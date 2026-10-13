全球手機出貨下跌20%創14年最差　記憶體暴漲廉價手機恐絕跡

市場研究機構Counterpoint Research發布的最新行業數據顯示，2026年第三季度全球智能手機出貨量按年下滑20%，整體規模降至自2012年以來同季度最低水平。



這一慘淡數字不僅創下近14年第三季度的最差表現，也直接反映出當下全球智能手機行業正面臨近年來最嚴峻的市場壓力。

報告明確指出，上游存儲晶片價格持續飆升、全行業供應分配短缺，是本輪手機市場出貨量大幅下滑的最核心原因。

Counterpoint Research發布的最新行業數據顯示，2026年第三季度全球智能手機出貨量按年下滑20%，整體規模降至自2012年以來同季度最低水平。（Counterpoint）

隨着全球AI基礎設施建設熱潮持續推進，越來越多DRAM和NAND閃存的產能被優先分配給數據中心和人工智能服務器市場，直接導致智能手機行業能拿到的存儲資源大幅縮減，硬件採購成本出現了前所未有的顯著上升。

面對元器件採購成本的持續走高，幾乎所有主流手機廠商都被迫上調終端產品售價，同時主動縮減備貨出貨規模，將經營重點從過去追求銷量搶市場份額，轉向優先維護自身經營利潤率。產品售價的普遍上漲進一步削弱了普通消費者的換新需求，這種現象在中低端手機市場表現得尤為明顯。

消費者更換手機的平均周期也正在不斷拉長，越來越多普通用戶選擇繼續沿用手上的舊設備，同時大眾對翻新機市場的接受度也在穩步提升。除此之外，當下消費者選購新機時，更傾向於選擇綜合價值更高、使用壽命更長的產品，不再像過去那樣追求每年甚至每半年就升級一次設備。

從各大廠商的具體表現來看，Samsung依舊牢牢守住了全球第一的位置，本季度市場份額穩定在23%。

Apple則成為本季度市場表現最受關注的廠商，它的全球市場份額一路升至22%，首次在第三季度突破20%大關。不過即便如此，Apple本季度的整體出貨量和去年同期相比依然有所下降。

Apple則成為本季度市場表現最受關注的廠商，它的全球市場份額一路升至22%，首次在第三季度突破20%大關。（Unsplash@Siegrist Nikolai）

整個Android陣營中的中國品牌承受了更大的經營壓力，幾乎所有主流國產品牌的整體出貨量按年跌幅都超過20%。

業內分析師普遍預測，定位高端旗艦的手機產品受本輪行業下行的影響相對較小，因為這類產品的目標用戶對於價格上漲的敏感度很低，同時旗艦機型本身的利潤空間也足夠充裕，能抵消上游元器件漲價帶來的衝擊。

相比之下，那些核心業務完全依賴入門級和中端市場的手機品牌，接下來將面臨前所未有的生存挑戰，未來很長一段時間裏，全球智能手機行業大概率會持續經歷銷量萎縮，同時伴隨新一輪的市場整合洗牌。

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