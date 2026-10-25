馬斯克豪言：Tesla將主導全球客運市場　外國限制成最大障礙

據媒體報道，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）長期相信，自動駕駛汽車將取代人類司機，承擔載客出行任務。



在Tesla最新財報電話會議上，馬斯克提出了更加大膽的預測：只要不受監管限制，Tesla最終將主導全球客運市場。

Tesla執行長馬斯克長期相信，自動駕駛汽車將取代人類司機，承擔載客出行任務。（Reuters）

「我認為，凡是允許Tesla自由營運的國家，Tesla最終都將承擔當地超過一半的乘客出行里程。大家以後可以檢驗這個預測，我對此很有信心。」

馬斯克同時認為，Tesla實現這一目標的最大障礙，是外國政府為了保護本國產業而限制自動駕駛技術。

而馬斯克的這番話比他此前有關自動駕駛的預測更加大膽。今年1月，馬斯克曾在財報電話會議上預測，未來「絕大多數出行里程」將由自動駕駛汽車完成，人類手動駕駛的里程佔比可能不到5%。

按照當時的設想，Waymo、Zoox、Ford、通用汽車、Rivian等競爭對手仍有機會在自動駕駛市場中分得蛋糕。

自動駕駛業務是Tesla估值的重要支撐。Tesla稱，未來旗下車型中，只有售價高昂的Roadster跑車會保留人工駕駛功能。

Tesla稱，未來旗下車型中，只有售價高昂的Roadster跑車會保留人工駕駛功能。（Reuters）

不僅如此，Tesla又為面向普通消費者推出完全自動駕駛（FSD）軟件設定了新時間表。當天，Tesla AI副總裁埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）宣佈，無需駕駛員監督的FSD功能預計在「明年第二季度前後」推出。

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