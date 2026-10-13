第四代 Apple TV 4K 2026 剛剛毫無預警地在香港Apple Store 網店突擊上架，定價$2,399。今次沒有擠牙膏。機身首度內置遠場麥克風，用語音喚醒 Siri AI 變得輕而易舉。這部搭載 A19 晶片的新機，效能迎來暴漲，更帶來了由 Apple Intelligence 驅動的全新 Siri AI，將語音搜尋變成全螢幕的對話體驗，徹底改寫了電視盒的運作邏輯。



新款 Apple TV 4K (第 4 代) 售價加至 HK$2,399，比上一代入門價（HK$1,029起）足足貴了超過一倍以上。連帶新版 AppleCare+ 意外損壞保障計劃的收費，亦定於 HK$349，將於 11 月 13 日星期五正式付運。

A19 晶片入屋：電視盒還是遊戲主機？

硬件效能一直是蘋果的底氣。這台新機直接跳級，植入原本只為最新旗艦 iPhone 準備的 A19 晶片，效能比上一代狂飆 50%，GPU 運算速度直接翻倍。新機內置專屬 AV1 解碼器，大幅降低高畫質串流的頻寬負荷。更重要的是，這種級別的算力，已經逼近甚至超越部分入門級遊戲主機，如果可以加配藍牙遊戲手掣，接駁4K大電視玩遊戲的體驗絕不會比入門主機差。

這台新機直接跳級，植入原本只為最新旗艦 iPhone 準備的 A19 晶片，效能比上一代狂飆 50%，GPU 運算速度直接翻倍。

Siri AI 登場：免提語音改寫觀影習慣

Apple 推出新機向來不只賣高效能，真正的殺手鐧終究是體驗：新機支援 Apple Intelligence 驅動的全新 Siri AI，於機身內置三個遠場麥克風。用家無須再四處摸索遙控器來按鍵說話。直接對著客廳空氣喊一聲「Hey Siri」，系統的先進回音消除技術會自動過濾電視播放的雜音，以免提語音取代傳統的遙控操作。

例如當你正在觀看懸疑片，可以隨口問「這套戲在哪裏取景？」或「適合 15 歲兒童觀看嗎？」。Siri AI 會以不干擾播放畫面的半透明覆疊視窗給出答案。連續語境的理解能力，令搜尋片單變成自然的對話。

新機支援 Apple Intelligence 驅動的全新 Siri AI，於機身內置三個遠場麥克風。

四喇叭協同運作：挑戰傳統家庭影院

以為大電視加Soundbar 就叫簡單的家庭影音系統？錯了！定價 HK$2,399 的第四代 Apple TV 4K 配合新系統，首度支援與四隻 HomePod mini 2 或第二代 HomePod 配對協同運作。系統會自動偵測房間佈局並實時計算音訊延遲與電平，免卻繁複的實體線材與手動調音，直接在客廳搭建沉浸式的環迴立體聲。

新系統首度支援將 Apple TV 4K 與四隻 HomePod mini 2 或第二代 HomePod 進行連線配對。

四隻智能喇叭會互相協作。系統會自動偵測房間佈局，實時計算音訊延遲與電平。

終結梳化黑洞：遙控器加入精確尋找

任何家庭都曾經歷過找不到電視遙控器的慘況，蘋果終於出手解決這個麻煩。新一代 Siri Remote 外觀維持極簡鋁金屬設計，但內裡正式加入了 Find My 網絡支援。只要打開你的 iPhone，螢幕會立即顯示「精確尋找」的方向箭嘴，遙控器內置揚聲器更會發出高頻提示音，從梳化罅隙發出「求救訊號」。