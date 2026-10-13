HomeView、HomePod mini 2登場｜AI智能家居升級　售價、功能一覽

Apple推出全新智能家居產品HomeView，將智能喇叭、觸控螢幕、AI助理及家居監控功能整合於一部裝置之中。HomeView配備7吋Liquid Retina螢幕及A18晶片，內置新一代Siri AI，除了可以播放音樂、進行FaceTime視像通話，更能透過面容辨識最多6名家庭成員，自動顯示各人的專屬資訊。新機亦支援同時查看最多9個家居攝影機畫面，並提供桌面及掛牆兩種版本，美國售價為299美元（約HK$2,332），將於11月13日正式開售。



HomeView正式發布 7吋螢幕結合智能喇叭

HomeView與一般智能喇叭最大的分別，就是加入7吋Liquid Retina觸控螢幕，讓用戶除了透過Siri發出語音指令，亦可以直接查看家庭資訊、控制智能家電及使用不同應用程式。外觀方面，HomeView採用鋁金屬機身，螢幕透過不銹鋼鉸鏈連接下方的圓頂形喇叭底座，用戶可以按照擺放位置調整螢幕角度，方便在廚房枱面、客廳茶几或床頭櫃使用。桌面版本提供銀色、星光色、玫瑰粉紅色及太空灰四種配色，連電源線亦會配合機身顏色。

Apple同時推出掛牆版本，採用相同的7吋螢幕，並保留智能家居控制及音響功能。掛牆版只有銀色及太空灰兩種選擇，可以配合Schneider Home專門設計的安裝配件，固定在玄關或走廊等位置。

螢幕最低亮度0.3 nits 走近自動顯示更多資訊

支援True Tone原色調顯示技術，螢幕亮度最高達500 nits，即使放在日間光線較充足的位置，仍可清楚顯示內容。夜間使用時，螢幕亮度最低則可降至0.3 nits，減少放在睡房或床頭時對用戶造成的光線干擾。更特別的是，HomeView能夠按照用戶與裝置之間的距離，自動調整介面顯示方式。例如用戶坐在客廳另一邊，螢幕會以較簡潔的方式顯示時鐘或重要資訊；當用戶走近裝置，畫面便會顯示更多內容及操作選項。

最多6名家庭成員專屬介面

一般智能家居裝置通常會顯示同一套介面，但HomeView可以辨認站在螢幕前的用戶，再自動切換至對方的個人化主畫面。每名家庭成員都可以設定自己的App及小工具排列，並查看個人訊息、FaceTime、行事曆、提醒事項及「尋找」等資訊。例如家中兩名成員先後走到HomeView前，裝置便可以分別顯示各自的行程及提醒，毋須每次手動切換帳戶。

當裝置需要顯示訊息或行事曆等個人內容時，除了必須成功辨認用戶面容，對方已配對的iPhone或iPad亦需要位於附近，而且曾於近期解鎖。至於家庭共用相簿及音樂等內容，則仍然可以讓其他家庭成員甚至訪客一同使用。

Siri AI成核心功能 可以理解個人行程及訊息

Apple表示，新版Siri不再只限於執行簡單語音指令，而是可以進行更自然的對話，並利用更廣泛的知識回答不同問題。例如用戶在廚房準備晚餐時，可以直接詢問Siri食材相關資訊、播放指定類型的音樂，或者控制家中的智能燈光。如果配合支援Apple Intelligence的iPhone或iPad，Siri AI更可以利用用戶的個人資訊提供協助，包括查閱訊息、行事曆及Apple Music播放清單，甚至執行跨App操作。

此外，用戶可以在兼容裝置上調整Siri聲音的表達方式及說話速度，相關設定亦會同步至HomeView。HomeView的Siri對話紀錄亦可以透過iCloud私人同步，讓用戶在HomeView開始對話後，再於iPhone、iPad、Mac、Apple Watch或Apple Vision Pro繼續。

可以變電子相框 Snoopy錶面亦登場

HomeView除了可以顯示不同App及小工具，亦提供多款可自訂的顯示錶面，讓裝置在沒有進行操作時，仍然可以成為家中的資訊螢幕或裝飾。其中「相片」錶面可以顯示用戶收藏的照片，並加入類似人像模式的景深效果，讓相片主體保持清晰，前景及背景則呈現柔和模糊效果。用戶亦可以選擇家庭共用相簿，將HomeView變成電子相框，讓不同家庭成員共同加入照片。

音響規格不簡單 支援空間音訊及多房間播放

桌面版HomeView的螢幕部分內置兩個特製全音域驅動單元，底座則設有向下發聲的低音單元，以及兩個用來抵消振動的被動輻射器。整套系統支援Spatial Audio空間音訊，並透過Apple晶片及即時感應數據，持續調整不同音量下的低音及聲音表現。掛牆版本則採用兩個特製驅動單元，配合針對掛牆位置調校的運算音訊技術。娛樂功能方面，HomeView支援Apple Music、Apple Podcasts、Apple News、Apple TV，以及兼容的第三方影音App。

FaceTime支援人物置中 煮飯時都可以視像通話

FaceTime視像通話。新機支援Center Stage人物置中功能，即使用戶在房間內走動，鏡頭亦可以自動調整畫面，讓人物保持在適當位置。例如用戶在廚房煮食時，可以一邊與家人進行視像通話，一邊準備晚餐，而不需要一直站在螢幕正前方。HomeView亦支援訊息功能，用戶可以透過語音或螢幕鍵盤閱讀及回覆訊息。至於Intercom廣播功能，則可以將訊息傳送到指定房間或整個家庭，並透過其他HomeView、HomePod及個人Apple裝置播放。

最多同時睇9個鏡頭 變身家居監控中心

HomeView另一個值得留意的功能，就是可以充當家居監控中心。透過HomeView，用戶可以直接查看兼容攝影機畫面、調整冷氣溫度、控制燈光、鎖門及開關窗簾。其中Home Camera介面最多可以同時顯示9個攝影機畫面，讓用戶在同一塊螢幕監察不同位置。例如家中已經安裝多個兼容攝影機，便可以同時查看門口有沒有速遞員、寵物正在做甚麼，以及其他需要留意的位置。

HomeView售價299美元 11月13日開售 香港暫未有份

Apple HomeView已正式公布，美國售價為299美元，折合約HK$2,332，桌面版及掛牆版同價。

首批接受預訂的市場包括美國、加拿大、澳洲、印度、新西蘭及英國，新加坡則於10月15日開始接受預訂。上述市場均預計於11月13日正式開售，南非亦會透過Apple授權經銷商提供產品。值得留意的是，香港並未出現在首批發售地區名單之中，因此目前尚未有香港官方售價及上市日期。

HomePod mini 2正式推出 五款顏色任揀

另外，Apple 同日推出HomePod mini 2，提供粉紅色、綠色、藍色、白色及午夜暗色五款配色。今次升級的重點並不只是新顏色，而是Apple希望讓這部小型智能喇叭同時兼顧音樂播放、電腦音響及家庭影院用途。

S10晶片提升音質 360度音訊覆蓋房間

HomePod mini 2搭載Apple S10晶片，可以實時分析正在播放的音樂，並按照不同內容調整動態範圍、音量及聲學表現，令聲音在不同播放情況下維持適當的平衡。HomePod mini 2亦繼續採用360度音訊設計，讓聲音向四周擴散，而不是只集中在喇叭正前方。這種設計的好處，是用戶毋須長時間坐在指定位置才能聽到較完整的聲音。無論坐在梳化、書桌旁，還是在房間內走動，都可以享受音樂。如果家中有兩部HomePod mini 2，亦可以組成立體聲喇叭組合，讓左右聲道分開播放，增加音樂的空間感。

四部HomePod mini 2組環迴聲 Apple TV 4K變家庭影院核心

過往用戶可以將兩部HomePod組成立體聲組合，但今次配合第四代Apple TV 4K，便可以使用四部HomePod mini 2建立環迴音響配置。例如在客廳電視前方及後方分別擺放兩部HomePod mini 2，便可以形成四個不同的發聲位置，讓觀看電影時的聲音更具包圍感。第四代Apple TV 4K可以智能識別各部HomePod mini 2在房間內的位置，並自動校準音訊時序及音量，讓不同方向的聲音配合實際空間環境。

首次支援Mac預設揚聲器 打機、睇戲、FaceTime都用得

HomePod mini 2可以直接設定為Mac的預設揚聲器，讓電腦播放的音訊透過HomePod mini 2輸出。例如使用MacBook或iMac觀看電影、玩遊戲，甚至進行FaceTime視像通話，都可以改用HomePod mini 2播放聲音。

「聲音光暈」新功能 音樂播放時燈光跟住節奏變

利用HomePod mini頂部的燈光區域，按照正在播放的音樂產生不同的動態效果。例如播放節奏較強烈的歌曲時，燈光可以隨着高低音變化而閃爍；播放不同歌曲時，系統亦會按照專輯封面產生相應的燈光效果。換言之，HomePod mini 2不再只是播放音樂時發出聲音，頂部亦可以呈現配合歌曲的視覺效果。

Siri控制全屋智能電器 出街都可以遙距操作

用戶可以透過Siri語音指令，控制家中已連接的兼容智能裝置，例如關燈、拉上智能窗簾，或者控制車庫門等設備。透過iPhone上的「家居」App，用戶亦可以設定不同自動操作及場景，讓多款智能家居配件同時執行指定動作。例如準備睡覺時，可以透過預先設定的場景，一次過關閉客廳燈光及拉上窗簾，毋須逐個裝置操作。

識得聽煙霧警報聲 手機即時收到通知

家居安全方面，HomePod mini 2繼續支援「聲音識別」功能，可以偵測煙霧警報器及一氧化碳警報器發出的聲音。當HomePod mini 2偵測到相關警報聲時，便可以向用戶的iPhone、iPad或Apple Watch發出通知。例如用戶外出期間，家中的煙霧警報器突然響起，HomePod mini 2便可以將相關提示傳送到用戶的個人裝置，讓用戶及早留意家中情況。此外，用戶亦可以透過「家居」App查看兼容攝影機畫面，並與家中人士對話，進一步確認是否出現異常情況。

支援Apple Home Collection 可以報出門外訪客身份

隨着Apple進一步發展智能家居產品，HomePod mini 2亦可以與全新Apple Home Collection配件配合使用。相關產品包括影像門鈴及攝影機等智能家居設備，讓用戶可以透過「家居」App查看門外及家中的情況。當配合支援面部識別的影像門鈴或攝影機時，HomePod mini 2更可以透過語音報出已識別訪客的身份。例如有已經被系統識別的家庭成員或熟人來到門外，HomePod mini 2便可以作出相應通知，讓屋內用戶毋須立即走到門口，亦能知道有誰到訪。

HomePod mini 2售價$1,099 10月30日開售

HomePod mini 2售價為$1,099，提供粉紅色、綠色、藍色、白色及午夜暗色五種選擇。即日起已可透過Apple香港官方網站及Apple Store App預訂，並將於10月30日（星期五）正式在香港Apple Store零售店發售。