娛樂服務。攜號轉台客戶普遍獲贈 Now TV 影視應用組合、MOOV 音樂串流免本地數據，以及大量 The Club 積分用以抵扣月費或兌換機票禮券。

中港澳數據：主力 100GB 計劃標配 3GB 漫遊。超出後可透過 csl 數據漫遊通行證 按日追加，優勢在於配合官方 App 充值彈性高，方便短途即時應急。



csl.：娛樂影視生態圈深度綑綁，海量基本數據主攻內容玩家

SmarTone：千元出機補貼對沖月費，網絡穩定度主攻商務客

數碼通在全客群市場維持其高端網絡質素定位，轉向以硬件禮券直接對沖月費開支。

全客群 5G 入門計劃每月 HK$139（30GB 本地 + 2GB 漫遊）；皇牌計劃每月 HK$179 （60GB 本地 + 4GB 中港澳漫遊），更送高達 HK$1,400 手機禮券與「爆芒保」屏幕保障，及 SmarT Pass 快證，攤分後每月實質成本大幅降低。

若家中有 18 至 29 歲的青年家庭成員，則可額外以受惠人名義選用 98 元的 Gen SmarT 人工智能專案，享受低延遲直連 ChatGPT AI平台的專屬通道。

中港澳數據：SmarTone 入門配額相對克制，大眾合約漫遊量多落在 2GB 至 4GB。根據 SmarTone 漫遊數據日費收費細則，數據用罄後須靠加購漫遊日費補底，賣點是同一日內穿梭中國內地與澳門僅收一次日費。



SmarTone：千元出機補貼對沖月費，網絡穩定度主攻商務客

北上大灣區點揀最精明？中港澳數據配額與副號邊個台最齊？

終極問題，北上漫遊數據邊間最抵？

評估「北上漫遊數據邊間最抵」，不能只看單一月費數字，必須按「北上頻率」與「每 GB 跨境數據成本」切分。

重度跨境（每週北上、需高流量與內地號碼）

3HK 最平：簽 24 個月合約，其 3HK 大灣區數據計劃 月費僅 HK$116，直接包 10GB 中港澳三地共享數據、送一卡兩號內地電話號碼及 50 分鐘漫遊通話，每 GB 漫遊成本約 HK$11.6。若需要 50GB 龐大共享量，其月費亦只需 HK$188。

輕度週末客（每月北上 1 至 2 次，普通食飯打卡）

中國移動香港 CMHK 入門 5G 最抵用：月費 HK$129（極致50）即送 2GB 漫遊；或選擇 3HK 長約平均月費約 HK$128 送 5GB 至 6GB 漫遊。

簽約前必須查清：合約期與 FUP 限速條款藏了甚麼玄機？

四大台均標榜用量達到限額後，以公平使用原則（FUP）為由，將調低用家的網絡連接優先權，部分低價方案更硬性鎖速在 1Mbps 甚至 128kbps，後者等同斷網，在簽約前必須看清。

另外，有些月費計劃會綁定長達 30 至 36 個月，提早解約不僅要全數補繳已豁免的行政費，還需繳付剩餘月份罰金。簽字前問清降速下限與解約代價，才是精明之道。

消委會近年多次接獲關於漫遊服務自動開啟及帳單滯後的爭議，呼籲消費者簽約前務必向電訊商核實合約期、漫遊啟用條件及用量限額，可參考連結內的報告：相關連結