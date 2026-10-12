Apple HomeView 10.13或登場｜6吋螢幕配Siri AI　功能、特色曝光

Apple HomeView 10.13或登場｜Apple預計於10月13日舉行「Welcome home」新品發布活動，正式揭曉外界一直稱為HomePad的全新裝置。消息指出，新產品最終可能命名為HomeView，配備約6吋方形螢幕、A18晶片及全新Siri AI，並提供桌面及掛牆兩種版本。HomeView不只用來控制家中智能電器，還可能整合FaceTime、家庭監控、行事曆及音樂播放等功能，成為Apple智能家居生態系統的新核心。



HomePad改名HomeView？

過去幾個月，外界一直將Apple正在開發的智能家居控制裝置稱為HomePad，原因是產品定位介乎HomePod及iPad之間，既有喇叭及語音助理功能，亦配備可以顯示資訊的螢幕。不過，最新消息指出，Apple可能將正式名稱定為HomeView。

相比HomePod主要用來播放音樂、設定提醒及透過Siri控制智能裝置，HomeView預計可以直接在螢幕上查看家居設備狀態、家庭行事曆及其他資訊。例如用戶準備出門時，可以在HomeView查看當日行程；在廚房煮食時，亦可以透過螢幕查看提醒事項，毋須每次都拿起iPhone。

6吋方形螢幕 外形神似經典iMac G4

HomeView另一個值得留意的地方，是它的外觀設計。根據目前消息，桌面版本將採用約6吋方形螢幕，螢幕下方設有圓形金屬喇叭底座，整體外形與Apple昔日推出的iMac G4有幾分相似。iMac G4最具代表性的特色，是將螢幕安裝在底座上方，營造出螢幕懸浮的視覺效果。HomeView據報亦會採用類似設計，並配備可調整角度的支架，方便用戶按照擺放位置改變觀看角度。

6吋螢幕相比一般iPad細得多，但對主要放在床頭櫃、客廳茶几或廚房枱面的智能家居裝置而言，已經可以顯示時鐘、天氣、家庭資訊及基本控制介面。除了桌面版本，Apple亦可能推出掛牆版本。據報掛牆式HomeView會採用較薄的方形底座，讓螢幕直接固定在牆上，方便安裝於客廳、走廊或其他家庭成員經常經過的位置。兩款產品的定位亦略有不同。桌面版本較適合需要播放音樂、視像通話及經常觀看螢幕的用戶；掛牆版本則更接近固定式智能家居控制面板，方便全家人共用。

A18晶片支援Apple Intelligence Siri AI成最大賣點

HomeView真正值得期待的地方，可能並非6吋螢幕，而是全新Siri AI。消息指出，HomeView預計搭載A18晶片，並支援Apple Intelligence，讓裝置可以運行Apple新一代智能助理功能。與iPhone及iPad主要依靠觸控操作不同，HomeView據報會將語音視為主要輸入方式。用戶不一定需要走到裝置前面按螢幕，只要直接向Siri提出要求，便有機會完成不同操作。

例如在廚房準備晚餐時，可以直接要求Siri播放音樂、查詢行事曆或控制家中燈光；坐在客廳時，亦可以透過語音查看家庭資訊或操作其他已連接的智能裝置。HomeView亦傳聞會加入距離感應功能，根據用戶與裝置之間的距離自動改變介面。當用戶站在較遠位置時，螢幕可以放大時鐘及重要資訊，方便一眼看清；當用戶走近裝置，則可能切換成內容較詳細的介面，提供更多操作選項。

家居監控、FaceTime、電子相框 一部機整合多種用途

HomeView可能整合智能家居管理、家居安全監控、攝影機畫面、FaceTime視像通話、音樂播放、家庭行事曆及提醒事項等功能。例如家中已安裝兼容的智能攝影機，用戶便有機會直接透過HomeView查看畫面，毋須另外打開iPhone。

如果家中有多名家庭成員，HomeView亦可能提供個人化顯示功能，按不同使用者顯示相應的資訊及內容。在沒有進行操作時，HomeView亦可以充當電子相框，顯示相片或時鐘，避免螢幕長時間處於沒有用途的狀態。

桌面版傳有4種顏色 掛牆版提供銀色、太空灰

除了功能，Apple亦可能為HomeView提供不同機身配色，讓裝置更容易融入家居環境。據目前傳聞，桌面版本預計提供太空灰、銀色、星光色及粉紅色四種選擇。相比之下，掛牆版本可能只有銀色及太空灰兩種顏色，整體設計相對低調。

這種配色安排亦符合兩款產品不同的使用情境。桌面版本本身會成為家具擺設的一部分，因此提供較多顏色選擇；掛牆版本則主要作為固定控制面板，設計可能更着重與牆身及室內裝潢配合。

全新homeOS系統 初期可能無App Store

軟件方面，HomeView據報將運行Apple全新開發的homeOS系統，而非直接使用現有iPadOS。homeOS預計以智能家居操作為核心，介面包括時鐘、小工具及家庭資訊顯示功能，並預載多款Apple自家應用程式。目前傳聞中的預載App包括行事曆、相機、Apple Music、Apple Podcasts、Apple News、提醒事項及備忘錄等。

此外，Siri AI亦可能擁有獨立App，並提供對話紀錄，讓用戶查看過往與智能助理的互動內容。不過，HomeView與一般iPad最大的分別之一，可能是初期不設App Store。這意味着用戶未必可以像使用iPhone或iPad一樣，自行下載及安裝不同第三方App。

HomeView售價未公布 香港用家最值得留意甚麼？

對香港用戶而言，HomeView最值得關注的是Apple能否真正將Siri AI、智能家居控制及家庭資訊整合成一套簡單易用的系統。尤其家中已經使用iPhone、Apple Watch、HomePod或其他兼容智能家居設備的用戶，HomeView有機會成為連接不同裝置的中央控制平台。按照目前傳聞，HomeView最快10月13日正式亮相，並可能在11月中旬開售。至於傳聞中的A18晶片、Siri AI、homeOS及兩種機身設計是否全部屬實，就要等待Apple正式揭曉。